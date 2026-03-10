¿De qué murió Raúl del Pozo? Confirman muerte del periodista a los 89 años

A pocos días de la muerte del periodista Fernando Ónega, se da a conocer la lamentable muerte del reconocido periodista y escritor Raúl del Pozo. El cronista español, considerado por muchos como uno de los últimos grandes representantes de su generación, falleció a los 89 años en Madrid, según confirmó el diario El Mundo, medio en el que colaboró durante más de tres décadas.

Muere el reconocido periodista Raúl del Pozo a los 89 años en Madrid. / Redes sociales

¿De qué murió el periodista Raúl del Pozo?

Aunque hasta ahora no se han revelado detalles oficiales sobre la causa exacta de su muerte, personas cercanas al periodista habían comentado desde hace tiempo que su salud se encontraba delicada.

Su amigo y colega Vicente Talón Ortiz compartió un emotivo mensaje en redes sociales en el que recordó los problemas de salud que el cronista enfrentó en años recientes.

“Raúl del Pozo. Otro de los nacidos en 1936 que se va. Un compañero del diario ‘Pueblo’. Contaba cuatro meses menos que yo pero, hace años, sufrió problemas de salud muy serios”, escribió Talón en Facebook, donde también lo describió como una persona noble y entrañable.

“Raúl del Pozo era buena gente. Nunca hizo mal a nadie. Durante años fuimos amigos y eso no se olvida. Descanse en paz”, agregó.

El periodista será velado en una capilla en Madrid, donde colegas, amigos y familiares podrán despedirse del autor que durante décadas retrató los momentos más intensos de la política española.

¿Quién fue el periodista Raúl del Pozo?

Raúl del Pozo nació el 25 de diciembre de 1936 en Mariana, un pequeño pueblo de Cuenca, España. Desde joven mostró interés por el periodismo y comenzó su carrera profesional a los 24 años en el Diario de Cuenca, donde dio sus primeros pasos en la profesión.

Con el tiempo, su talento lo llevó a trabajar en distintos medios y países. Fue corresponsal del diario Pueblo en ciudades como Moscú, Londres, Lisboa y Buenos Aires, lo que enriqueció su mirada internacional sobre la política y la sociedad.

En los años 80 se incorporó a la revista Interviú, una de las publicaciones más influyentes de la época. Más adelante, consolidó su fama como columnista en El Mundo, periódico en el que escribió durante 35 años y desde donde relató momentos clave de la historia reciente de España, como el franquismo, la transición democrática y la consolidación de la democracia.

Además de su labor periodística, también participó como analista político en radio y televisión, e incluso colaboró en programas como Día a día, con María Teresa Campos, y Cada día.

Del Pozo también fue autor de varios libros, entre ellos “El reclamo”, “La rana mágica” y “A Bambi” no le gustan los miércoles. En 2020 se publicó su biografía titulada “No le des más whisky a la perrita”, escrita por los periodistas Jesús Úbeda y Julio Valdeón.

¿Qué premios recibió el periodista Raúl del Pozo?

A lo largo de su extensa trayectoria, Raúl del Pozo recibió numerosos reconocimientos que destacaron su talento y su influencia en el periodismo español. Entre los galardones más importantes que obtuvo figuran el Premio Mariano de Cavia, el Premio González-Ruano de Periodismo, el Premio Francisco Cerecedo y el Premio ABC Cultural, considerados algunos de los más prestigiosos del ámbito periodístico.

Uno de los últimos reconocimientos que recibió en vida fue el Premio Romero Murube, que se sumó a su larga lista de distinciones. Además, desde 2016 existe un galardón que lleva su nombre y que reconoce la trayectoria de periodistas destacados como Enric González, Soledad Gallego Díaz o Esther Palomera.

En el plano personal, estuvo casado durante 48 años con Natalia Ferraccioli, a quien siempre describió como el gran amor de su vida. Tras la muerte de su esposa, el escritor dejó de visitar algunos lugares que ambos solían frecuentar juntos, como Marbella.

