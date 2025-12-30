Horóscopo 2026: Virgo, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Virgo es el signo del zodiaco que corresponde a las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre. Es elemento Tierra.

Predicciones para Virgo en 2026, horóscopo anual

Estarás imparable y querrás darte muy buena vida. Subirás tu vibración y frecuencia de abundancia en todos los sentidos. Conocerás a las personas adecuadas y perfectas con quienes harás negocios y a través de las cuales podrás colocarte en un excelente trabajo que requiera pocas horas. Acabarás de pagar tus deudas. Llegan viajes excitantes y logras cambiarte al departamento de tus sueños. En febrero o marzo conocerás al amor de tu vida. Invertirás en estudios tecnológicos para mejorar la calidad de tu trabajo. Podrías convertirte en un famoso influencer.

Virgo, horóscopo / Archivo TVNotas

Recomendaciones generales para Virgo en 2026, horóscopo anual:

Habilidades

Te comprometerás como nunca a evolucionar en tu carrera con enfoque y voluntad. Tus esfuerzos serán recompensados. Estarás muy satisfecho con tus logros. Te seleccionan en un nuevo trabajo. Hay actividades deportivas y festejos.

Fortuna

Se amplía tu círculo de amistades. Se amplía tu círculo de amistades. Aprendes a hacer buenos negocios que no requieran tanto esfuerzo, con excelentes resultados económicos. Lucirás muy bello.

Salud

La mala digestión y la hinchazón abdominal pueden indicar la presencia de parásitos. Una desparasitación con algún producto natural de calidad ayudará.

Sexualidad

Definitivamente este año habrá mucha más acción sexual, y disfrutarás de tu vida amorosa y aventurera.

Consejo para Virgo en 2026, horóscopo anual:

Te falta espiritualidad. Esos temas te parecen “ñoños”, pero en realidad son la puerta para conocerte a ti mismo, sanarte y conectar con la esencia del universo.

Horóscopo mensual de Virgo: Enero 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Virgo, en enero de 2026 prepárate para un año de logros laborales, financieros y amorosos.

Trabajo: Lograrás el negocio o el puesto que anhelas. Tu zona laboral es estable y exitosa. Se te aconseja estudiar finanzas. ¡Destacarías!

Lograrás el negocio o el puesto que anhelas. Tu zona laboral es estable y exitosa. Se te aconseja estudiar finanzas. ¡Destacarías! Amor : Puedes conocer a alguien especial. Si ya estás en una relación, entran en una excelente etapa de compenetración y ternura.

: Puedes conocer a alguien especial. Si ya estás en una relación, entran en una excelente etapa de compenetración y ternura. Dinero: Te llega una suma de dinero inesperada. Buen momento para jugar a la lotería o juegos de azar. Querrás ahorrar.

Te llega una suma de dinero inesperada. Buen momento para jugar a la lotería o juegos de azar. Querrás ahorrar. Consejo: ¿Has pensado en estudiar finanzas? Los astros te anticipan que tendrías gran éxito. O bien podrías lograr fama como influencer.

Horóscopo mensual de Virgo: Febrero 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Virgo, en febrero de 2026 subes escalones trascendentes en lo laboral. ¡No le temas a la grandeza!

Trabajo: Hay firma de contrato en un nuevo trabajo o en un nuevo puesto. Redobla esfuerzos. ¡Muchos ojos te vigilan!

Hay firma de contrato en un nuevo trabajo o en un nuevo puesto. Redobla esfuerzos. ¡Muchos ojos te vigilan! Amor: Si inicias una relación, habrá libertad mutua. Da concesiones sin ponerte tus moños. A los casados se les augura paz en el hogar.

Si inicias una relación, habrá libertad mutua. Da concesiones sin ponerte tus moños. A los casados se les augura paz en el hogar. Dinero: Saturno y Neptuno te avisan que si empiezas un negocio no inviertas todo tu capital. Ve poco a poco.

