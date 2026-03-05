Sandra Itzel: Así reaccionó a preguntas sobre cómo trata su ex, Adrián Di Monte, a Nuja Amar en ¿Apostarías por mí?

La actriz y cantante Sandra Itzel se pronunció sobre la polémica que rodea a Adrián Di Monte luego de que en el reality show ¿Apostarías por mí? surgieron comentarios sobre presuntos malos tratos hacia su esposa, Nuja Amar, ¿qué dijo? Te contamos todos los detalles.

No te pierdas: ¿Adrián Di Monte y Nuja no se casaron? Destapan la verdadera razón por la cual estarían en ¿Apostarías por mí?

Sandra Itzel habló de su ex Adrián Di Monte. / Redes sociales

¿Cómo fue la relación de Sandra Itzel y Adrian Di Monte?

La relación entre Adrián Di Monte y Sandra Itzel comenzó en 2013, cuando ambos coincidieron en un casting para una telenovela. En ese momento él tenía 23 años y ella 20. Tras ese encuentro iniciaron una relación sentimental que con el tiempo se hizo pública. Dos años después, en 2015, se comprometieron durante un viaje a París con un anillo simbólico y posteriormente celebraron su boda. Durante los años siguientes se les vio juntos en distintos proyectos y apariciones públicas.

Con el paso del tiempo, la relación atravesó cambios. En 2021 anunciaron su separación, aunque en 2022 retomaron el vínculo y participaron como pareja en el reality show Inseparables. A pesar de ese intento, la relación volvió a terminar tiempo después. A partir de entonces, ambos comenzaron a compartir públicamente su versión sobre lo ocurrido durante su matrimonio.

En septiembre de 2023, Sandra Itzel declaró que durante la relación vivió situaciones de maltrato verbal y psicológico, además de señalar una presunta infidelidad. En ese contexto difundió capturas de conversaciones y audios en los que se escuchaban discusiones entre ambos. Más adelante, en 2024, mencionó que emprendería acciones legales por la presunta difusión de videos privados sin su consentimiento y expresó preocupación por su seguridad. Por su parte, Adrián Di Monte negó las acusaciones; señaló que la relación tuvo conflictos y reconoció episodios de infidelidad, pero rechazó haber ejercido violencia y mencionó que los videos mencionados ya no existen.

No te pierdas: Adrián Di Monte explota contra Mario Bezares en ¿Apostarías por mí?: “Cállese, viejo cochino”

Sandra Iztel y Adrián Di Monte tuvieron una polémica ruptura. / Archivo TVNotas/Liliana Carpio

¿Por qué acusan a Adrián Di Monte de tratar mal a Nuja Amar?

El comportamiento de Adrián Di Monte dentro del reality show ¿Apostarías por mí? ha generado comentarios entre los seguidores del programa, quienes han señalado la manera en que se dirige a su esposa, Nuja Amar, durante algunas escenas del formato. En redes sociales, varios usuarios han retomado momentos en los que el actor le habla con un tono elevado o le hace reclamos frente a otros participantes.

Uno de los episodios que más comentarios provocó ocurrió durante una cena en la que los concursantes bailaban. De acuerdo con lo que se observa en el programa, Adrián Di Monte cuestionó a Nuja Amar por subir sola a una tarima y bailar junto a otros participantes. “Estábamos bailando juntos, te subes a la tarima sola y luego te quedas ahí perreando, a la verg*, ¿cómo por?, con unos negros rodeándote”, se escucha decir al actor en la conversación. En el mismo intercambio también agregó: “Quítate esa madre, no es correcto y sabes muy bien…”.

Ante esos comentarios, Nuja Amar respondió en el mismo momento. “Yo sé muy bien, pero conmigo no te desquites de lo que otras personas te han hecho pasar a ti, deberías actuar más inteligente, de verdad”, contestó. El momento se difundió posteriormente en redes sociales, donde usuarios discutieron la escena y retomaron las declaraciones que en el pasado hizo Sandra Itzel sobre su relación con el actor.

No te pierdas: Adrían Di Monte y su esposa protagonizan picante encuentro EN VIVO: ¿Olvidaron las cámaras del 24/7?

Nuja Amar y Adrián Di Monte participan en ¿Apostarías por mí? / Redes sociales

¿Qué dijo Sandra Itzel sobre los tratos de Adrián Di Monte a su esposa?

En medio de la polémica que surgió tras los señalamientos sobre presuntos malos tratos de Adrián Di Monte hacia su actual esposa Nuja Amar, la actriz y cantante Sandra Itzel fue cuestionada sobre el tema. Durante un encuentro con la prensa, la intérprete fue clara al señalar que no emitiría comentarios al respecto y explicó que se trata de una etapa que dejó atrás, luego de los conflictos que ambos hicieron públicos tras el fin de su matrimonio.

La también exintegrante de La Sonora Dinamita señaló que prefiere no involucrarse en situaciones relacionadas con su expareja y enfocarse en su vida actual. “De ese tema no tengo nada que opinar, es un tema que forma parte de mi pasado, no está en mi presente. Algo que siempre he dicho que por respeto a la persona que está hoy en día conmigo (De Santana) , no tengo nada que decir al respecto más de lo que yo estoy viviendo”, mencionó en entrevista con medios.

Sandra Itzel también recordó que tras su separación atravesó momentos complicados y agradeció el apoyo que recibió durante ese proceso. “Yo agradezco muchísimo a las personas que me han acompañado y que han estado conmigo, que ha sido parte de esa fortaleza porque pasé un tiempo muy difícil y hoy en día saber que estoy siendo tan feliz, es lo único con lo que yo me quedo y estoy agradecida”, comentó.

Finalmente la actriz explicó que en este momento prefiere concentrarse en su vida personal y en sus proyectos profesionales. “Yo siempre he sido una persona que me gusta hablar con verdad, que cuando tengo algo que decir lo digo y cuando no tengo sostenerlo, mejor no lo menciono… ahorita estoy muy enfocada en mi pareja actual, en mi trabajo… Cerré esa página desde la paz… en mi corazón no hay sentimientos negativos y deseo bendición para todo el mundo”, concluyó.

No te pierdas: Adrián Di Monte confiesa en ¿Apostarías por mi? que ¡le ganó en la cama¡: "¡Qué oso!” Así reaccionó su esposa