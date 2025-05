José Ron llora, devastado, la muerte de familiar; revela sus últimos momentos: “Gracias por tus bendiciones”

Hace unas semanas, José Ron anunció que estaría en un romance con Lizy Martínez, quien fue su compañera en ‘Papás por conveniencia’. Sin embargo, la tarde del pasado jueves 22 de mayo dio a conocer la lamentable noticia de la muerte de su abuelita paterna.

José Ron atraviesa un momento de luto tras la muerte de su abuela, a quien cariñosamente llamaba ‘Abue’. En sus redes sociales compartió un enternecedor video, así como unas desgarradoras palabras en las que reveló cómo fueron los últimos momentos de vida de su pariente

José Ron está de luto; murió su abuelita / IG: @joseron3

¿Cómo anunció José Ron la muerte de su abuelita el 22 de mayo del 2025?

José Ron, quien debutó como cantante en la agrupación ‘Koktel’, se mostró devastado al dar la noticia del deceso de su abuelita, de quien no reveló su nombre. Le dedicó un emotivo mensaje que no pasó desapercibido por nadie.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, José Ron publicó un enternecedor video, en sus historias, de él junto a su abuelita, quien le dio la bendición y le pidió a Dios que lo cuidara siempre.

Aunado a estas imágenes, el actor de 43 años, escribió un bonito mensaje de despedida. Le agradeció por todo lo compartido.

“Vuela alto, abuelita. Gracias por todo el amor que nos diste, gracias por todas tus bendiciones”, escribió José Ron aunado a emojis de una palomita y corazones rojos.

¿Cómo fueron los últimos momentos de vida de la abuelita de José Ron?

Eso no es todo, el ex de Ariadne Díaz también dio a conocer a sus seguidores en Instagram cómo fueron los últimos momentos de vida de su ser querido.

En su emotivo texto en sus historias subrayó que su abuelita murió rodeada de toda su familia.

“Lo lindo de esto es que mi abuela murió en su casa, en cama y con sus hijos cuidándola... Solo tengo gratitud por todo lo que nos tocó compartir”. José Ron

¿De qué murió la abuelita de José Ron?

Al momento, el actor no ha revelado las causas de muerte de su abuelita, ni la edad en la que falleció este 22 de mayo del 2025. No obstante, expresó condolencias y palabras de cariño para su papás y sus hermanos en estos momentos de luto.

“Fue tu turno de volar, abuela , encuentra el camino a la paz. Nos encontraremos. Dios bendiga a mi papá y a mis tíos por la pérdida de su madre. Amén”, concluyó.

Así lo dijo José Ron:

¿Quién es José Ron?

José Ron, cuyo nombre completo es Édgar José Ron Vásquez, es un actor mexicano nacido el 8 de agosto de 1981 en Guadalajara, Jalisco.

Es conocido por su participación en diversas telenovelas, en las que destacan producciones como:



Juro que te amo,

La que no podía amar,

La mujer del Vendaval,

Muchacha italiana viene a casarse,

Ringo,

Te doy la vida y

Papás por conveniencia.

José Ron realizó su formación actoral en el Centro de Educación Artística (CEA). A lo largo de su carrera, ha sido reconocido con premios en la industria de la televisión.