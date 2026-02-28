Pati Chapoy: Cazzu demandaría a la conductora de ‘Ventaneando’ ¿por discriminación?, revelan

Para nadie es un secreto que Pati Chapoy ha sido una de las principales detractoras de Cazzu. En diversas ocasiones, la conductora de ‘Ventaneando’ ha hecho comentarios en su contra, principalmente cuando está en polémica con su expareja, Christian Nodal.

Hace unos días, la presentadora opinó sobre la “tiradera” que lanzó Julieta Cazzuchelli, nombre real de la argentina, por la canción ‘Rosita’, la cual menciona el matrimonio entre Nodal y Ángela Aguilar. Chapoy, durante una transmisión de su programa, dijo: “Quédate callada, mamacita”, provocando mucha indignación en redes sociales.

Si bien Cazzu no suele responder a sus ataques, recientemente se reportó que, al parecer, estaba contemplando iniciar acciones legales contra la también periodista de espectáculos, ¿qué está pasando?

¿Por qué Pati Chapoy critica a Cazzu?

Desde que Cazzu y Christian Nodal se separaron en 2024, Pati Chapoy ha hecho muchos comentarios polémicos en contra de la reggaetonera. Uno de los más recordados fue cuando aseguró que no llenaría los conciertos que tenía programados en el Auditorio Nacional en 2025.

“No creo, desde mi punto de vista, que alcance esta situación para llenar un Auditorio Nacional, igual y estoy equivocada. Que empiece a palenquear, hay que empezar a trabajar”, expresó en aquel entonces.

Julieta hizo sold out casi inmediatamente después de que los boletos salieron a la venta. Aun con esto, Pati no se quedó callada y criticó el show, afirmando que la cantante se mostró muy “atrevida”.

No existe una razón clara por la que Chapoy ataca constantemente a Cazzu. Los internautas afirman que la familia Aguilar “le paga” para hablar mal de ella. No obstante, existe otra versión más simple, pero controversial.

Se dice que, presuntamente, ‘Ventaneando’ contactó a la celebridad poco después de que se separara de Nodal. Supuestamente, ya se había apalabrado una entrevista. No obstante, la argentina se “arrepintió” a último momento y prefirió ir al pódcast de una amiga. Esto provocó la molestia de Chapoy, quien, hasta el día de hoy, no la perdona por el presunto “desaire”.

¿Por qué Cazzu demandaría a Pati Chapoy?

De acuerdo con información de Javier Ceriani, Cazzu “piensa demandar” a Pati Chapoy por, entre otras cosas, “haber puesto el nombre completo de su hija”.

“De verdad, Cazzu está pensando seriamente en demandar a Pati Chapoy por poner el nombre completo de su hija. ¿Por qué Cazzu se tiene que aguantar que a su hija le pongan su nombre y apellido? Es un delito. Decirle: ‘Quédate calladita’, ¿Quién eres?” Javier Ceriani

Se desconoce cuándo o cómo será este proceso. No obstante, el periodista señaló que la argentina estaba sumamente molesta por toda esta situación. Hasta el momento, ni Cazzu ni Chapoy se han pronunciado ante esto, por lo que todo queda en calidad de rumor hasta que se haya alguna declaración de las partes.

¿Por qué Cazzu y Christian Nodal se pelearon tras el estreno de ‘Rosita’?

Hace algunas semanas, Rauw Alejandro estrenó su sencillo ‘Rosita’, que hace referencia al matrimonio entre Christian Nodal y Ángela Aguilar. Esto provocó la molestia en Cazzu, quien no solo dejó de seguir a su colega, sino que también sacó una tiradera en la que tacha a su ex de ser un “padre ausente”.

En respuesta, Nodal usó su canal de difusión para reclamarle a Cazzu por “posar con personas que dañaron su relación” y la acusa de usar a su hija como “arma” para generar más fama. También sostiene ser buen padre y explica que sigue en búsqueda de llegar a un acuerdo que beneficie a la menor.

