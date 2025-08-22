Actriz de ¡Vivan los niños! se casa y el internet no lo supera: “¿Ya estamos tan grandes?”

La actriz que dio vida a uno de los personajes más recordados de la telenovela infantil ¡Vivan los niños! sorprendió a sus seguidores al anunciar que se casa. La noticia fue acompañada de fotos románticas que despertaron un mar de reacciones en redes sociales, donde muchos no ocultaron su nostalgia por verla crecer frente a la pantalla. ¿Quién es esta actriz que acaba de comprometerse? ¡Entérate!

¿Quién es la actriz de “Vivan los niños” que se comprometió en la playa?

La protagonista de esta historia es Natalia Juárez, quien se robó el corazón de miles como Simoneta en la telenovela infantil ¡Vivan los niños!. Hoy, a sus 30 años, la actriz celebra su compromiso con Michele Libretti, su pareja desde hace varios años.

La noticia fue revelada a través de una serie de fotografías que muestran el momento exacto en el que Michele se arrodilla frente a ella para entregarle el anillo de compromiso.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio en la playa de Natalia Juárez, la actriz de “Vivan los niños”?

El escenario no pudo ser más perfecto para la propuesta de matrimonio de Natalia Juárez, actriz de “Vivan los niños”: una playa al atardecer, un arcoíris de fondo y una atmósfera cargada de emoción que hizo del momento algo inolvidable.

“Después de 473.040.000 segundos juntos… She said yes! Qué emoción seguir compartiendo la vida contigo” Michele Libretti

Las imágenes rápidamente se viralizaron, generando una ola de felicitaciones por parte de seguidores, colegas del medio artístico y creadores de contenido. La pareja, que ha compartido momentos divertidos y románticos en redes sociales, se ha convertido en una de las favoritas del público.

“¡Awww, qué hermoso! ¡Felicidades!”

“¡Muchas felicidades! Los mejores deseos en esta nueva etapa.”

“¡WOOOOOOOOOOOW! ¡Felicidades, bebé!”

“Estoy llorando de emoción y felicidad ¡Los amo!”

“¡IHHHHHHH, se viene bodorriooooooo!”

“¿A poco ya estamos tan grandes?”

“Yo me quedé con el odio a Simoneta”

“Díganme que no soy la única que se siente tan feliz de ver a esta pareja junta y ver que la niña de nuestra infancia se nos casa. ¡Simoneta, eres la mejor!”

“Simoneta decía que antes de los 30 no se casaba, porque la vida había que vivirla jajajaja.”

¿Quién es Michele Libretti, el streamer venezolano que se casará con Natalia Juárez, actriz de “Vivan los niños”?

Aunque no es una figura pública como Natalia, Michele Libretti, también conocido como Mic en redes sociales, ha ganado popularidad por su relación con la actriz Natalia Juárez. Originario de Venezuela, reside en México desde hace varios años y se desempeña como empresario. Además, tiene presencia en Twitch, donde realiza transmisiones en vivo enfocadas en videojuegos.

La pareja comenzó su relación hace tiempo, pero fue en 2021 cuando decidieron dar un paso importante y mudarse juntos a la Ciudad de México. Desde entonces, han compartido su vida tanto en lo privado como en lo digital, mostrando una dinámica divertida, amorosa y muy creativa.

¿Qué hace Natalia Juárez hoy y cómo cambió su vida desde “Vivan los niños”?

Tras su inolvidable papel como Simoneta Molina en ¡Vivan los niños!, Natalia Juárez no se quedó estancada en la nostalgia. Aunque muchos pensaban que sería la próxima reina de las telenovelas, la actriz decidió explorar otros caminos. Luego de participar en producciones como:



Mujer de madera

Sueños y caramelos

Querida enemiga

Un gancho al corazón

Atrévete a soñar

Lo que la vida me robó

Por amar sin ley

Natalia se alejó de los foros por más de seis años para reinventarse como creadora de contenido digital

Lejos de desaparecer, Natalia se convirtió en una de las streamers más queridas del país. Con más de 6.8 millones de seguidores en TikTok y más de 3 millones en Facebook, ha sabido conectar con nuevas generaciones a través de contenido de comedia, moda y estilo de vida. Además, transmite en Twitch, donde comparte su pasión por los videojuegos. Su espontaneidad y carisma frente a la cámara la han convertido en una influencer con peso propio, muy lejos de la etiqueta de “exestrella infantil”

Además de su carrera artística, Natalia ha apostado por su desarrollo personal. Estudió Administración en Gestión del Capital Humano y se certificó como consultora en imagen pública.