Horóscopo semanal del 24 de febrero al 2 de marzo del 2026, ¡predicciones para todos los signos!

Aún estamos en la temporada de piscis, quienes Pueden percibir fácilmente cuando alguien tiene un mal día o se siente deprimido. El ambiente en el que se encuentren les afecta mucho más que a los demás. Aprecian el arte y la belleza, les gusta vestir bien y decorar cuidadosamente su casa. Siempre están llenos de ideas creativas para expresar sus emociones. Les gusta hablar de temas esotéricos, espiritualidad, psicología y filosofía.

Aries del 24 de febrero al 2 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Llegan invitaciones poco usuales, atractivas y atrevidas que te harán sonreír. Después del eclipse del 17 de febrero, todo cambia para ti a tu favor.

Si alguien trata de dominarte, opacarte u obstruirte, cometerá errores garrafales y solito se derrotará. Todas las mentiras saldrán a la luz. ¡Cuídate de socios abusivos! Se acomodan los astros. Ya acabó el tiempo de espera. Ahora podrás cerrar tratos, avanzar y concretar proyectos. Aparece un pretendiente misterioso e interesante.

Tauro del 24 de febrero al 2 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Después del eclipse del 17 de febrero y la entrada del Caballo de fuego chino, querrás aprender cosas nuevas, vivir al máximo, divertirte y amar incondicionalmente a todo el que te rodea.

Practicarás y mejorarás el oficio que te ocupa, ya sin pretextos ni demora, sin meterte el pie, porque crees que “aún no estás preparado”.

Sí lo estás y solo falta que expreses exactamente lo que eres con tu sello único en cada cosa que haces. Hay viajes, traslados y visitas. Una pasión se asoma.

Géminis del 24 de febrero al 2 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Se activa tu intuición, tu magia y magnetismo. Atraes clientes, negocios y bonanza. Vuelves a tener pasión por vivir, por concretar planes y proyectos. Recobras alegría y sabiduría para los negocios.

Es un año para perdonar. Regresarán amigos y conocidos con los que hubo distanciamientos, pero será necesario que doblegues tu orgullo para que tú propicies el acercamiento. Retomas el rumbo perdido. Hay buenas noticias de familia. Reaparece el romance en tu vida.

Cáncer del 24 de febrero al 2 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Seguramente sientes el impulso de mejorar tu vivienda, redecorar, pintar y reparar. Esto te trae suerte y bendiciones. Los nuevos proyectos y metas serán venturosos y exitosos, sobre todo a partir del eclipse del 17 de febrero y la entrada del Caballo de fuego chino. Puede llegar dinero a través de los bienes raíces.

Se activa tu sentido de ambición y lograrás grandes cosas. Sueltas el aislamiento en el corazón y permites que el amor suceda y se instale en tu vida.

Leo del 24 de febrero al 2 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Querrás estar cerca de la naturaleza, con actividades como la jardinería, la pintura o la carpintería, además desearás cocinar, embellecerte, lucir guapo y vital.

Te cansaste de callar tus verdaderos sentimientos y pensamientos. Los darás a conocer a los tuyos y, aunque sabes que se levantarán olas, te sentirás aliviado y empoderado. La vida se mueve. Terminaron las esperas y el descontrol. Entras en la acción, en las decisiones claras, con avance intenso. Hay retos con la pareja.

Virgo del 24 de febrero al 2 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Todas las injusticias que te pesaron en años pasados terminan después del eclipse del 17 de febrero y la entrada del Caballo de fuego chino.

Los asuntos legales también se mueven para tu beneficio. Favorece a abogados y personas de autoridad. Hay mucha alegría, viajes, reuniones y oportunidades laborales que salen al paso, en tu nuevo círculo social ampliado. Tu sana ambición te permitirá ganar más dinero. El amor toca a tu puerta y serás correspondido.

Libra del 24 de febrero al 2 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Estudiarás y reforzarás conocimientos para actualizarte. Tendrás que hablar en público, dar talleres, estar en redes sociales, enseñar. Pacientes y clientes tomarán importancia. No tengas miedo de brillar. Retomas el camino, regresas al mundo después de un retiro autogenerado prolongado.

Ten la seguridad de que ya estás preparado y podrás brindar ayuda a otros y recibirla. Recuperas a familiares y amigos distanciados. Tiendes a enflacar.

Escorpión del 24 de febrero al 2 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Te llegan los talismanes y protecciones que necesitas, porque hay envidias que te rondan, ya que te atreves a brillar.

A partir del eclipse del 17 de febrero y la entrada del Caballo de fuego chino, tu vida familiar, tus amistades y tu negocio se estabilizan.

Sueltas las dudas al respecto y decides seguir adelante por ese mismo rumbo. Hay reconciliación con la pareja. Te sentirás muy a gusto en tu hogar y entorno. Llegan proyectos muy interesantes y bien remunerados.

Sagitario del 24 de febrero al 2 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

La mejor decisión que puedes tomar este año es alimentarte sabiamente. Investiga qué nutrientes y vitaminas pueden sanarte.

Te empoderas a partir de ahora. Sueltas miedos, inseguridades y angustias viejas para entrar en un momento de renacimiento. Se amplía el horizonte de tus negocios.

Entras en nuevos nichos que complementan perfectamente tu actual trabajo. Te deshaces de gente tóxica envidiosa. Logras aliados, familia y buen amor.

Capricornio del 24 de febrero al 2 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Hay muchos proyectos y rutas alternativas que podrías tomar. Ahora se aclara el camino y sabrás que no debes comprometerte en negocios que te quitarían mucho tiempo y ganarías poco. Te llega el dinero que esperas, ya sea por la venta de un predio o por un trabajo en el que obtendrás grandes cantidades.

El arte y la cultura volverán a estar muy activos en tu vida. Calmarás tu mente y te darás cuenta de que habías estado enfrascado en ti mismo.

Acuario del 24 de febrero al 2 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Se obran milagros después del eclipse del 17 de febrero y la entrada del Caballo de fuego chino. Llega a ti un sabio entendimiento y dejas de estar enojado y de sentirte aislado o distanciado de la familia. Hay un renacimiento importante en tu vida. Te atreves a viajar y a ampliar tus horizontes. Sabes que es ahora o nunca. Se reanima tu economía. Llegan regalos del universo, que incluyen un amorcito delicioso e inspirador.

Piscis del 24 de febrero al 2 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Estarás muy inspirado y creativo. Investigas nuevos conceptos y estudias con mayor profundidad lo referente a tu carrera.

No querrás perder más tiempo en tristezas o arrepentimientos. Entras en una etapa de emprendimientos y de perdón hacia ti mismo y hacia las personas que te causaron dolor.

Se acaba la mala racha o el tiempo de espera. Llegan excelentes proyectos y mejoras económicas. Situaciones legales se resuelven a tu favor. Te vuelves a enamorar y serás correspondido.

