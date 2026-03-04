¿Pedro Sola tacha de mentirosa a Martha Figueroa? Ella responde a la polémica ¡que se armó por Daniel Bisogno!

La periodista Martha Figueroa arremetió públicamente contra Pedro Sola luego de que, según su versión, el conductor la tachara de “mentirosa” por sostener que Juan José Origel fue quien llevó a Daniel Bisogno a la televisión nacional y no él. La exconductora de Ventaneando aprovechó y mandó un recado a Pedrito. ¿Qué le dijo?

Pedro Sola aparece con collarín en ‘Ventaneando’. / Captura de pantalla

¿Por qué Pedro Sola, conductor de Ventaneando, tachó de mentirosa a Martha Figueroa?

De acuerdo con el relato de Martha Figueroa, Pedro Sola estaría “indignado” porque ella insiste en contar que fue Pepillo Origel quien acercó a Daniel Bisogno al equipo de Ventaneando, y no él. Según explicó, el economista le reclamó a Origel por permitir que se difundiera esa versión.

“ Pedro Sola indignado conmigo, o sea, me trae atravesada que porque cómo se me ocurre, que por qué soy tan mentirosa y por qué insisto en contar esa versión de que quien trajo a Bisogno al mundo del espectáculo grandote, a TV Azteca, fue Pepillo. Que claro que no, que fue Pedro ”, señaló Martha Figueroa.

La molestia de Figueroa no sólo radica en que Sola contradiga su versión, sino en que no la haya confrontado directamente. “ Claro, porque sabe que le voy a decir: ‘estás loco, qué te pasa’, con fechas, pelos y señales ”, comentó.

¿Qué más pasó?

Alex Bisogno y Daniel Bisogno / Archivo TVNotas

¿Quién llevó realmente a Daniel Bisogno a Ventaneando?

El origen del conflicto se remonta a una conversación en el canal de YouTube de Martha Figueroa, cuando su compañero Hugo Maldonado le preguntó cómo llegó Daniel Bisogno al programa de TV Azteca.

Existen distintas versiones. Una de ellas, atribuida a Pati Chapoy, sostiene que la madre de Angélica María habría pedido una oportunidad para su sobrino. Otra apunta a que Pedro Sola lo encontró en los pasillos y lo presentó formalmente.

Sin embargo, Martha ofreció un relato distinto. Explicó que cuando Juan José Origel “Pepillo” tenía el programa Vida y milagros, Bisogno colaboraba llevándole notas. Posteriormente, cuando Origel ingresó a Ventaneando, Daniel acudía con frecuencia al foro para compartir información, lo que permitió que el equipo lo conociera.

“ Por eso lo conocíamos, porque iba a cada rato al foro a contarle los chismes a Pepillo y él nos lo presentó ”, detalló.

Incluso señaló que al preguntarle directamente a Origel si fue él quien presentó a Bisogno en el programa, el periodista respondió entre risas que sí. “ Tengo el mensaje aquí, me lo enseñó perfecto y me dijo: ‘ni lo peles ’”, aseguró Martha.

Minuto 43:40.

¿Cuál es la trayectoria de Martha Figueroa en televisión?

Martha Figueroa es una de las periodistas de espectáculos más reconocidas en México. Con una trayectoria de más de tres décadas en medios impresos, radio, televisión y plataformas digitales, aborda temas del entretenimiento nacional e internacional.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó cuando formó parte de la primera alineación de Ventaneando, el programa de espectáculos de TV Azteca.

Tras su salida de TV Azteca, Martha Figueroa continuó activa en distintos proyectos. Se integró a espacios de radio enfocados en espectáculos y entretenimiento, ampliando su alcance y manteniéndose vigente en la conversación pública. Años después, encontró una nueva oportunidad con el programa Con permiso, donde comparte conducción con “Pepillo”.