Saturno y Neptuno te avisan que si empiezas un negocio no inviertas Consejo: Estás por dar un salto trascendente en los negocios. No le temas a la responsabilidad extra. ¡Sal de tu zona de confort!

Horóscopo mensual de Virgo: Marzo 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Trabajo: Urano cambia tu perspectiva económica. Pasas de empleado a emprendedor. Urano te da originalidad para abordar nuevos retos y puestos laborales, ya sea en tu empresa actual o en un nuevo trabajo.

Urano cambia tu perspectiva económica. Pasas de empleado a emprendedor. Urano te da originalidad para abordar nuevos retos y puestos laborales, ya sea en tu empresa actual o en un nuevo trabajo. Amor: Hay tensión y reajustes con la pareja o pretendiente. No seas tan estricto. Si estás casado, mantén la diplomacia y el humor.

Hay tensión y reajustes con la pareja o pretendiente. No seas tan estricto. Si estás casado, mantén la diplomacia y el humor. Dinero: Venus y el sol te traen empoderamiento económico. Buenos negocios y ambición. Dejas la mentalidad de empleado para ser emprendedor.

Venus y el sol te traen empoderamiento económico. Buenos negocios y ambición. Dejas la mentalidad de empleado para ser emprendedor. Consejo: Eres muy inteligente y privilegiado, el líder de tu familia. Habrá que ayudar y recibirás bendiciones a cambio.

Horóscopo mensual de Virgo: Abril 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Virgo, en abril de 2026 mes de gran transformación en todos los sentidos. ¡Logras grandes proezas!

Trabajo : Te aferras a un trabajo en el que llevas mucho tiempo, puede que la vida te marque la hora de despegar hacia nuevos horizontes.

: Te aferras a un trabajo en el que llevas mucho tiempo, puede que la vida te marque la hora de despegar hacia nuevos horizontes. Amor: Recurre a un sexólogo de calidad, ya sea por falta de ganas sexuales, por bloqueos o por apetitos poco ortodoxos que te traen problemas.

Recurre a un sexólogo de calidad, ya sea por falta de ganas sexuales, por bloqueos o por apetitos poco ortodoxos que te traen problemas. Dinero: Hay viaje a la vista. El sistema económico mundial está de cabeza, pero sabrás navegar y reubicarte en la mejor posición.

Hay viaje a la vista. El sistema económico mundial está de cabeza, pero sabrás navegar y reubicarte en la mejor posición. Consejo: Urano te trae unas ganas de cambiarlo todo: muebles, casa, look, hábitos, forma de ver la vida y prioridades. ¡Suelta el temor al amor!

Horóscopo mensual de Virgo: Mayo 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Virgo, en mayo de 2026 una buena barnizada de cultura te hará mejor persona y refinará tus gustos.

Trabajo : Logras estabilidad laboral. Si buscas trabajo, lo encontrarás en una empresa de prestigio. Si te quedas en el mismo lugar, hay buen ascenso.

: Logras estabilidad laboral. Si buscas trabajo, lo encontrarás en una empresa de prestigio. Si te quedas en el mismo lugar, hay buen ascenso. Amor: Dejará de ser un tema tabú la sexualidad con tu pareja. Te ayudará a sentirte pleno. Podrás confesarle tus fantasías eróticas.

Dejará de ser un tema tabú la sexualidad con tu pareja. Te ayudará a sentirte pleno. Podrás confesarle tus fantasías eróticas. Dinero: T e atreverás a iniciar un pequeño negocio informal. Las ventas serán estupendas. Será el inicio de una gran aventura económica.

e atreverás a iniciar un pequeño negocio informal. Las ventas serán estupendas. Será el inicio de una gran aventura económica. Consejo: Entra a cursos de apreciación musical y pictórica. Asiste a galerías, teatros y museos.

Horóscopo mensual de Virgo: Junio 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Virgo, en junio de 2026 en nuevo mundo de sensaciones se abre ante ti. La sensualidad te sanará.

