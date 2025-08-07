Muere la cantante de As One a los 46 años: reportan que su esposo la encontró sin vida

Murió la cantante coreana estadounidense Lee Min-young, mejor conocida como Lee Min, integrante del famoso dúo coreano de R&B As One, aseguran que su esposo fue quien la encontró si vida en su hogar este martes 5 de agosto.

¿De qué murió Lee Min de As One?

Su agencia, Brandnew Music, confirmó la muerte, pero señaló que la causa aún no se ha determinado, ya que la policía investiga las circunstancias de la muerte de la cantante de 46 años.

En un comunicado, la agencia Brandnew Music pidió a la gente “refrendarse de especulaciones excesivas hasta que concluya la investigación”.

Un representante agregó a Maeil Business Newspaper’s Star Today que el funeral de Lee aún no se ha definido debido a la investigación en curso, pero que planean organizarlo pronto:

“Planeamos organizarlo pronto”, dijo.

Hasta ahora, no se ha confirmado la causa exacta de su muerte ni se ha dado más detalles sobre Lee Min-young o alguna posible enfermedad.

Muere la cantante coreano estadounidense Lee Min, que fue parte del del dúo As One. / Redes sociales

¿Quién fue Lee Min de As one?

Nacida en 1978, Lee Min-young fue una cantante coreano-estadounidense que alcanzó la fama gracias a su voz y su participación en el dúo As one.

Lee Min debutó en 1999 junto a su compañera Crystal Chae como parte del dúo femenino de R&B As One. Juntas, ganaron fama en Corea y más allá con éxitos como “Day by Day” (1999), “Desire and Hope” (2001) y “I’m Fine” (2001).

En 2014, As one regresó con “For the night” y se consolidó como el dúo femenino irremplazable de R&B en Corea.

Crystal, su amiga de la secundaria y también integrante de As One, quien actualmente vive en Estados Unidos, viajó a Corea del Sur tras enterarse de la trágica noticia.

En una de sus antiguas publicaciones en Instagram, Crystal se refirió a Lee Min como su “otra mitad.” Además, otra amiga cercana la describió como una “persona positiva.” Un conocido citado por medios coreanos comentó que la vio apenas la semana pasada y elogió cómo lograba compaginar su carrera en el K-pop con su trabajo como profesora.

¿Cuál fue el último sencillo de Lee Min de As one?

Lee Min continuó activa en la escena musical hasta hace poco. En junio de 2025, As One regresó a la música con el sencillo “Happy Birthday to You”. Además, Lee apareció como artista invitada en el programa musical de entrevistas “The Seasons: Park bo gum’s cantabile” el 4 de julio, participando en una pista junto al comediante Moon Se Yoon y el rapero Hanhae, según informó Korea JoongAng Daily.

Aunque As One llevaba años fuera de la escena, la cantante ya era reconocida por sus éxitos y la huella que dejó su grupo, cuyas voces se fusionaban en una mezcla de pop y R&B que hizo que su dúo destacara entre las propuestas musicales dentro del k-pop alternativo.

Paralelamente a su carrera musical, también trabajó como profesora de música, dedicándose a la enseñanza junto a sus actividades artísticas. En 2013, contrajo matrimonio con su esposo, un ex trabajador de oficina, en Hawái, del cual no se conocen muchos detalles.

