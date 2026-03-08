Fernando Ónega murió tras años de problemas renales: Así fue cómo su esposa intentó salvarle la vida

La muerte del periodista español Fernando Ónega López volvió a colocar su nombre entre los temas más comentados en España. El comunicador, reconocido por su trayectoria en el periodismo político, falleció el pasado 3 de marzo a los 78 años, lo que generó reacciones entre colegas, figuras públicas y diversas personalidades del país.

Muere reconocido periodista español Fernando Ónega / Redes sociales/capturas de pantalla

¿De qué murió el periodista Fernando Ónega?

El periodista Fernando Ónega murió el 3 de marzo de 2026 en España a los 78 años. Aunque hasta ahora no se ha difundido públicamente una causa oficial de muerte, distintos reportes señalan que el comunicador tenía antecedentes de problemas de salud.

En años anteriores, el periodista había enfrentado complicaciones médicas derivadas de una enfermedad renal crónica. Esta condición ocurre cuando los riñones presentan daños durante un periodo prolongado, lo que afecta su funcionamiento.

Debido a este padecimiento, la salud del periodista se encontraba comprometida desde tiempo atrás. Sin embargo, durante ese periodo se mantuvo activo en el ámbito periodístico y continuó vinculado con el análisis político y los medios de comunicación.

Tras confirmarse su muerte, diversos medios españoles destacaron su trayectoria dentro del periodismo, donde fue reconocido por su participación en el análisis político y su presencia en medios de comunicación a lo largo de varias décadas.

Muere reconocido periodista español Fernando Ónega / Redes sociales/capturas de pantalla

¿Cómo intentó salvarle la vida su esposa Ángela Rodrigo a Fernando Ónega?

Uno de los episodios más recordados de la vida personal de Fernando Ónega ocurrió en 2021, cuando él mismo reveló que su esposa, Ángela Rodrigo, le donó un riñón para ayudarlo a enfrentar su enfermedad.

El gesto ocurrió después de que el periodista fuera diagnosticado con insuficiencia renal crónica. Ante la necesidad de un trasplante, su esposa decidió convertirse en donante para intentar mejorar su estado de salud.

En ese momento, el propio comunicador habló sobre el apoyo que recibió de su pareja durante el proceso médico. En declaraciones citadas por medios españoles, expresó que ella estuvo presente durante los momentos más difíciles de su enfermedad.

“Me han abierto el corazón. Me han hecho de todo. Y siempre estuvo a mi lado. En todas las noches de angustia estaba ella. Eso es difícil de olvidar” Fernando Ónega

El trasplante permitió que el comunicador continuara con su vida durante varios años más. Según reportes de la prensa internacional, Ángela Rodrigo permaneció acompañándolo durante su proceso de salud y estuvo junto a él hasta sus últimos momentos.

Muere periodista Fernando Ónega, padre de la también periodista Sonsoles Ónega. / Redes sociales

¿Cuál era la enfermedad renal que padecía Fernando Ónega?

El periodista padecía insuficiencia renal crónica, una enfermedad que afecta el funcionamiento de los riñones cuando estos órganos presentan daños durante un periodo prolongado.

De acuerdo con información médica difundida en portales especializados como la Mayo Clinic, los riñones cumplen funciones esenciales en el organismo. Su tarea principal es limpiar la sangre al eliminar desechos y exceso de líquidos, que posteriormente salen del cuerpo en forma de orina.

Además de este proceso, los riñones también desempeñan otras funciones importantes para el organismo. Entre ellas se encuentran el control de la presión arterial y el equilibrio de minerales como el sodio.

También contribuyen a mantener la fortaleza de los huesos y ayudan al cuerpo a producir glóbulos rojos, necesarios para transportar oxígeno en la sangre.

Cuando los riñones dejan de funcionar adecuadamente durante largos periodos, pueden presentarse complicaciones en distintos sistemas del cuerpo. Por ello, los pacientes con insuficiencia renal suelen requerir tratamientos médicos constantes, que pueden incluir diálisis o trasplantes.

En el caso de Fernando Ónega, el trasplante de riñón que recibió en 2021 fue parte del tratamiento para enfrentar la enfermedad. A pesar de estas complicaciones, continuó vinculado a su actividad profesional y mantuvo presencia en el ámbito del periodismo hasta los últimos años de su vida.

