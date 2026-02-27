Cazzu hace inesperada confesión sobre su hija tras declaraciones de Nodal sobre “violencia vicaria”

El regreso de Cazzu a su tierra natal estuvo marcado por un anuncio que captó la atención de sus seguidores: su hija le dio a conocer uno de sus deseos más grandes. La revelación ocurrió durante una jornada especial en Jujuy, donde la artista fue recibida por una multitud y participó en una transmisión en vivo en la que habló sobre su carrera, su maternidad y su próximo concierto en la región.

Cazzu / Redes sociales

¿Qué dijo Cazzu sobre la confesión de su hija?

Durante el programa transmitido en vivo desde Jujuy, Julieta Cazzuchelli, nombre real de la intérprete, compartió una anécdota que provocó reacciones entre los asistentes. Al hablar sobre la personalidad de la menor, relató que la pequeña tiene claridad cuando se le pregunta qué quiere hacer.

“Vos le preguntás: ¿Qué querés? Y ella lo tiene clarísimo” Cazzu

Según contó, en días recientes le preguntaron a la niña de qué trabajaba, ya que suele decir que “va a trabajar”. La respuesta fue directa: “De cantante como mamá”.

La declaración se dio en un contexto donde la artista explicaba cómo ha integrado la maternidad a su vida profesional. En sus palabras, aseguró que puede continuar con su carrera acompañada de su hija.

“Puedo seguir con mi bebé. Todo, yo puedo ir a todos lados con mi bebé, traerla, llevarla, se hace lo que se puede, lo que le haga mejor a ella también” Cazzu

La cantante también detalló que su hija crece en un entorno rodeado de estímulos artísticos. Comentó que dentro del círculo cercano existen familiares vinculados a la música, la producción y la danza, lo que forma parte del ambiente cotidiano de la menor. “Tiene de todo para elegir, las tías DJs, los tíos dancers, mucho estímulo”, señaló durante la charla.

¿Cómo fue el regreso de Cazzu a Jujuy y qué anunció sobre su carrera?

El regreso de Cazzu a Jujuy tuvo un carácter simbólico. La Plaza Belgrano de San Pedro fue el punto de encuentro donde cientos de seguidores se congregaron para verla. El evento incluyó la participación en un programa en vivo, así como presentaciones musicales en las que interpretó algunos de sus temas.

En ese espacio, habló sobre su más reciente material discográfico y la gira Latinaje, además de anunciar oficialmente un concierto en Jujuy. De acuerdo con lo informado, será la primera vez que se presente en el estadio de la región, lo que representa un nuevo escenario dentro de su trayectoria profesional.

La jornada también incluyó referencias al folklore local y a la importancia de mantener el vínculo con la identidad jujeña. La cantante hizo énfasis en el significado personal que tiene para ella volver a su lugar de origen, compartir con su gente y reafirmar sus raíces en una etapa distinta de su vida, ahora como madre.

Cazzu / Redes sociales

¿Cómo ha manejado Cazzu la maternidad tras la polémica mediática con su expareja Christian Nodal?

En días previos a su regreso a Argentina, la cantante Cazzu estuvo en el centro de comentarios en redes sociales. Dentro de la polémica se hablo en relación con las versiones de su expareja, sobre un presunto impedimento para que su hija viajara a Estados Unidos, Christian Nodal se pronunció a través de un mensaje en el que negó haber negado permisos. El cantante afirmó que la situación surgió cuando, según explicó, la madre de la menor no contaba con visa de trabajo vigente para cumplir una fecha anunciada en ese país.

“Cuando ella no tenía visa de trabajo para cumplir con la fecha que tenía anunciada y cerrada en USA, se inventó los permisos negados para viajar con nuestra hija. Sin mostrar una sola prueba” Christian Nodal

También señaló que se le señaló públicamente por ejercer violencia vicaria y citó:

“Bastó con decir que el abogado se comunicaba telepáticamente a través de la mirada que atravesaba una pantalla, diciéndole que ‘teníamos el puto control sobre nuestra bebé y ella’. Que no demandaría acusando al ‘sistema patriarcal’ en su país. Con eso fue suficiente para asegurar que ejerzo violencia vicaria”. Christian Nodal

De vuelta en su país, la cantante optó por no hacer referencia directa a los señalamientos, y prefirió por enfocar su discurso en su hija y en su entorno familiar. Compartió en redes sociales una imagen de la menor participando en celebraciones tradicionales. En la fotografía, la menor aparece con un traje típico del carnaval de la región, gesto que fue retomado por seguidores que destacaron la conexión con las raíces jujeñas.

Durante la conversación en Jujuy, Cazzu también habló sobre la importancia de respetar la autonomía de su hija. Comentó que la pequeña es “muy celosa de sus cachetes” y que en ocasiones expresa que no quiere besos, situación que, según explicó, ella respeta.

La artista reiteró que su prioridad es el bienestar de la niña y que adapta su dinámica laboral para que ambas puedan estar juntas. Subrayó que la maternidad no ha significado una pausa en su carrera, sino una reorganización de tiempos y espacios.

