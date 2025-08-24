Esposa de Ernesto Barajas, de Enigma norteño, rompe el silencio tras la muerte del cantante: ¿Qué le dijo?

Ernesto Barajas, vocalista y fundador del grupo Enigma norteño, murió el 19 de agosto de 2025 a los 38 años, dejando un profundo vacío en la música regional mexicana. Originario de Culiacán, Sinaloa, Barajas dedicó más de dos décadas a consolidar su carrera artística, convirtiéndose en una figura clave del género.

¿Cómo murió el cantante Ernesto Barajas de Enigma norteño?

Ernesto Barajas, cantante de regional mexicano, fue asesinado la tarde del 19 de agosto en Zapopan, Jalisco, en un presunto ajuste de cuentas.

De acuerdo con la cuenta especializada en espectáculos Chamonic3, Barajas fue víctima de un ataque armado mientras se encontraba en la colonia Arenales Tapatíos de Zapopan. Testigos aseguran que dos hombres en motocicleta abrieron fuego contra él y sus acompañantes. El cantante y uno de ellos perdieron la vida en el lugar.

Trascendió que Ernesto y su familia se habían mudado recientemente a Guadalajara luego de recibir amenazas en Culiacán, Sinaloa. Aunque las autoridades aún no han emitido una declaración oficial, se especula que el ataque estaría relacionado con un ajuste de cuentas, aunque no se han confirmado los motivos.

El vocalista de Enigma Norteño, Ernesto Barajas, fue asesinado a los 38 años en un ataque armado que también dejó otra víctima mortal.

¿Qué mensaje le dedicó Alexis Sillas a su fallecido esposo; Ernesto Barajas?

Después de la trágica muerte del intérprete Ernesto Barajas, vocalista del grupo ‘Enigma norteño’, artistas como Eduin Caz y Regulo Caro se despidieron en redes con emotivos mensajes.

El día de hoy, Alexis Sillas, esposa del fallecido cantante, reapareció en redes compartiendo conmovedoras imágenes en donde convive con Barajas, señalando que daría cualquier cosa para estar nuevamente a su lado.

En una de las fotos compartidas mediante sus historias de Instagram, Sillas señaló lo importante que era la familia para él, mostrando momentos junto a su madre, sus hijos y sus hermanos. En una de ellas, Alexis comparte el siguiente texto:

Haría cualquier cosa por sentarnos a hablar de todo o quedarnos en silencio, juntos, hasta envejecer Alexis Sillas, vía IG

Alexis Sillas, historias / Redes sociales, canva e IG: ebasjr2

¿Quién fue Ernesto Barajas, vocalista de ‘Enigma norteño’?

Ernesto Barajas fue un cantante de regional mexicano, originario de Culiacán, Sinaloa, que fundó la agrupación ‘Enigma norteño’ en 2004. Tenía 38 años al momento de muerte.

A lo largo de los años, su agrupación fue adquiriendo más notoriedad tanto en México como en los Estados Unidos, logrando posicionarse como una de las más importantes del género. También colaboraron con grandes bandas como Fuerza regida y Grupo firme. Algunos de sus éxitos más reconocidos son:



Quemándose un gallito

Hello Kitty

Háganse a un lado

No estoy perdiendo nada

Álbum JGL

El deportivo

Casado con Alexis Sillas y padre de dos hijos, su muerte deja un vacío no solo en su familia, sino en toda la industria musical.