Trabajo: Tu patrimonio necesitará reestructuración. Si la vida te empuja a emprender un negocio, hazlo sin tardanza.

Tu patrimonio necesitará reestructuración. Si la vida te empuja a emprender un negocio, hazlo sin tardanza. Amor: Te abres a amar sin tantas condiciones. Sueltas viejas creencias para gozar el sexo a tus anchas, libremente y con amor.

Te abres a amar sin tantas condiciones. Sueltas viejas creencias para gozar el sexo a tus anchas, libremente y con amor. Dinero: El universo te envía varias fórmulas para hacer dinero. Esta vez sí acertarás. Tendrás la energía y la visión para emprenderlos pronto.

El universo te envía varias fórmulas para hacer dinero. Esta vez sí acertarás. Tendrás la energía y la visión para emprenderlos pronto. Consejo: Junto con un amigo crearás un negocio afortunado y práctico que te dará el dinero extra que deseas. Acertarán con progreso.

Virgo, horóscopos / Canva

Horóscopo mensual de Virgo: Julio 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Virgo, en julio 2026 es un mes complicado, lleno de retos y situaciones delicadas. ¡Saldrás adelante!

Trabajo: No se presenta fácil el mes. Hay contratiempos y malentendidos en la oficina. Es mejor no tomar decisiones ahora.

No se presenta fácil el mes. Hay contratiempos y malentendidos en la oficina. Es mejor no tomar decisiones ahora. Amor: Tienes una transformación interna. Disuelves tus zonas más duras y estructuras tu visión de lo que es realmente una buena relación.

Tienes una transformación interna. Disuelves tus zonas más duras y estructuras tu visión de lo que es realmente una buena relación. Dinero: Puede haber disputas por el manejo del dinero en tu negocio o trabajo. Se aclarará. Pedirás moderación económica a los tuyos.

Puede haber disputas por el manejo del dinero en tu negocio o trabajo. Se aclarará. Pedirás moderación económica a los tuyos. Consejo: Habrá fuertes rivalidades disfrazadas de amabilidad en el trabajo. Dales cachetada con guante blanco, pacíficamente.



Horóscopo mensual de Virgo: Agosto 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Virgo, en agosto de 2026 un viaje de placer será tu salvación ante los retos y agobios de este mes.

Trabajo : Hay despidos de compañeros. El clima es tenso. Tú te salvas, pero no te sentirás a gusto para expresarte.

: Hay despidos de compañeros. El clima es tenso. Tú te salvas, pero no te sentirás a gusto para expresarte. Amor: Mejora tu sensualidad. Te abres a nuevas sensaciones. Tu pareja estará posesiva y demandante. Te sentirás agobiado.

Mejora tu sensualidad. Te abres a nuevas sensaciones. Tu pareja estará posesiva y demandante. Te sentirás agobiado. Dinero: Venus protege tus finanzas y economía. Hay que diversificarse, para no depender de una sola fuente de trabajo.

Venus protege tus finanzas y economía. Hay que diversificarse, para no depender de una sola fuente de trabajo. Consejo: Ante retos y desafíos laborales, es mejor no tomárselo personal y no chismorrear, hay muchos ojos y oídos al máximo.

Horóscopo mensual de Virgo: Septiembre 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Virgo, en septiembre de 2026, los negocios inteligentes desde tu celular atraerán toda tu atención.

Trabajo: Les harás sentir a tus jefes que el lema “bajo presión trabajan mejor” no va contigo. Tu excelente desempeño valdrá más.

Les harás sentir a tus jefes que el lema “bajo presión trabajan mejor” no va contigo. Tu excelente desempeño valdrá más. Amor: Sensualidad, coquetería y sutileza son las nuevas herramientas que son indispensables para que dure una buena relación romántica.

