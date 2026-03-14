14 de marzo: Comediante murió en medio del dolor por una enfermedad incurable: “Estoy tranquilo”

Este 14 de marzo, se cumple el octavo aniversario luctuoso de Emilio Roberto Parada, mejor conocido como Emilio Disi, uno de los comediantes argentinos más queridos, tanto a nivel nacional como internacional.

Hoy te contamos quién fue este peculiar personaje y la enfermedad tan dolorosa que enfrentó durante los últimos meses de su vida.

Emilio Disi / Redes sociales

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¿Quién era Emilio Disi, comediante argentino?

Emilio Roberto Parada, conocido en la industria artística como Emilio Disi, nació el 2 de enero de 1943 en Buenos Aires, Argentina. Además de comediante, se desempeñó como actor y director teatral.

Desde niño, estuvo involucrado en el mundo artístico. Cuando cumplió 16 años, participó en el programa ‘Historias de jóvenes’. En 1968, fue su debut oficial con la cinta ‘Humo de marihuana’. Con el paso del tiempo, tuvo la oportunidad de estar en otras producciones como:

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Su última aparición en pantalla fue en la película ‘¿Qué puede pasar?’, en 2018. Su vida sentimental también fue algo polémica. En su momento, se casó con Dorys del Valle, otra famosa actriz argentina. Según testimonio de esta última, Emilio le pidió el divorcio por teléfono.

Se volvió a casar con Patricia Zelada, con quien tuvo un hijo. Seguían juntos al momento de su muerte. Para la comunidad, la pérdida de Emiliano fue un golpe muy duro.

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¿De qué murió Emilio Disi?

El 14 de marzo de 2018, se anunció la muerte de Emilio Disi. La noticia se dio a través de la página oficial de ‘Multiteatro’: “Lamentamos comunicar el fallecimiento de Emilio, un amigo, un actor popular”, se lee.

Se sabía que el actor fue ingresado al Instituto Fleming el 3 de marzo de ese año. La salud del histrión había decaído en los últimos meses a raíz del cáncer de pulmón que le detectaron en 2017. Pese al gran dolor que sentía, siempre se mostró optimista.

En una de sus últimas entrevistas, confesó: “Estoy peleándola. Estoy tranquilo; no me quiero poner nervioso. Sé que voy a salir; de eso estoy totalmente convencido”.

Cuando le detectaron su enfermedad, Emilio estuvo varias veces hospitalizado y tomó tratamientos de quimioterapia. A la par de eso, tenía atención médica las 24 horas del día en su casa.

“Le está dando una pelea muy dura al cáncer, con toda la familia ayudándolo. Está muy bien de ánimo”, dijo Laura Ferrer, una amiga de él.

Emilio Disi / Redes sociales

¿Cómo fue la ruptura entre Dorys del Valle y Emilio Disi?

A finales de 2025, Dorys del Valle, exesposa de Emilio Disi, habló sobre su ruptura con el actor. Afirmó que este la dejó “desamparada” desde la ruptura, por lo que tuvo que recurrir a instancias legales.

Según su versión, la separación fue muy sorpresiva para ella, pues un día, y sin razón aparente, le dijo por teléfono que quería separarse.

“Me dejó en una situación económica desastrosa. Vos podés dejar de querer; la pasión dura menos que la vida; está más que claro, pero hay que ser valiente o no y eso es saludable, aunque te cueste”, indicó.

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