Muere el “Odontólogo de las estrellas”, cantantes y actores lo despiden: “Te quería de verdad”, ¿quién era?

A casi seis meses del asesinato de Miguel de la Mora, famoso estilista de las estrellas en México, una nueva tragedia entristece al mundo del espectáculo. Lo anterior, tras confirmarse la muerte del conocido “Odontólogo de las estrellas”. El especialista se ganó la confianza de varias celebridades, con quienes colaboraba en repetidas ocasiones. La noticia se reveló en redes sociales y diversos artistas ya le han dado el adiós. Te platicamos los detalles.

Silueta muerte / Canva

¿Cómo anunciaron la muerte del “Odontólogo de las estrellas”?

La muerte de Jimmer Hernández, mejor conocido como el “Odontólogo de las estrellas”, fue confirmada el pasado sábado 7 de marzo a través de publicaciones en su cuenta oficial y en la página de su clínica, Elite Cosmetic Dental.

Desde ese momento, familiares, amigos y celebridades comenzaron a enviar mensajes de despedida, recordando su talento, los cuales, también han sido compartidos en la cuenta oficial de Jimmer.

Durante años, Jimmer Hernández logró posicionarse como uno de los odontólogos estéticos más conocidos dentro del ambiente artístico colombiano.

Jimmer Hernández, el “Odontólogo de las estrellas” / Redes sociales

¿A qué famosos atendió el “Odontólogo de las estrellas” y cómo lo despidieron?

Entre los famosos que se atendieron con Jimmer Hernández, el “Odontólogo de las estrellas”, destacan la actriz Lina Tejeiro, el cantante J Balvin, la artista Yolanda Rayo, entre muchos otros.

Tras conocerse la noticia de su muerte, varios de estos artistas recurrieron a sus redes sociales para despedirse. Cada uno de los mensajes ha sido publicado por la cuenta oficial de Jimmer en Instagram.

“ Sabes que te quería de verdad. No puedo entender tu pronta partida. Descansa en paz ”, expresó Rayo en sus redes sociales.

Despedida a Jimmer Hernández, el “Odontólogo de las estrellas” / IG: drjimmerhdez y canva

¿De qué murió Jimmer Hernández, conocido como el “Odontólogo de las estrellas”?

Hasta ahora, la familia de Jimmer Hernández no ha revelado oficialmente la causa de su muerte, lo que ha generado diversas versiones en medios locales y redes sociales.

De acuerdo con información difundida por algunos portales colombianos, el odontólogo habría presentado un problema de salud durante la madrugada del sábado 7 de marzo. Según una persona cercana a la familia, Hernández se habría quedado dormido la noche anterior, pero durante la madrugada habría sufrido una complicación médica.

Las primeras versiones apuntan a que podría tratarse de un infarto, aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades ni por familiares directos .

