La granja VIP: 2025: ¿Quiénes se enfrentan en el duelo de nominación HOY, 8 de diciembre?

El ambiente dentro de La granja VIP 2025 se cargo de tensión, pues hoy lunes 8 de diciembre los habitantes se enfrentaron al duelo de nominación, una etapa que siempre pone a prueba alianzas, estrategias y lealtades dentro del reality. Con varios frentes abiertos, tensiones acumuladas y un ambiente cada vez más dividido, esta ronda podría marcar un antes y un después para los concursantes que aún pelean por permanecer en la competencia.

¿Cómo es el duelo de nominación de la novena semana de La granja VIP 2025 y quiénes se enfrentan?

En La granja VIP, el rumbo del juego volvió a colocarse en manos del público, quien esta noche decidó qué granjeros debían enfrentarse al primer duelo de nominación, un paso que podría complicar seriamente su avance rumbo a la final. A diferencia de otras dinámicas internas, esta vez son los televidentes tuvieron la última palabra, haciendo que la estrategia de los habitantes quede prácticamente fuera de su control. El cierre de votaciones estaba programado para las 21:30 horas, por lo que cada minuto cuenta para los fans que buscan salvar —o sacar— a su participante favorito.

Para votar, el público podía ingresar al sitio oficial del reality, entrar a la categoría El Duelo y emitir sus 10 votos diarios. Además, quienes respondan la encuesta adicional obtendrán 10 votos extra, lo que podría inclinar la balanza en los últimos momentos.

Otra vía disponible es la app TV Azteca En Vivo, donde en la sección de La Granja VIP también aparece la opción de El Duelo de Nominación. Los candidatos en riesgo son



La Bea

César Doroteo

Eleazar Gómez

Kim Shantal

Sergio Mayer Mori.

Alberto del Río es el primer nominado de la novena semana de La granja VIP 2025. / Foto: Redes sociales

¿Quiénes se enfrentan al primer duelo de nominación de La granja VIP 2025?

La salida de Fabiola Campomanes de La granja VIP 2025 sorprendió a todos, pero el público eligió a los dos participantes que se enfrentarán al primer duelo de nominación: Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez. Ambos tuvieron que buscar llaves, abrir cajones y juntar cuatro cubos que posteriormente tiraron, el que derribara la última pieza, se colocaba como el ganador.

Inicialmente Mayer Mori ganó, sin embargo, el duelo se repitió porque la llave de Eleazar Gómez no se encontraba en su lugar. Después volvió a triunfar el hijo de Bárbara Mori, pero tuvo que lanzar nuevamente para derribar un cubo, pues se encontraba en posición adelantada y ahora sí triunfó Eleazar Gómez y Mayer subió a la placa de nominados.

Fabiola Campomanes fue la eliminada del 7 de diciembre de La granja VIP 2025. / Foto: Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la novena semana de La granja VIP 2025?

La novena semana de La granja VIP avanza marcada por tensiones internas y decisiones que modificaron por completo el rumbo del juego. A pesar de que los participantes suelen depender del voto del público para definir su destino, esta vez dos figuras quedaron fuera de cualquier posibilidad de elección: Alfredo Adame y Alberto ‘el Patrón’ Del Río, primer nominado. La estructura estratégica de la competencia, sumada a un incidente dentro del reality, terminó reconfigurando la lista de los granjeros que sí podrán ser considerados en el Duelo de Nominación.

Como Capataz de la semana, Alfredo Adame quedó automáticamente excluido del Duelo, un beneficio que lo blinda temporalmente de la votación. Pero mientras él aseguraba su permanencia, la situación para Alberto “el Patrón” Del Río tomó un giro abrupto. Tras el altercado que protagonizó con Eleazar Gómez, la producción determinó enviarlo directamente a la placa de nominados, sin la intervención del público. Ellos son los nominados hasta ahora: de la novena semana de La granja VIP 2025



Alberto ‘el Patrón’ del Río

Sergio Mayer Mori.

