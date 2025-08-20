Muerte de Ernesto Barajas: Presunto testigo de su asesinato rompe el silencio y habla de sus últimos momentos

La inesperada muerte de Ernesto Barajas, vocalista de ‘Enigma norteño’, causó mucha conmoción en el regional mexicano. De acuerdo con la influencer Chamonic, el cantante fue asesinado en Guadalajara por un supuesto ajuste de cuentas. Ahora, una persona que se dice, supuestamente, haber sido testigo del hecho rompe el silencio y revela cómo fueron los últimos momentos del cantante.

¿Qué le pasó a Ernesto Barajas, vocalista de ‘Enigma norteño’?

El pasado martes 19 de agosto, la cuenta de espectáculos ‘Chamonic3’ dio a conocer que Ernesto Barajas murió luego de que dos personas a bordo de una motocicleta lo atacaran con armas de fuego. Todo esto ocurrió en la colonia Arenales Tapatíos de Zapopan, de Guadalajara.

Al parecer, Ernesto iba a acompañado por un hombre y una mujer. Tras el ataque, el artista y uno de sus acompañantes murieron casi de forma instantánea.

“Según me dicen, esto sucedió en la colonia Arenales Tapatíos de Zapopan. Dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron a una pensión de vehículos ubicada sobre la calle Francisco I. Madero al cruce con Arenales y dispararon en contra de dos hombres y una mujer que iba caminando. Ernesto murió y uno de sus acompañantes”, reportó.

Presuntamente, Barajas y su familia se habían mudado a Guadalajara después de que fueran amenazados en Culiacán, Sinaloa, estado donde residían anteriormente.

En tanto que las investigaciones del caso continúan, los internautas, incluyendo algunos colegas de Ernesto Barajas, lamentaron su deceso y, además de recordar su legado musical, le desearon fuerza a su familia para que se puedan sobreponer de su pérdida.

Muerte de Ernesto Barajas / Redes sociales

¿Cómo fueron los últimos momentos de Ernesto Barajas, vocalista de ‘Enigma norteño’? Esto revela presunto testigo

En entrevista para ‘Despierta América’, una persona que se dijo ser presunto testigo de la muerte de Ernesto Barajas contó que el cantante y su acompañante, supuestamente, estaban siendo perseguidos por unos hombres armados.

Dicha persona comentó que, durante la supuesta persecución, bajaron de la camioneta en la que estaban viajando y se resguardaron en una pensión para autos. Desafortunadamente, los criminales lograron alcanzarlos y les dispararon.

Presunto testigo de la muerte de Ernesto Barajas “Los venían siguiendo, alcanzaron a bajarse de la camioneta y corrieron para la pensión”

Por otra parte, una de las colaboradoras del programa relató que, según fuentes anónimas, el artista y su acompañante fueron a la pensión por un vehículo. No obstante, cuando iban saliendo, fueron atacados.

“Arribaron al lugar a recoger un vehículo y cuando estaban por abordarlo ingresaron los atacantes, asesinando a los dos”, manifestó.

Hasta ahora, la familia de Ernesto Barajas no se ha pronunciado y se desconoce cómo o dónde será el último adiós del cantante. Por esta razón, la información antes mencionada quedó como total rumor.

¿Quién fue Ernesto Barajas, vocalista de ‘Enigma norteño’, que fue asesinado?

Ernesto Barajas fue un cantante originario de Culiacán, Sinaloa, que fundó el grupo ‘Enigma norteño’, en 2004.

Tenía 38 años al momento de su muerte.

Gracias a ‘Enigma norteño’, Ernesto Barajas logró posicionarse como un referente del regional mexicano. Además de México, se hizo famoso en Estados Unidos.

Ha colaborado con grandes bandas como Fuerza regida y Grupo Firme.

Estaba casado con Alexis Sillas, con quien tuvo dos hijos.

