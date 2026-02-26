Shanik Berman estalla vs. Cazzu por “usar” a su hija como “venganza” contra Nodal: “Te abandonaron a ti”

La nueva polémica entre Cazzu y Christian Nodal por la canción ‘Rosita’ de Rauw Alejandro continúa dando de qué hablar. Los internautas, incluyendo a famosos, tomaron bandos y no han dudado en defender o atacar a las celebridades.

Entre las reacciones más explosivas estuvo la de Shanik Berman. La exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2024’ se dijo muy molesta con la argentina por, supuestamente, “impedir” que su hija tenga contacto con Nodal. Esto fue lo que dijo.

Shanik Berman / Redes sociales

¿Por qué Cazzu se enojó por la canción ‘Rosita’ de Rauw Alejandro?

Hace poco, Rauw Alejandro lanzó su canción ‘Rosita’. Este sencillo causó mucha controversia, pues una parte de la canción hace referencia al matrimonio entre Christian Nodal y Ángela Aguilar: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, dice.

En respuesta, Cazzu dejó de seguir a su colega en redes y compartió una “tiradera” en la que se decía harta de la “camadería” entre los hombres. Sin mencionar el nombre de Christian, dijo que lo que más le molestaba era ver a la que llamó “La crónica de un abandono”.

“Un hombre con alma enamorada no es el problema; el problema real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mí a quien han abandonado. ¿Me sigue o no me sigue? Primero madre, después la dueña de unos ovarios enormes que se hinchan y escupen sangre. La verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios” Cazzu

Ante esto, Nodal subió una serie de mensajes en su canal de difusión acusando a Cazzu de tener “indignación selectiva”. No solo la acusó de convivir con gente que “dañó su relación durante y después del embarazo”, sino que también aseguró que está usando a su hija como un “arma” para ganar más fama.

Además, aprovechó para desmentir todo lo que se ha dicho acerca de que es un “mal padre”. Sostiene que es ella quien no le permite ejercer su paternidad y revela que tanto sus abogados como él están abiertos a una conversación para llegar a un acuerdo que beneficie a la menor.

“No puedo soportar este dolor que me parte el corazón al enterarme de esta manera tan estúpida que mi hija está creciendo y viviendo con esos sentimientos.Yo no soy un santo y mucho menos perfecto. Me he equivocado como todos. Pero mi silencio y mi distancia no son abandono. Es la única vía que me queda: esperar la justicia”, indicó.

Cazzu / Redes sociales

Shanik Berman defiende a Nodal en el pleito con Cazzu

Recientemente, Shanik Berman usó su programa para hablar sobre el actual pleito entre Christian Nodal y Cazzu. La presentadora tachó a la cantante de “exagerada” por su molestia ante el tema ‘Rosita’.

Respaldó al mexicano y calificó de “cochinada” el hecho de que la argentina “involucre” a su hija en todo este asunto, responsabilizándola de, supuestamente, impedir que la menor contacte a su papá.

“Es una cochinada. Perdón, Cazzu, tú ya me caías increíble, pero eso de usar un reggaetón que no te menciona a ti ni nada para que compren entradas a tu concierto. Dale el teléfono a tu hija y déjala que hable con su papá”. Shanik Berman

También dijo que Cazzu debería “recordar” que Nodal “no abandonó a su hija, sino a ella”, y afirmó no entenderla: “Dice: ‘A mí no me abandonaron, abandonaron a mi hija’. No, te abandonaron a ti. A tu hija la quieren ver…tú no dejas que vean a tu hija. Te estás vengando en tu hija”, indica.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados se ha pronunciado ante lo dicho por Berman. En tanto que la mayoría de los internautas la ha tachado de “ridícula” por exigir que Cazzu le dé su teléfono a “un bebé” para que hable con Nodal.

¿Cuál es la relación entre Shanik Berman y Christian Nodal?

Shanik Berman ha sido una de las principales defensoras del matrimonio entre Christian Nodal y Ángela Aguilar. Ha exigido en múltiples ocasiones que los “dejen ser felices” y ya no los “juzguen” por lo sucedido con Cazzu.

Y es que, hasta el día de hoy, se cree que Christian le fue infiel a la argentina con Ángela. Pese a que Shanik dijo en su momento haberse sentido desilusionada de la joven por presuntamente haberla “peluseado” en el pasado, siempre se ha mostrado solidaria con la pareja.

