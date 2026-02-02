Horóscopo semanal del 3 de al 9 de febrero del 2026, ¡todos los signos!

La época de Acuario esta por terminar, pero las personas que las rigen tienen una imaginación enorme y una capacidad casi mágica para crear mundos en su mente. Son personas divertidas, espontáneas y muy ocurrentes, pero cuando están de malas pueden transformarse en una verdadera pesadilla para quienes los rodean. Se enamoran rápido de quien pueda estimular su intelecto y mantener una conversación interesante durante horas; ahí está su punto débil. Una vez que entregan su corazón, lo hacen con lealtad absoluta, porque son muy fieles.

En lo profesional, destacan en oficios que requieren creatividad y sensibilidad: pueden brillar como actores, escritores, profesores, pilotos o fotógrafos, pues tienen una forma muy particular de observar el mundo. Eso sí, también son vanidosos por naturaleza y les gusta verse, sentirse y proyectarse bien, sin importar la situación.

Aries del 3 al 9 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Se disiparán muchas de tus dudas y tomarás decisiones acertadas. Te quedará claro el camino más conveniente de aquí en adelante. Mejora tu actividad y comunicación en redes y publicaciones. Logras terminar trámites burocráticos y documentos oficiales. Habrá pláticas sensibles con hermanos para repartir responsabilidades. Llega un socio capitalista a quien le interesarán tus proyectos. Encuentras el propósito de tu alma.

Tauro del 3 al 9 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Estarás muy pensativo. Revisarás tu vida y cómo facilitarte todo de aquí en adelante, para lograr estabilidad económica. Habrá que hacer muchos cambios en tu forma de manejar las finanzas, con menos derroche, será mejor comer en casa y checar precios. Te aumentan el sueldo sorpresivamente, o bien alguien te dará más dinero. No quedarás desprotegido. Te percatarás de con quién cuentas en las buenas y en las malas, y quién solo está ahí para las fiestas y reuniones.

Géminis del 3 al 9 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Se iluminan y mejoran tus relaciones. Podrás llegar a acuerdos con socios, compañeros o trabajadores. Tu mente estará rápida, asertiva, directa y enfocada. Las nuevas responsabilidades que llegan por la expansión de tu negocio o proyecto, que ya está en marcha, conllevan dedicación y tiempo de investigación, pero es algo que te gusta y lo harás con gusto. Habrá que renegociar sueldos, ya sea con empleados menores, o bien, que tú decidas subir el precio de tus servicios.

Cáncer del 27 de enero al 2 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Estás en proceso de organización. Te levantas más temprano y mejoras tus hábitos. También reordenarás los muebles o espacios en tu casa, ya que una nueva personalidad más fresca y actualizada intenta surgir dentro de ti. Sabes que algo muy bueno está por suceder y que lo cambiará todo. Así será. ¡No lo dudes! Tus nuevas ocupaciones laborales exigirán más horas de trabajo o investigación, además, tus jefes o clientes estarán demandantes, pero logras éxito.

Leo del 3 al 9 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Ahora que has recobrado tu autoestima, estarás enfocado en tu creatividad y proyectos. Regresa tu magnetismo. Atraes a todo un grupo de personas afines. Marte en Aries te facilitará los viajes, estudios y papeleos legales. No entres en discusiones ideológicas que no van a ninguna parte y te desgastan. Cada cabeza es un mundo y hay que respetar. Habrá que cerrar ciclos o etapas con grupos y empresas, para empezar algo nuevo, más acorde con tu experiencia y gustos.

Virgo del 3 al 9 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre

Te permitirás soltar tu viejo “yo”, mudarás de piel como las serpientes. Estás en un reordenamiento interno muy profundo. Reconectas con tu esencia y con lo más puro de tu ser. Vivirás acontecimientos paranormales y espirituales tan poderosos, que jamás volverás a ser el mismo. Los vínculos familiares que antes estaban confusos se aclaran, aunque para ello salgan a la luz secretos incómodos y confrontaciones, para que cada quién tome su responsabilidad y no recaiga todo sobre tus espaldas.

Libra del 3 al 9 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Después de las intensas conversaciones recientes, ya sea con familiares o con la pareja, todo entra en un estado pacífico de relajación, armonía y amor. Algo mágico, caído del cielo, que llena tu corazón de una sensación de protección, bienestar y abastecimiento total. Reorganiza tu casa, cambia muebles de lugar, deshazte de lo que ya no usas, para hacerle espacio a lo nuevo que viene para ti. Pedirás un reajuste de sueldo o subirás el precio de tus servicios.

Escorpión del 3 al 9 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Tendrás la claridad mental para reconocer las cargas y exigencias de otros que ya no te pertenecen. Pondrás sanos límites, ya sin culpa ni enojo. Necesitas aires frescos, conversaciones gratificantes, risas, baile y abrazos. Te reinicias, estás más calmado y brillante. Tu cuerpo te pide estiramientos, caminar descalzo, acercarte a las plantas y tomar algo de sol, para la vitamina D. Con la pareja, redefines acuerdos. Le dirás dulcemente lo que te molesta para que lo vea.

Sagitario del 3 al 9 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Deberás desacelerar el paso con paciencia. Puede haber bloqueos o exceso de cansancio, ya sea porque has trabajado mucho, o bien porque las aclaraciones, tensiones y exigencias con trabajadores, compañeros o familiares no han sido fáciles. Siguen los reajustes. Cuida tu salud doblemente, ya que se te pueden bajar las defensas. Revisa los contratos, puede haber imprecisiones. Tendrás conversaciones claridosas y sinceras con tu pareja.

Capricornio del 3 al 9 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Tras profundos procesos internos intensos, quieres menos ruido y más conexión contigo mismo. Resolverás asuntos legales pendientes o papeleos rutinarios. Revisarás estrategias y detalles. Estás decidido a facilitarte las cosas de aquí en adelante, porque te urge. Habrá conversaciones muy tiernas con tu pareja. Te sentirás protegido y comprendido. Es un año para fortalecer tu salud física. Tiene que ser tu prioridad. El yoga restaurativo obrará milagros en ti.

Acuario del 3 al 9 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Entras en un momento de introspección muy profunda y sincera, sin autoengaños. Te quedará muy claro lo que deberás llevar a cabo para aumentar tu economía. No dejas de hacer lo que te gusta, pero sí divides tus tiempos para incrementar tus entradas. Si tienes pareja, seguramente la relación marcha de maravilla y puede haber un viaje juntos en breve. Si estás soltero, hay que soltar ciertas actitudes y subir tu autoestima, para que llegue ese alguien que tanto anhelas.

Piscis del 3 al 9 de febrero del 2026 del 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Regresan la claridad y la tranquilidad, después de semanas cargadas de sentimientos encontrados y responsabilidades familiares. Retomas objetivos, te quitas culpas y muestras más amor y compasión por los tuyos. Planea y no improvises, ni en tu trabajo, ni en tus proyectos. Ya no hay margen de error ni tiempo que perder. Lánzate a lo suyo sin dudar. Es tu momento. Se te abrirán caminos en nichos laborales perfectos para ti.

