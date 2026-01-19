Adrián Di Monte confiesa en ¿Apostarías por mi? que ¡le ganó en la cama¡: "¡Qué oso!” Así reaccionó su esposa

El actor Adrián Di Monte confesó un accidente personal que lo tomó por sorpresa: se hizo pipí en la cama. Este suceso provocó la duda entre sus seguidores: ¿pasó durante el programa ¿Apostarías por mí? o fuera de cámaras? Te contamos todos los detalles.

No te pierdas: ¿Adrián Di Monte tacha de mentirosa a Sandra Itzel? El actor asegura: “Violento nunca he sido”

¡Bochorno total! Adrián Di Monte confiesa accidente y Nuja Amar reacciona. / Foto: Redes sociales

Adrián Di Monte y Nuja Amar forman parte de ¿Apostarías por mí?

Adrián Di Monte y Nuja Amar forman parte del elenco de ¿Apostarías por mí?, un nuevo reality show que reúne a doce parejas de celebridades dispuestas a poner a prueba su relación dentro de una competencia basada en decisiones compartidas. El formato plantea una convivencia constante en la que los participantes permanecen aislados mientras enfrentan distintos retos que requieren acuerdos, comunicación y estrategia en pareja.

El programa se graba en Brasil y se desarrolla bajo un esquema 24/7, lo que implica que las parejas conviven sin interrupciones y deben adaptarse a la dinámica del encierro. A lo largo de la competencia, los participantes se enfrentan a pruebas que incluyen apuestas y elecciones conjuntas, cuyas consecuencias influyen directamente en su permanencia dentro del reality.

El objetivo es llegar hasta el final para obtener un premio de 300 mil dólares, el cual será entregado únicamente a una pareja. Durante el desarrollo del programa, las relaciones se ven expuestas a la presión del juego, a la convivencia diaria y a las decisiones estratégicas que cada dupla toma, factores que determinan el rumbo de la competencia.

No te pierdas: ¿Adrián Di Monte celebra la salida de Sandra Itzel de ‘La granja VIP’? Él dice: “Me considero feminista”

Adrián Di Monte se hace pipí en la cama y lo confiesa. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Adrián Di Monte sobre que se hizo pipí en la cama en ¿Apostarías por mí??

Durante su participación en ¿Apostarías por mí?, el actor Adrián Di Monte compartió una anécdota personal relacionada con el inicio de su convivencia con Nuja Amar, un episodio que, según relató, ocurrió apenas una semana después de comenzar a vivir juntos. El actor explicó que todo sucedió mientras dormía, cuando un sueño le jugó una mala pasada y lo llevó a confundir la realidad con lo que estaba imaginando. “A la semana de que empezamos a vivir juntos… una noche estaba soñando que estaba haciendo pipí, mi mente me jugó una mala pasada”, contó ante las cámaras.

Di Monte detalló que el momento lo tomó por sorpresa incluso a él mismo, pues despertó al notar lo ocurrido y entró en pánico por lo que podía significar para su relación. “De pronto yo me hago un poco pipí, siento caliente y frío. Me despierto y no, yo dije: ‘me va a dejar, me va a cortar a la semana’”, relató. En medio de la confusión, intentó solucionar la situación sin éxito, ya que Nuja Amar se despertó y notó que algo no estaba bien. “Se despertó y me dijo ‘¿qué haces?’, y yo limpiando… lo peor es que ni me creyó”, agregó.

Por su parte, Nuja Amar también recordó el episodio desde su perspectiva y compartió cómo reaccionó al darse cuenta de lo ocurrido. “Todavía me dice: ‘Está mojado, es que subí una perrita y se hizo pipí’”, comentó, señalando que la explicación no le resultó convincente. Según contó, le preguntó directamente: “¿Es neta que te hiciste pipí?”, y le pidió que al menos buscara una toalla para resolver la situación. “Imagínate”, dijo, al recordar el momento.

No te pierdas: Mar Contreras hace comentario “subido de tono” a Adrián di Monte y en redes la tachan de “buscona”

Arián Di Monte contó un momento que vivió al mudarse con Nuja Amar y causó revuelo. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Adrián Di Monte?

Adrián Gómez Rodríguez, conocido artísticamente como Adrián Di Monte, nació el 31 de julio de 1990 en Santa Clara, Cuba. Es actor y presentador, y actualmente reside en México, donde ha desarrollado gran parte de su carrera en televisión. Su trayectoria incluye participación en distintas producciones de ficción y programas de entretenimiento, lo que le ha permitido consolidar presencia en la industria televisiva mexicana.

En el ámbito de la actuación, Adrián Di Monte ha formado parte de telenovelas como ¿Quién es quién?, Señora Acero y La doble vida de Estela Carrillo. Además, ha participado en realities, donde resultó ganador de la cuarta edición de Bailando por un sueño y de la segunda temporada del programa deportivo Reto 4 Elementos. En 2025, se integró a La casa de los famosos México, convirtiéndose en el segundo eliminado de esa edición.

No te pierdas: ¿Adrián Di Monte no tiene verguenza? Se sube al escenario a cantar ¿horrible? polémica canción y lo tunden