Actor de La casa de las flores confiesa que recibió propuestas indecorosas para avanzar en su carrera; ¿aceptó?

El actor de La casa de las flores volvió a encender la conversación en la industria del espectáculo al hablar de los sacrificios, las oportunidades y las polémicas que suelen surgir detrás de cámaras. En ese contexto, el actor sorprendió al abordar sin filtros un tema que rara vez se reconoce públicamente dentro del medio: las propuestas indecorosas que algunos talentos llegan a enfrentar en su camino dentro de la industria del entretenimiento.

Durante una entrevista con el conductor Máxime Woodsie, el actor que participó en producciones como La casa de las flores reveló que, aunque nunca vivió ese tipo de situaciones en México, sí se encontró con propuestas incómodas en otras etapas de su carrera.

¿Qué actor de La casa de las flores fue quien recibió propuestas indecorosas en la industria del entretenimiento?

Durante la charla, quedó claro que el actor de La casa de las flores que recibió preguntas sobre propuestas indecorosas fue Tiago Correa, quien enfrentó el tema de manera directa cuando el entrevistador lo puso sobre la mesa. En entrevista con Máxime Woodside, el conductor tocó uno de los asuntos más incómodos de la industria del entretenimiento: las propuestas indecorosas que, según muchos talentos, pueden aparecer en el camino mientras buscan oportunidades.

La pregunta surgió al hablar de las dificultades y presiones que viven varios actores al intentar abrirse paso en el medio. Sin embargo, Tiago Correa fue contundente al aclarar que su experiencia en México ha sido totalmente distinta y libre de ese tipo de situaciones. Él mismo lo explicó con firmeza:

“Sí, aquí en México no. Aquí en México no, nunca. Nunca me han hecho propuestas indecorosas. A lo mejor porque saben que voy a decir que no. No he recibido ninguna, gracias a Dios.” Tiago Correa

Aunque reconoció que el tema existe en otras partes del mundo artístico, dejó claro que en México nunca ha vivido una situación así, destacando que su camino profesional en el país ha sido positivo y respetuoso.

¿Cómo reaccionó Tiago Correa cuando recibió propuestas incómodas en su carrera?

El actor Tiago Correa también explicó cómo enfrentó los momentos en los que sí llegó a escuchar insinuaciones o comentarios incómodos durante su carrera.

Lejos de entrar en polémicas o confrontaciones, el protagonista de proyectos como La Reina del Sur prefirió mantenerse firme en su postura y rechazar cualquier situación que comprometiera sus principios.

“Sí, pues decía de repente: ‘No necesito, me tardaré más, no pasa nada’. Pero mi padre y mi madre siempre me dijeron: ‘Oye, esto es lo único que tienes: tu escala valórica y los valores que te estamos dando nosotros. Hemos invertido en eso y es lo único que tienes. Lo demás lo vas ganando con la vida’”. Tiago Correa

¿Qué consejo dio Tiago Correa a quienes sueñan con triunfar como actores?

Más allá de la polémica, el actor Tiago Correa aprovechó la entrevista para compartir un consejo dirigido a quienes desean entrar al mundo de la actuación y temen no tener “palancas” o contactos en la industria.

El artista aseguró que el verdadero motor para alcanzar los objetivos es la pasión, la determinación y la claridad sobre los propios valores.

Tiago Correa “Pues yo creo que es entender que los sueños se sueñan despiertos. Y para eso tienes que tener pasión, estar determinado en lo que tú quieres hacer y tener muy fuerte tu escala valórica, siempre muy fuerte”.

El actor explicó que mantener esa escala de valores firme ha sido clave para mantenerse enfocado en su carrera, incluso cuando el camino parecía más complicado.

"Los sueños se sueñan despiertos": El actor Tiago Correa revela el secreto que lo ha llevado a cumplir su pasión por la actuación y confiesa que recibió propuestas indecorosas en el camino 🫠. #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/YffXK4HI1R — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 5, 2026

¿Quién es Tiago Correa, el actor de La casa de las flores?

Tiago Correa es un actor chileno de cine, teatro y televisión nacido el 28 de agosto de 1981 en Santiago de Chile. A lo largo de más de dos décadas ha construido una trayectoria internacional participando en producciones de distintos países.

Entre sus proyectos más conocidos destacan la película Machuca y series populares como La casa de las flores, La Reina del Sur y Sky Rojo.

Además de actuar, también ha trabajado como director y productor en diferentes proyectos audiovisuales. En 2021 fundó la productora Guannaby Films junto al actor Christian Tappan y el guionista Luis Emilio Guzmán, con la intención de desarrollar nuevas historias para cine y televisión.

En el plano personal, el actor estuvo casado con la actriz Ignacia Allamand entre 2010 y 2011. Posteriormente mantuvo una relación con la actriz Mayte Rodríguez, que terminó en 2016.