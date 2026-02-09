Fabiola Campomanes bailó y cantó en el funeral de su mamá ¿cómo Lucía Méndez? VIDEO

La actriz Fabiola Campomanes atraviesa un momento de duelo tras confirmar públicamente la muerte de su madre. El anuncio se dio la mañana del sábado 7 de febrero de 2026 a través de redes sociales, donde la intérprete compartió un breve mensaje acompañado de imágenes familiares. La noticia generó de inmediato múltiples reacciones entre seguidores, colegas del medio artístico y distintos espacios de espectáculos.

Fabiola Campomanes confiesa que no quiere estar en La granja VIP. / Redes sociales

¿De qué murió la mamá de Fabiola Campomanes?

De manera oficial, Fabiola Campomanes no ha confirmado la causa de la muerte de su madre. Sin embargo, semanas antes del fallecimiento, la actriz había compartido información relacionada con el estado de salud de su mamá.

En enero de 2026, Campomanes publicó una fotografía desde una habitación de hospital, donde aparecía acompañada por su hija y su madre. En ese momento, explicó que su mamá había sido sometida a una cirugía debido a problemas en el colón, procedimiento que calificó como delicado y que requería cuidados constantes.

En esa publicación, la actriz también explicó que su ausencia en redes sociales y proyectos laborales se debía a que estaba dedicada al cuidado de su madre durante el proceso de recuperación.

“Estos días no he podido explicar mucho, ni subir nada, porque la vida me puso en otro lugar: cuidando a mi mamá después de una cirugía de colon… Estar cerca de nuestros padres cuando nos necesitan no siempre se habla, no siempre se ve bonito, pero es uno de los actos más grandes de amor y conciencia”. Fabiola Campomanes

¿Cómo fue el funeral de la mamá de Fabiola Campomanes?

A través de videos difundidos en sus historias de Instagram, Fabiola Campomanes mostró parte del funeral de su madre. En uno de los clips, se le observa de pie, dirigiéndose a los presentes mientras comparte un mensaje de despedida que fue pronunciado de manera pública.

Durante su intervención, la actriz expresó palabras dirigidas a su madre, recordando el papel que tuvo en su vida. En el video se escucha a Campomanes decir:

“La que me sostuvo cuando no sabía sostenerme, la que me levantó cuando me caí, la que me enseñó a volver a empezar más veces de las que puedo contar. Mi mamá no solo me dio la vida, me enseñó a vivirla, me enseñó a amar, a resistir, a ser fuerte y también a ser suave. Y aunque hoy su cuerpo descansa, todo lo que ella sembró en mí sigue y seguirá vivo”. Fabiola Campomanes

Más adelante, la actriz continuó su mensaje señalando que despedía a su madre con tristeza y también con agradecimiento, haciendo referencia a los recuerdos y enseñanzas que conserva de ella. En el mismo clip agregó:

“Hoy la despido con tristeza, sí, porque soy su hija, pero también con una profunda alegría, porque tuve el privilegio de serlo. Me llevo su risa, sus consejos, su manera de cuidar, su forma de mirar la vida, su alegría, su sentido del humor, y me llevo su amor que no se queda aquí. Porque el amor de una madre no se entierra, no se apaga, no se va, se transforma”. Fabiola Campomanes

Sin embargo, en redes sociales las comparaciones no se hicieron esperar, tras la difusión de los videos del funeral de la madre de Fabiola Campomanes también retomaron el caso del productor Pedro Torres, exesposo de Lucía Méndez. A finales de enero de 2026, el funeral del productor generó conversación digital luego de que se difundieran fotografías en las que su hijo, Pedro Antonio Torres, aparece sonriendo y posando frente al féretro.

En algunas de las imágenes que circularon en redes sociales, también se observa a Lucía Méndez capturando el momento con su teléfono celular, lo que fue señalado por usuarios como parte del contexto de la despedida. Las fotografías fueron compartidas y provocaron diversas reacciones en plataformas digitales.

Fabiola Campomanes / captura de pantalla

¿Cómo confirmó Fabiola Campomanes la muerte de su mamá?

La confirmación oficial del fallecimiento se dio minutos después de las 9:00 de la mañana del sábado 7 de febrero de 2026. Fabiola Campomanes publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías junto a su madre, imágenes que muestran distintos momentos de su vida familiar.

Acompañando las postales, la actriz escribió un mensaje breve:

“Vuela alto mami. Gracias por todo. Ya te extraño. Te amo tanto”. Tras la publicación, diversas figuras del medio artístico y seguidores enviaron mensajes de condolencias. Campomanes no añadió detalles adicionales ni respondió comentarios, manteniendo un perfil discreto después del anuncio.

Hasta el momento, la actriz no ha emitido comunicados oficiales adicionales ni ha ofrecido entrevistas relacionadas con el fallecimiento de su madre.

