Estrella de Netflix muere a los 45 años tras perder la batalla contra dura enfermedad; así se despidió

El mundo de entretenimiento se viste de luto nuevamente. Y es que, a unos días de la muerte de Conrado Osorio, actor principalmente conocido por su participación en ‘La fea más bella’, ahora se da a conocer el fallecimiento de Criscilla Anderson, actriz y estrella de Netflix, a los 45 años. Esto es lo que se sabe.

Criscilla Anderson / Redes sociales

Lee: Tras semanas desaparecida, influencer de belleza fue hallada muerta en una maleta ¡el exnovio confesó todo!

¿Cómo murió Criscilla Anderson, actriz y estrella de Netflix?

La noticia de la muerte de Criscilla Anderson se confirmó el pasado martes 2 de diciembre. A través de Instagram, se compartieron las palabras de despedida que ella misma escribió, en las que agradece el amor y apoyo que le brindaron sus fans a lo largo de su batalla contra el cáncer de colon.

Y es que cabe recordar que Anderson llevaba luchando contra esta enfermedad desde hacía aproximadamente siete años. En el post, se resalta que la celebridad falleció de forma “pacífica” y rodeada de sus seres queridos.

“Mi dulce comunidad, si estás leyendo esto, finalmente me he deslizado en los brazos de Jesús, pacíficamente y rodeado de amor. Por favor, no te quedes en la oscuridad de este momento. Luché duro y amé profundamente. No me he ido... Estoy en casa”, expresó.

La famosa también manifestó el gran amor que siempre le tuvo a sus hijos, resaltando que, si bien no está físicamente con ellos, siempre lo estará de forma espiritual. El mensaje finalizó con un consejo para sus fanáticos.

“Sed amables unos con otros. Mantén a mis hijos cerca. Y recuerda: el cielo no está tan lejos como se siente. Los amo a todos. Siempre”, concluyó.

¿Cómo reaccionó el exesposo de Criscilla Anderson, Coffey Anderson, a su muerte?

Criscilla Anderson se casó en 2009 con el cantante de country, Coffey Anderson. Tuvieron cuatro hijos y se separaron en 2022, cuando él solicitó el divorcio. Pese a que no eran pareja, tenían una relación cordial por el bien de sus pequeños.

Cuando se oficializó la noticia sobre su muerte, Coffey usó sus redes sociales para dedicarle unas emotivas palabras, en las que deja ver el gran dolor que siente por su pérdida.

“Ella dijo antes de morir: ‘si ves una mariposa, ese seré yo. Si me extrañas, aparecerá una mariposa. Recuerda... Estaré allí contigo’. Ya te extrañamos. Nuestros corazones están destrozados. Nuestras mentes están mezcladas. Nuestras vidas nunca serán las mismas”, indicó.

Y agregó: “No más dolor, no bolsa de colostomía, no más neuropatía, ni quimioterapia, ni radiación y puedes comer tanto postre como quieras sin calorías. Me alegro de que conozcas a los dos bebés que perdimos”.

Hasta el momento, se desconoce cómo o cuándo serán los ritos funerarios. En tanto que las redes sociales se han llenado de comentarios llenos de condolencias para la familia.

Criscilla Anderson / Redes sociales

No te pierdas: José Ron, tras muerte de sus ‘hijos’, el actor revela qué hizo con las cenizas con desgarrador video

¿Quién fue Criscilla Anderson, actriz y estrella de Netflix?

Criscilla Anderson fue una bailarina, actriz y estrella de Netflix. Tenía 45 años al momento de su muerte y comenzó su carrera artística trabajando en conciertos y videos de grandes artístas como Britney Spears y Rihanna.

También se le vio en cintas como:

Alvin y las ardillas

Admitido

Fat Albert

En su momento, llegó a tener su propio reality en Netflix llamado ‘Country Ever After’, que se centraba en su romance con su expareja, Coffey Anderson.

Mira: Muere la actriz Sandra Caron tras hospitalización por pérdida de peso extrema; esto reveló su familia