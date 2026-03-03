Famoso actor conmociona al revelar, devastado, su diagnóstico de cáncer: “Estoy en shock”

Hace una semana, el actor de telenovelas Mau García Muela anunció que padece cáncer testicular. Ahora, otro reconocido actor conmociona al revelar a sus fans que también enfrenta esta enfermedad. Se trata de un galardonado intérprete que, este lunes 2 de marzo, compartió la terrible noticia de que fue diagnosticado con un cáncer incurable.

¿Qué actor fue diagnosticado con cáncer incurable?

Se trata del famoso actor estadounidense Bruce Campbell, conocido por su personaje de Ash Williams en la serie “The evil Dead”.

El intérprete de 67 años publicó una carta a sus seguidores en la que admite estar en shock por la noticia y revela que algunos de sus planes programados tendrán que cambiar.

El galardonado actor anunció el diagnóstico mediante un comunicado publicado en sus redes sociales. Aunque Campbell no especificó el tipo de cáncer que padece, señaló que la enfermedad afectará su agenda profesional mientras se somete a los tratamientos.

Bruce Campbell revela la noticia de que tiene cáncer. / Redes sociales

¿Qué tipo de cáncer tiene Bruce Campbell?

A través de un comunicado en sus redes sociales, Bruce comentó: “Hola a todos. Hoy en día, cuando alguien enfrenta un problema de salud, se le llama ‘oportunidad’, así que vamos con eso: estoy teniendo una de esas. También se trata de un tipo de cáncer ‘tratabale’, no ‘curable’. Pido disculpas si esto es un shock — para mí también lo fue”.

“Lo bueno es que no voy a entrar en más detalles. Publico esto porque, profesionalmente, algunas cosas tendrán que cambiar: las apariciones, las convenciones y el trabajo en general deben pasar a un segundo plano frente al tratamiento. Hay varias convenciones este verano que tendré que cancelar. Lo lamento mucho. Las necesidades del tratamiento y las obligaciones profesionales no siempre van de la mano” Bruce Campbell

Añadió: “Eso es todo. No intento ganarme su simpatía —ni consejos—, solo quiero adelantarme a esta información en caso de que se filtre información falsa (lo cual sucederá). No teman, soy un viejo hijo de per... resistente y tengo un gran apoyo, así que espero estar por aquí un buen rato”.

Finalmente se mostró optimista ante asistir a la promoción de su película: “Mi plan es recuperarme lo mejor posible durante el verano para poder salir de gira con mi nueva película Ernie & Emmaeste otoño. Como siempre, ¡son los mejores fans del mundo y espero verlos pronto! Con mucho amor”, concluyó su carta publicada en Instagram.

Miles de personas comentaron la publicación para ofrecerle apoyo y enviarle sus mejores deseos, incluyendo otros actores como Alyssa Milano quien le expresó su cariño: “Te amo”.

¿Quién es Bruce Campbell, actor que anuncia cáncer incurable?

Bruce Campbell es un actor, productor y director estadounidense, conocido principalmente por su papel icónico como Ash Williams en la saga de terror “The evil dead”.

Su interpretación del personaje lo convirtió en una figura de culto dentro del cine de horror y le abrió las puertas a múltiples proyectos en distintos géneros.

Su carrera comenzó trabajando junto a su amigo Sam Raimi, con quien colaboró en varias películas que se han convertido en clásicos de culto. Además de “The evil dead”, Campbell ha participado en filmes de terror, comedia y ciencia ficción, como “Maniac cop”, “Moontrap” y “Sundown: The vampire in retreat”.

A lo largo de los años, también ha formado parte de producciones más comerciales, incluyendo “Congo”, “Escape from L.A.” y “The Majestic”, donde compartió pantalla con actores como Jim Carrey. Además, hizo cameos en la trilogía de “Spider-Man” dirigida por Sam Raimi, consolidando su relación con el cine de superhéroes.

Bruce Campbell no solo se ha destacado como actor, sino también como director y productor.

Entre sus proyectos más conocidos en esta faceta se encuentran “My name Is Bruce”, que dirigió y protagonizó, así como documentales como “Fanalysis” y “A Community speaks”.

