Fabiola Campomanes estalla contra Eleazar Gómez en La granja VIP ¡Por traición!: “Húyeme, lo rompiste”

La tensión en el reality de Azteca sigue subiendo de nivel. En la segunda gala de nominación, Fabiola Campomanes perdió la calma en La granja VIP tras descubrir que su supuesto aliado, Eleazar Gómez, la habría traicionado. Lo que parecía una alianza sólida terminó en una fuerte confrontación dentro de la granja. Aunque Fabiola intentó contenerse durante la transmisión en vivo, una vez finalizada la gala, enfrentó directamente al actor en medio de la sala, dejando claro que se sentía traicionada y decepcionada. El momento fue captado por las cámaras del reality y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Te puede interesar: Mamá de Manola Díez manda emotivo mensaje a fans que apoyan a la actriz en La granja VIP 2025, VIDEO

¿Por qué Fabiola Campomanes se enfrentó a Eleazar Gómez en La granja VIP?

La discusión comenzó poco después de las nominaciones del 22 de octubre, cuando Eleazar Gómez habría incumplido su promesa de no nominar a Sandra Itzel en La granja VIP, dejando a la mayoría de los participantes sorprendidos por lo que consideraron una aparente traición. Kim Shantal fue quien mostró mayor indignación, calificando al actor de “manipulador” y “traicionero”, pues, según ella, les había asegurado lealtad tanto a Sandra como a ella antes de iniciar la gala.

Más tarde, mientras Eleazar hablaba con Lolita Cortés y Fabiola Campomanes, Kim se acercó a Fabiola y le confesó que Gómez habría solicitado a otros de sus compañeros que la nominaran, argumentando que “no tiene fandom” y sería más fácil sacarla del reality. Esta revelación provocó la reacción molesta de Campomanes. Sin embargo, al salir del cuarto de nominación, la actriz no dudo es explotar y arremeter contra Eleazar, diciendo:

“Le pido a la gente que me sigue y me ha seguido durante 30 años, me apoye, por favor. Me da mucha pena, eso no se hace. Que tú trates de manipular a la gente es otra cosa y no debería estar en las reglas del juego” Fabiola Campomanes

Eleazar negó haber hecho comentarios sobre su falta de fandom y trató de evadir el reclamo saliendo del lugar, pero Fabiola lo siguió y le lanzó una frase que marcó el momento más intenso de la noche:

“De ahora en adelante húyeme, porque el sentimiento que tenía por ti era muy distinto. El sentimiento lo rompiste. Esta casa es de todos y ahora vas a tener que lidiar conmigo”. Fabiola Campomanes

Te puede interesar: ¡Sorpresa en La Granja VIP! Sergio Mayer Mori deja solo a César Doroteo en la habitación del capataz

¿Qué pasó después de la pelea entre Fabiola Campomanes y Eleazar Gómez en La granja VIP?

Tras la discusión, Fabiola Campomanes decidió no volver a dirigirle la palabra a Eleazar Gómez en La granja VIP. Más tarde, durante una charla con Lolita Cortés, confesó que la supuesta traición de Eleazar la afectó porque le había abierto su corazón y compartido aspectos personales de su vida fuera del reality.

Mientras tanto, Eleazar evitó hacer más comentarios, aunque su nombre se volvió tendencia por las duras críticas que recibió en redes sociales. La audiencia se dividió entre quienes apoyaban a Campomanes y quienes pedían no juzgar antes de conocer toda la historia.

En paralelo, varios clips del momento circularon en plataformas como TikTok y X, donde los seguidores del programa analizaron cuadro por cuadro lo sucedido en la gala y los minutos posteriores.

Te puede interesar: ¿Eleazar Gómez a la cárcel por agredir a su novia? Ian García, cuñado del actor, rompe el silencio ¿demandará?

Eleazar Gómez después de ser sancionado por hacer trampa en La granja VIP / Captura de pantalla

¿Eleazar Gómez realmente pidió nominar a Fabiola Campomanes en La granja VIP?

Horas después del enfrentamiento, un video filtrado cambió el rumbo del escándalo. En el clip, que se volvió viral en TikTok, se observa que fue Alfredo Adame y no Eleazar Gómez quien sugirió nominar a Fabiola Campomanes.

En la grabación, Adame comenta que Campomanes “no tiene fandom” y que sería más sencillo que saliera si entraba a la placa de nominados. Según las imágenes, Eleazar solo escuchó la propuesta sin hacer mayores comentarios, aunque el rumor ya se había extendido dentro de la casa antes de aclararse.

Aunque en redes circula un video donde Alfredo Adame sugiere a Eleazar nominarla, lo que mantiene dividida la opinión del público, también comentaron que el actor realmente intentó convencer a sus compañeras para estrategia propuesta por Adame.

Te puede interesar: Sergio Mayer Mori desata polémica en La granja VIP por polémico comentario ¿sobre su hija?: “Me lo enjaretaron”