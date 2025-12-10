Fabiola Campomanes aclara su relación con Sergio Mayer Mori y responde ¿con qué amiga de Bábara Mori estuvo?

La salida de Fabiola Campomanes de La granja VIP, a solo dos semanas de la final, desató una fuerte conversación en redes sociales. Su eliminación no solo sorprendió a los seguidores del reality de TV Azteca, sino que abrió espacio para que la actriz abordara los conflictos internos que vivió, así como las versiones que circularon sobre su presunta cercanía con Sergio Mayer Mori.

En entrevista con ADN Noticias, la también ex participante de La granja VIP explicó cómo se desarrollaron los momentos de tensión dentro del programa, los movimientos estratégicos de sus compañeros y la conversación privada que mantuvo con Mayer Mori, luego de que el público la señalara como posible protagonista del romance que él mencionó en televisión.

Fabiola Campomanes confiesa que no quiere estar en La granja VIP. / Redes sociales

¿Qué dijo Fabiola Campomanes sobre los rumores de romance con Sergio Mayer Mori?

Uno de los temas más comentados en redes sociales fue el supuesto “shippeo” entre Fabiola Campomanes y Sergio Mayer Mori, hijo de Bárbara Mori. Esto surgió después de que él revelara que en el pasado tuvo un romance con una amiga de su mamá, lo que desató especulaciones sobre la identidad de la mujer involucrada.

En plena entrevista, Campomanes aclaró punto por punto lo ocurrido. La actriz explicó que, debido a su larga cercanía con la familia Mori, decidió conversar directamente con Sergio para despejar cualquier confusión. Contó que lo conoció desde bebé y que, al escuchar la historia ventilada por él, quiso saber a quién se refería.

“Él contó que cuando era más joven recibió atención de mujeres mayores. Yo tuve curiosidad y le pregunté directamente” Fabiola Campomanes

Añadió que Sergio sí le dijo el nombre pero que no podía revelar la identidad, pues no le correspondía hacerlo. También dejó claro que entre ellos no existe ningún vínculo sentimental y que su relación siempre ha sido de afecto familiar. Con ello, Campomanes descartó públicamente cualquier relación romántica con Mayer Mori y pidió evitar especulaciones sobre el tema.

Fabiola Campomanes y Sergio Mayer Mori en La granja VIP / Captura de pantalla

¿Hubo complot contra Sergio Mayer Mori en La granja VIP?

Durante la entrevista, la actriz también habló sobre los conflictos internos del reality. Contó que uno de los momentos que más le impactó fue enterarse de una estrategia diseñada por el team Cacaraqueo, conformado por Kim Shantal, César Doroteo y la Bea, que, en alianza con el team el Muro, buscaba nominar a Sergio Mayer Mori.

Campomanes relató que convivió varias semanas con quienes formaban parte del supuesto complot y que observó la cercanía que tenían con Mayer Mori. Por eso, dijo que le sorprendió saber que, según la información que recibió, intentaban sacarlo del programa.

También recordó que estas dinámicas fueron complicadas de enfrentar en medio de la competencia, sobre todo porque se enteró tarde de las alianzas internas. La actriz señaló que esto fue un punto clave que afectó su experiencia dentro del programa.

Con casi un millón de seguidores en Facebook, Fabiola Campomanes usó su alcance para difundir el caso.

¿Por qué Fabiola Campomanes tuvo diferencias con Eleazar Gómez y Alfredo Adame en La granja VIP?

Otro de los temas que abordó fue su conflicto con Eleazar Gómez, quien presuntamente habría influido para que ella fuera nominada en una de las primeras asambleas. Según Fabiola Campomanes, Eleazar Gómez habló con sus compañeros para convencerlos de que ella debía ir a placa.

La actriz contó que más adelante supo que Alfredo Adame también habría intervenido en esa decisión. De acuerdo con la información que le compartió la periodista Tania Itzel, Adame la consideraba una participante débil y una opción estratégica para ser nominada, ya que supuestamente no tendría apoyo suficiente del público.

Campomanes narró que ambos negaron haber participado en dicha estrategia. Después de conversar directamente con ellos, dijo que escuchó sus posturas, aunque la situación ya había generado tensiones dentro del reality.

A pesar de estos momentos, Fabiola aseguró que se marcha agradecida con quienes la apoyaron y envió un mensaje a quienes la criticaron durante su estancia en el programa, destacando que La Granja VIP es un juego y que las opiniones en redes sociales forman parte del entorno del reality.

