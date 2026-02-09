Muere querido cantante y guitarrista que fusionó el rock con el flamenco, a los 65 años

A pocas horas de que se diera a conocer la muerte de Brad Arnold, fundador, vocalista principal y compositor de 3 Doors Down, a causa de un cáncer en etapa 4, otra triste noticia sacude al mundo de la música. Ahora es España la que está de luto. El flamenco perdió a una de sus figuras más influyentes: Rafael Amador, guitarrista, cantaor y compositor sevillano

Fundador de proyectos clave como “Veneno” y “Pata Negra”, su sonido marcó a generaciones enteras. El artista que fusionó el flamenco con el rock y el blues, murió a los 65 años, rodeado de su familia.

Muere Rafael Amador, guitarrista, cantaor y compositor sevillano. / Instagram: @rafaelamadorpatanegra

¿De qué murió Rafael Amador, cantante de flamenco?

Rafael Amador murió la noche del 8 de febrero en el Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, a los 65 años. De acuerdo con información compartida por su familia a la agencia Efe, el músico murió acompañado por su hermano Diego Amador, su hijo Rafael y varios de sus seres queridos.

Aunque no se han detallado públicamente las causas médicas del deceso, sus allegados confirmaron que pasó sus últimos momentos arropado por su círculo más cercano. La noticia conmocionó al mundo del flamenco y del rock español.

“Nos deja el maestro de maestros RAFAEL AMADOR FERNÁNDEZ EL PATA NEGRA ,Papa mío gracias por lo bonitos consejos que más dado por todo que siempre as estado para mí siempre con tu nobleza y tu humildad TE AMO VIEJITO mío siempre nos vas a cuidar desde el cielo hoy lo ángeles y Dios canta de alegría por que viene el maestro el princípe gitano , el pata negra el que creó una fusión siempre estarás en mi corazón Te amo viejo mío”, escribió su hijo en la cuenta de Instagram de su padre.

¿Qué es Pata Negra, grupo en el que cantó Rafael Amador?

Hablar de Rafael Amador es hablar de Pata Negra, la banda que fundó junto a su hermano Raimundo Amador a finales de los años 70 y que cambió para siempre el rumbo del flamenco tradicional.

Tras su paso por “Veneno” —proyecto que compartieron con Kiko Veneno—, los hermanos decidieron crear un sonido propio, más crudo y experimental. Así nació Pata Negra, una propuesta que mezclaba flamenco con guitarras eléctricas, blues, rock y ritmos urbanos. Ellos mismos bautizaron ese estilo como “blueslería”.

El grupo lanzó discos fundamentales como Guitarras callejeras (1985) y Blues de la Frontera (1987), considerado hoy una obra maestra del flamenco fusión. De ahí surgieron temas emblemáticos como “Camarón” y “Pasa la vida”, que se convirtieron en himnos generacionales.

Su música rompió esquemas y abrió la puerta a nuevas fusiones que hoy son comunes, pero que en su momento resultaban revolucionarias.

¿Quién fue Rafael Amador, cantante de flamenco?

Rafael Amador Fernández nació en Sevilla en 1960 y desde muy joven creció rodeado de música. Guitarrista autodidacta, cantautor y compositor, desarrolló un estilo callejero, visceral y auténtico.

Rafael Amador siguió su carrera en solitario, conservando el nombre de la banda, y lanzó dos álbumes: Inspiración y locura (1990) y Como una vara verde (1995).

Fue cocreador de “Veneno” en 1977, banda pionera que participó incluso en el histórico álbum La leyenda del tiempo de Camarón de la Isla. Sin embargo, su consolidación llegó con Pata Negra, donde se convirtió en el principal compositor y alma creativa.

Tras la salida de Raimundo en 1989, Rafael continuó en solitario bajo el nombre del grupo y lanzó discos como “Inspiración y locura” (1990) y “Como una vara verde "(1995).

Aunque se alejó por momentos de los escenarios, regresó con colaboraciones y homenajes que reconocieron su influencia.

