Alicia Villarreal y Cibad Hernández celebran su primera Navidad juntos entre ¡árbol, regalos y chismes!

Alicia Villarreal presumió en redes sociales su primera Navidad junto a su novio Cibad Hernández. La publicación llega después de semanas de críticas y señalamientos en medio de la atención mediática por los conflictos familiares que la han rodeado, incluidos los roces con su hija Melenie Carmona y los comentarios que han resurgido en torno a su relación actual por parte de su ex Arturo Carmona.

¡Amor y Navidad! Alicia Villarreal y Cibad Hernández disfrutan su primera celebración juntos y presumen su romance en redes. / Foto: Redes sociales

Alicia Villarreal y Cibad Hernández festejan Navidad juntos

Alicia Villarreal compartió en redes sociales un video con motivo de la Navidad, donde aparece decorando el árbol junto a su pareja Cibad Hernández. En las imágenes, la cantante dirige un mensaje a sus seguidores.

“En esta Navidad queremos desearles salud, que reine la armonía y la paz en sus hogares. Que haya mucha felicidad”, mencionó la cantante mientras colocaba los adornos e el icónico árbol de Navidad, en una escena que muestra el momento que vivieron durante las celebraciones decembrinas.

En el mismo video, Cibad Hernández aparece sentado frente a un piano y se suma al mensaje navideño: “Es tiempo de reconciliación, es tiempo de armonía, de manifestar cosas positivas, pero sobre todo que llegue la abundancia y la bendición. Por eso y por muchas otras cosas feliz Navidad y próspero Año Nuevo”, dijo mientras ambos sonríen juntos, cerrando el mensaje que compartieron con sus seguidores en esta fecha decembrina.

Alicia Villarreal presume su Navidad más romántica junto a Cibad Hernández; conoce todos los detalles de esta celebración. / Foto: Redes sociales

¿Cómo empezó la relación entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández?

Cibad Hernández habló sobre su relación con Alicia Villarreal y aseguró que los señalamientos que han circulado en torno a su romance forman parte de una narrativa que, desde su perspectiva, busca desacreditarlos. “Es parte de la campaña de desprestigio que tienen en contra de nosotros”, afirmó.

El influencer explicó que el vínculo entre ambos comenzó de manera gradual y sin una intención romántica inicial. Detalló que el primer contacto se dio a través de redes sociales, luego de que Alicia Villarreal compartiera uno de sus videos. “Fue una relación de confianza a través de las redes sociales… le agradecí como a cualquier creador de contenido que tiene ese número de seguidores”, señaló durante una entrevista, aclarando que en ese momento la relación era “meramente amistosa”.

Según relató, la dinámica cambió cuando la cantante levantó la mano como señal de auxilio, situación que despertó en él una preocupación distinta. “Es cuando a mí me despierta esa sensación de protección”, explicó, al tiempo que reconoció que su interés por saber cómo se encontraba Alicia Villarreal creció a partir de ese momento. Esa inquietud, dijo, los llevó a mantener una comunicación más cercana y constante.

Cibad Hernández también narró que su primer encuentro en persona ocurrió en un concierto en Houston, al que fue invitado por Alicia Villarreal. “Nos conocimos en un concierto en Houston… y de ahí se dio ese clic”, recordó. Sin embargo, precisó que fue hasta un viaje a Las Vegas cuando formalizaron su relación, después de convivir durante varios días.

Finalmente el creador de contenido abordó las críticas relacionadas con los tiempos del divorcio de la cantante y subrayó que existe una confusión sobre el proceso legal. “La gente piensa que cuando tú metes el divorcio, ya es al otro día que te lo da. Es un proceso”, explicó. Añadió que la separación de Alicia Villarreal venía de mucho tiempo atrás, “prácticamente un año o año y medio”, y que cuando el divorcio se dictaminó oficialmente, él también llevaba “casi un año absolutamente soltero” descartando cualquier tipo de infidelidad a Cruz ‘N’.

Cibad Hernández y Alicia Villarreal. / Foto: Redes sociales

¿Alicia Villarreal está distanciada de su hija Melenie Carmona por Cibad Hernández?

En los últimos días, surgieron rumores sobre un posible distanciamiento entre Alicia Villarreal y su hija Melenie Carmona, luego de que la joven expresara públicamente su desacuerdo con la relación de su mamá con Cibad Hernández. Aunque Melenie no detalló los motivos exactos de la supuesta tensión, sí mencionó que el divorcio de Villarreal y Cruz N., así como los procesos legales relacionados, han sido difíciles para ella, especialmente porque siempre ha considerado al productor como una figura cercana a un segundo padre.

Además, Melenie señaló que le preocupa la manera en que su madre ha manejado su romance con Cibad Hernández. La joven comentó que le pidió a Alicia que su relación se manejara con más cautela, pero siente que su mamá no actuó con prudencia al presumir el romance en redes sociales, algo que ha generado cierta incomodidad entre madre e hija.

Al ser cuestionada sobre este tema, Alicia Villarreal respondió con claridad: “Una mamá siente una distancia de sus hijos cuando realmente no hay comunicación, no se hablan o no se ven por un período de tiempo, y yo no me siento así con mi hija, si no, no hubiéramos hablado hace unos días”, dejando claro que, pese a las diferencias, mantiene un vínculo cercano y afectuoso con Melenie Carmona.