Sensualidad, coquetería y sutileza son las nuevas herramientas que son indispensables para que dure una buena relación romántica. Dinero: Entras a círculos sociales que facilitarán los negocios. Las altas finanzas te permitirán acceder a inversiones para duplicar tu dinero.

Entras a círculos sociales que facilitarán los negocios. Las altas finanzas te permitirán acceder a inversiones para duplicar tu dinero. Consejo: Urano, Saturno, Neptuno y Plutón anuncian cambios fuertes mundiales en el sistema político social. Hay que hacer ajustes.

Horóscopo mensual de Virgo: Octubre 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Virgo, en octubre de 2026 tu intelecto y capacidad creativa laboral estarán en su punto más alto.

Trabajo: No te faltarán opciones laborales para nuevos puestos y trabajo. Ya pasó la tormenta y todo se normaliza.

No te faltarán opciones laborales para nuevos puestos y trabajo. Ya pasó la tormenta y todo se normaliza. Amor: Tu atención y tiempo están puestos en tu pareja. Toca fortalecer el nido con bases sólidas, con dedicación y dulzura.

Tu atención y tiempo están puestos en tu pareja. Toca fortalecer el nido con bases sólidas, con dedicación y dulzura. Dinero: Los negocios independientes e inversiones empiezan a dar su fruto. Entrarás a círculos selectos de emprendedores.

Los negocios independientes e inversiones empiezan a dar su fruto. Entrarás a círculos selectos de emprendedores. Consejo: Pueden surgir celos infundados en tu relación de pareja. No entres en paranoias ni baja autoestima. Aclara las cosas de forma sutil.

Horóscopo mensual de Virgo: Noviembre 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Virgo, noviembre de 2026 habrá que incluir en tu vida la nueva tecnología de punta y la IA.

Trabajo: Urano y Plutón te lanzan hacia un nuevo puesto o área en tu mismo lugar de trabajo o bien un cambio de carrera o empresa.

Urano y Plutón te lanzan hacia un nuevo puesto o área en tu mismo lugar de trabajo o bien un cambio de carrera o empresa. Amor: Venus te regala dotación extra para seducir y sacar todos tus encantos. ¡Lo acabarás de enamorar! Te dará por cocinarle.

Venus te regala dotación extra para seducir y sacar todos tus encantos. ¡Lo acabarás de enamorar! Te dará por cocinarle. Dinero: Saturno y Neptuno te impulsan a la expansión, con una visión progresista. Mejoran las finanzas y estrategias comerciales.

Saturno y Neptuno te impulsan a la expansión, con una visión progresista. Mejoran las finanzas y estrategias comerciales. Consejo: Todo va muy rápido en el mundo. Las tendencias se transforman y la tecnología avanza a gran velocidad. Actualízate.

Virgo, horóscopos / Canva

Horóscopo mensual de Tauro: Diciembre 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Virgo, diciembre de 2026 estupendo cierre de ciclo lleno de festividades, amorcito sexy y viaje.

Trabajo: Marte te acompaña todo el mes. Reconocerán tu trabajo. Cierras el ciclo con satisfacción y paz.

Marte te acompaña todo el mes. Reconocerán tu trabajo. Cierras el ciclo con satisfacción y paz. Amor : Se siente el ambiente cargado de amorcito, risas y ternura. Un viaje con tu pareja será una segunda luna de miel.

: Se siente el ambiente cargado de amorcito, risas y ternura. Un viaje con tu pareja será una segunda luna de miel. Dinero: El bono de productividad te caerá como del cielo, para el viaje que tanto deseas o pagar tus tarjetas. Invertirás en festejos y regalitos.

El bono de productividad te caerá como del cielo, para el viaje que tanto deseas o pagar tus tarjetas. Invertirás en festejos y regalitos. Consejo: Llegan obligaciones familiares que te incomodarán, pero el amor obliga y las incluirás en tus planes en fechas importantes.

¡Desde la redacción de TVNotas te deseamos un próspero 2026!

