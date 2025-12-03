José Ron, tras muerte de sus ‘hijos’, el actor revela qué hizo con las cenizas con desgarrador video

El actor José Ron volvió a conmover a sus seguidores al compartir, entre lágrimas, uno de los procesos más íntimos y dolorosos que ha vivido: la despedida definitiva de sus “hijos”. A través de un emotivo en redes sociales, Ron reveló qué hizo con las cenizas de sus pequeños y cómo buscó transformar su pérdida, en un acto de amor. ¿Qué hizo José Ron?

Famosos se unen al duelo de José Ron por su “niña” / Instagram: @joseron3

¿Quiénes son los “hijos” de José Ron de los que se despidió el actor?

Apenas a inicios de noviembre José Ron dijo adiós a Kiara, su perrita de ocho años, a quien veía no solo como una mascota, sino como una verdadera hija. En su mensaje de Instagram, el actor expresó:

“ Mi niña, mi adoración, mi compañera incondicional, mi regalito del cielo. Qué bonito fue nuestro amor. Gracias por 8 años de amor puro, por cada mirada, por tu alegría, por acompañarme, por protegerme. Nuestra conexión era única ”, escribió el actor.

Sin detallar las razones de su muerte, expresó el profundo cariño que siempre sintió por ella y cuánto la echará de menos. Asimismo, le agradeció por cada instante de alegría que compartieron.

Ahora, el actor realizó una publicación en su cuenta oficial de Instagram, en la que hizo referencia a sus cuatro perritos, quienes ya murieron y a los que llama y considera como sus “hijos": Kiara, Skiro, Chiqui y Leo. ¿Qué hizo con sus cenizas?

José Ron reaparece tras muerte de su perrita / Redes sociales

¿Qué hizo José Ron con las cenizas de sus “hijos” tras su muerte?

A través de un emotivo video publicado en su cuenta oficial de Instagram, José Ron reveló finalmente qué hizo con las cenizas de sus mascotas y cómo buscó darles un final “bonito” y significativo.

En las imágenes, el actor aparece visiblemente afectado al sostener las urnas de sus compañeros de vida. Ron explicó que tomó la decisión de enterrarlas en el jardín de su hogar, un lugar que, dijo, representa vida, calma y continuidad.

José Ron compartió el vídeo y adjuntó el siguiente mensaje como dedicatoria a sus “hijos":

Kiara, Skiro, Chiqui y Leo: Hoy la tierra recibe lo más puro de ustedes. No los guardo, los dejo libres. Los dejo volver a la vida, a la lluvia, al sol, a todo lo que respira. José Ron

Explicó que, al sembrar las cenizas, siente que no pierde a sus perros, sino que los “multiplica”, pues su energía permanecerá en cada hoja que brote en su jardín.

Su amor no cabe en una urna, y hoy al sembrarlos, sé que no los pierdo, los multiplico. Cada hoja que brote llevará su energía. José Ron

El video, que rápidamente se viralizó, muestra el momento exacto en el que coloca las urnas en la tierra. El gesto provocó una ola de reacciones de fans y colegas que destacaron la sensibilidad del actor y la relación tan profunda que mantenía con sus mascotas.

¿Qué celebridades reaccionaron al vídeo de José Ron despidiéndose de sus “hijos”?

Entre las celebridades que reaccionaron al vídeo de José Ron y la despedida a sus mascotas, fueron varios, algunos de los nombres son:



Valeria Marín,

Lucero,

Dulce María,

Ariadne Díaz, entre muchos otros.

Amigos y colegas escribieron palabras de fuerza y apoyo ante este difícil momento: “ Qué fuerte y qué bonito, siempre estarán contigo ”, mencionó Marjorie.

