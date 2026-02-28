¿Cuánto costó la hospitalización de Daniel Bisogno? Revelan el dineral y quién pagó, ¿Pati Chapoy o Alex B?

Hace apenas unos días, se cumplió el primer aniversario luctuoso de Daniel Bisogno, quien murió después de haber recibido un trasplante de hígado. Tras los homenajes que se le realizaron para recordarlo, resurge el tema del costo de su hospitalización y quién lo habría pagado. Esto se sabe.

Daniel Bisogno / Redes sociales

Lee: Hermana de Daniel Bisogno explota contra Pati Chapoy tras acusaciones a su familia “ha sido injusto, hay un Dios”

¿Por qué Daniel Bisogno estuvo hospitalizado antes de su muerte?

Como se sabe, Daniel Bisogno enfrentó muchas complicaciones de salud durante sus últimos años de vida. Todo comenzó en 2023, cuando fue hospitalizado por unas várices esofágicas. Al poco tiempo, le diagnosticaron un daño hepático severo. Los doctores le dijeron que su hígado estaba “inservible” y que se necesitaba un trasplante.

En 2024 recibió un hígado nuevo y todo parecía ir bien. No obstante, poco después presentó una infección y regresó al hospital. Si bien en noviembre de ese año se sentía mejor e intentó regresar a sus actividades laborales, su condición decayó y volvió a ser internado en urgencias.

De acuerdo con su hermano, Alex Bisogno, la infección era tan fuerte que los doctores emplearon un tratamiento agresivo con antibióticos. Pese a los esfuerzos de los médicos, su estado médico empeoró cada vez más. Y es que la fuerte medicación afectó sus riñones, lo que provocó una acumulación de orina en sus pulmones, dificultando su respiración.

El conductor de ‘Ventaneando’ finalmente falleció el 20 de febrero de 2025. La causa fue un fallo multiorgánico. Este hecho no solo trajo dolor a su familia y allegados, sino también mucha polémica; una de ellas ha sido quién pagó el tratamiento médico del también actor.

Daniel Bisogno / Archivo TVNotas

Te recomendamos: Alex Gou revela que camerino de Daniel Bisogno en el Tenorio cómico ¡ya tiene nuevo dueño y es Nicola Porcella

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre el costo de la hospitalización de Daniel Bisogno?

Durante una emisión reciente de ‘Ventaneando’, los conductores estuvieron leyendo algunos comentarios de los fanáticos. Uno de ellos decía que Pati Chapoy siempre cuidó de Daniel Bisogno y demeritó a aquellos que dicen lo contrario.

Ante esto, la conductora sostuvo que no solo estuvo al pendiente de la salud de su colega, sino que también ayudó para que se le apoyara económicamente.

“No solo eso. Cuando tú tienes un seguro, tú tienes que pagar un deducible. Cuando, obviamente, desde que ingresó la primera vez, TV Azteca tomó su asunto como personal y cubrió absolutamente todo. Cuando llegó el deducible, que le correspondía a él, me envió un mensaje y me dijo: ‘Por favor, ayúdame, porque no puedo’. Lo asumimos y pagamos absolutamente todo” Pati Chapoy

Aunque no reveló la cantidad exacta, sostuvo que habían sido “millones” y dejó ver que, al parecer, Alex Bisogno no había aportado en nada. Incluso sugirió que la familia de Daniel se aprovechó.

“Aun cuando Daniel decía que llegaban su hermanito y bla, bla, bla, y se pedían de desayunar, comer y cenar, hasta eso lo pagamos. No puedo revelar la cantidad porque son muchísimos millones. Ni se imaginan la cuenta. Es una barbaridad”, indicó.

¿Qué dijo Alex B sobre los gastos de hospitalización de Daniel Bisogno?

En su momento, Alex Bisogno contó a TVNotas que los gastos hospitalarios de Daniel Bisogno fueron costeados por un seguro que tenía por parte de TV Azteca.

“Daniel tenía un seguro de gastos médicos que le dio TV Azteca que se cubrió rápido porque la enfermedad fue muy cara, pero a partir de que topó el seguro, TV Azteca dijo: ‘Ni se preocupen, nosotros seguimos haciendo frente’. Ese seguro estaba topado a 10 millones de pesos y se fueron rapidísimo”, indicó.

Sobre la cantidad, señaló que había sido de cerca de 30 millones, por lo que se dijo muy agradecido con la empresa, pues considera que, sin esa ayuda, las cosas se hubieran complicado más.

“Si nos hubieran dicho que no nos iban a apoyar, hubiéramos tenido que tomar otras decisiones… Ni siquiera para pedir prestado, porque la deuda era de millones, fueron como 30 millones de pesos que. ¿Quién los podría pagar? Nadie”, resaltó.

Mira: Daniel Bisogno: ¿Quiénes fueron sus presuntos novios? Esto decía el conductor de Ventaneando sobre su orienta