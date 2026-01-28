Muere querida modelo y ex Reina de belleza, a los 35 años; ¿quién fue Andrea Andrade y de qué murió?

La industria del modelaje y los certámenes de belleza en México se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de una famosa modelo y exreina de belleza, quien apenas tenía 35 años de edad, Andrea Andrade. La joven falleció tras enfrentar una dura batalla contra el cáncer. La noticia fue confirmada recientemente. ¿De quién se trata?

Silueta mujer y moño / Canva

¿Qué famosa modelo y exreina de belleza murió a los 35 años?

Andrea Andrade, modelo y exreina de belleza, murió a los 35 años de edad. Andrea Andrade alcanzó reconocimiento público gracias a su participación en diversos certámenes de belleza, donde destacó por su presencia escénica, disciplina y carisma.

Tras darse a conocer la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida por parte de colegas del medio, amigos y seguidores que la seguían no solo por su enfermedad, si no también por su trayectoria.

Muchos recordaron su paso por los concursos de belleza, su profesionalismo como modelo y su valentía al compartir parte de su experiencia batallando contra el cáncer.

Te puede interesar: Muere famosa influencer y modelo mexicana; exhiben su último mensaje en redes ¿Se quitó la vida?

Muere Andrea Andrade, exreina de belleza / Redes sociales

¿De qué murió Andrea Andrade, exreina de belleza?

Andrea Andrade murió luego de enfrentar durante varios años una dura batalla contra el cáncer de colon , enfermedad que le fue diagnosticada hace aproximadamente nueve años y que, con el tiempo, deterioró de manera significativa su estado de salud.

Reportes confirmaron que la condición médica de la modelo se agravó en las últimas semanas, lo que finalmente derivó en su fallecimiento. Hasta el momento, la familia de Andrea Andrade no ha emitido un comunicado oficial.

En un inicio, la modelo decidió mantener el diagnóstico en privado, enfocándose en los tratamientos médicos y en adaptarse a los cambios que la enfermedad implicó en su rutina diaria.

Fue tiempo después cuando, a través de sus redes sociales, decidió hablar abiertamente sobre el padecimiento. En diversas publicaciones, compartió con sus seguidores que se encontraba en tratamiento médico, aunque siempre mantuvo reserva sobre los aspectos más íntimos de su proceso. Sus mensajes, sin embargo, reflejaban fortaleza y una constante intención de seguir adelante.

Lee: Actriz y modelo muere a los 42 años: fue encontrada sin vida por un paro cardíaco

Andrea Andrade, modelo y exreina de belleza que murió / Redes sociales

¿Quién fue Andrea Andrade y cuál fue su trayectoria en el modelaje?

Andra Andrade comenzó su paso por estos concursos desde temprana edad y rápidamente se posicionó como una figura prometedora dentro del medio, lo que le permitió abrirse camino en el mundo del modelaje profesional.

Tras su etapa como reina de belleza, Andrade consolidó una carrera como modelo, colaborando en distintos proyectos relacionados con la moda, la imagen y campañas publicitarias.

A pesar de los retos de salud que enfrentó con el paso del tiempo, Andrea nunca se desligó por completo de la vida pública. Continuó participando en eventos y manteniendo comunicación con su audiencia.

Te puede interesar: Muere Lucero López, ex Reina de belleza mexicana, de 22 años de edad, en trágico accidente automovilístico