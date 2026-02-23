Querido actor de Vivir de amor anuncia que padece cáncer testicular: “Una noticia que jamás pensé escuchar”

El actor mexicano Mau García Muela, actor de “Vivir de amor” que protagonizó Kimberly Dos Ramos, Emmanuel Palomares y Gala Montes conmovió a sus seguidores al revelar que fue diagnosticado con cáncer testicular, una noticia que —según sus propias palabras— llegó “de golpe” y le cambió la vida por completo, justo a días de cumplir 43 años.

¿Qué dijo Mau García Muela sobre su diagnosticado de cáncer testícular?

A través de un mensaje en Instagram, el intérprete Mau García compartió cómo recibió el diagnóstico y lo que vino después: estudios, cirugía, análisis y el inicio inmediato del tratamiento.

“A días de cumplir 43 años recibí una noticia que jamás pensé escuchar: me diagnosticaron cáncer testicular. Si bien el cáncer lo vemos como algo posible, también lo sentimos lejano; real, pero ajeno. Algo que no tiene espacio en nuestra historia… hasta que lo tiene. Las decisiones llegaron de inmediato”. Mau García Muela

Mau García Muela anuncia que padece cáncer testicular. / Redes sociales

“De pronto todo cambia y ya no estás donde estabas hace un instante”, expresó al describir el impacto emocional que significó escuchar la palabra cáncer, algo que, dijo, suele sentirse lejano hasta que toca la propia historia.

El actor explicó que no hubo tiempo para procesarlo con calma. Las decisiones médicas llegaron una tras otra: diagnóstico, intervención quirúrgica, laboratorios y el arranque de las primeras quimioterapias. Aunque reconoció que no estaba preparado para enfrentar algo así, aseguró que hoy se siente listo para dar la batalla.

“Mi cuerpo ya resiente los efectos de las primeras quimios: pesadez, dolor de cabeza, sabor metálico, náusea, estómago revuelto. El agotamiento físico está presente, pero emocionalmente estoy firme. Esto no me define. Entiendo que el camino será largo, pero también sé que es temporal y que esto también pasará”, Mau García Muela

¿Quién acompaña a Mau García Muela en su lucha contra el cáncer tésticular?

Mau también habló del apoyo incondicional de su esposa, Caro, quien —según relató— no ha soltado su mano desde el primer momento. Agradeció igualmente a su familia y amigos, quienes han sido un pilar fundamental en esta etapa que describió como una “montaña rusa de emociones”. Su cumpleaños, confesó, fue distinto: más introspectivo y consciente de la fragilidad, pero también de la fuerza de la vida.

Sobre el tratamiento, detalló que ya comienza a resentir los efectos de las primeras quimioterapias: pesadez, dolor de cabeza, sabor metálico, náusea y agotamiento físico. Sin embargo, dejó claro que emocionalmente se mantiene firme. “Esto no me define”, afirmó.

El actor también destacó que, aunque el cáncer testicular puede ser agresivo si avanza, es uno de los más curables cuando se detecta a tiempo. En su caso, señaló que la medicina y las estadísticas están a su favor, y subrayó la importancia de escuchar al cuerpo: “A veces el cuerpo susurra antes de gritar”.

Finalmente, Mau García Muela explicó que hablar del tema le ha ayudado a procesarlo y aceptarlo. Compartir su experiencia, dijo, no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. “Nadie tiene que cargar algo así solo”, escribió.

“Hoy la medicina hace su parte, yo hago la mía y el amor, en todas sus manifestaciones, hace el resto”, concluyó el actor, quien enfrenta esta etapa con gratitud, esperanza y el respaldo de sus seres queridos.

¿Quién es Mau García Muela, actor de telenovelas que tiene cáncer testícular?

Mau García Muela, nombre artístico de Mauricio García Muela, es un actor mexicano nacido el 28 de enero de 1983 en Tampico, Tamaulipas, con más de 15 años de trayectoria en cine y televisión.

A lo largo de su carrera se ha consolidado como un rostro constante en producciones nacionales, participando en telenovelas, series y películas, donde ha demostrado versatilidad al interpretar tanto personajes protagónicos como de reparto.

En televisión, uno de sus papeles más reconocidos fue Memo Estévez en Vencer el desamor (2020–2021), proyecto que lo posicionó con fuerza ante el público. Posteriormente, interpretó a Íker Beltrán en “Vivir de amor "(2024). También formó parte de la bioserie “Ellas soy yo, Gloria Trevi” (2023), donde dio vida a Guillermo Rosas.

En cine, destacó en la película “Un viaje al corazón "(2024), dirigida por Alonso Álvarez y protagonizada por Omar Chaparro, en la que interpretó a Pachín dentro de una historia de corte social sobre migración. Además, ha participado en producciones internacionales como la serie “Hunters” (2025).

Su trayectoria incluye otros títulos populares como “Por amar sin ley” (2018), “Sin tu mirada"(2018), “El vuelo de la Victoria"(2017), “La candidata” (2016), “Corona de lágrimas” (2012–2013) y “Triunfo del amor” (2011), consolidando así una carrera sólida y constante dentro de la industria del entretenimiento en México

