Shanik Berman rompe el silencio y comparte aterradora experiencia en cuarto donde murió Liam Payne

Hace unos días Shanik Berman impactó a sus seguidores al anunciar que se encontraba hospedada en habitación, donde estuvo Liam Payne, quien murió al caer del tercer piso del hotel CasaSur de Buenos Aires, Argentina.

Shanik compartió un video en sus redes sociales en el que aparece en el balcón desde donde cayó Liam Payne; sin embargo, la conductora recibió una ola de críticas por parte de usuarios que la tacharon de imprudente.

Aun así, la periodista contó en el programa Hoy la fuerte experiencia que vivió, y sus compañeros del matutino salieron en su defensa, asegurando que Shanik habló del tema con respeto hacia el exintegrante de One Direction.

Shanik Berman causó polémica después de haber mostrado la habitación de hotel donde murió Liam Payne / Captura de pantalla / Redes sociales

¿Qué le pasó a Liam Payne, exintegrante de One Direction?

Liam Payne, exintegrante de la boy band británica One Direction, murió el 16 de octubre de 2024 a los 31 años tras caer desde el balcón de su habitación en el hotel CasaSur de Buenos Aires, Argentina.

Las autoridades determinaron que la causa de su muerte fue un politraumatismo, acompañado de hemorragias internas y externas.

Según los informes, Payne se encontraba solo en su habitación en el momento del incidente. Un examen toxicológico posterior reveló la presencia de alcohol, coc... y un medicamento antidepresivo en su organismo.

Tras lo ocurrido, las autoridades argentinas iniciaron una investigación, que derivó en la acusación de cinco personas relacionadas con su muerte, en enero de 2025, incluyendo cargos por suministro de narcóticos y negligencia criminal.

Finalmente no se hallaron culpables y la familia retiró los cargos, aunque para muchos su muerte sigue siendo un misterio.

La noticia de su muerte conmocionó a fanáticos y colegas alrededor del mundo. En su honor se llevaron a cabo homenajes en varias ciudades, entre ellas Londres y Buenos Aires, mientras que el funeral de Liam Payne se celebró el 20 de noviembre de 2024 en la iglesia de Saint Mary’s, en Amersham, Buckinghamshire.

¿Cómo llegó Shanik Berman a la habitación donde murió Liam Payne?

De acuerdo con el testimonio de la periodista, su hospedaje en la habitación 310 se dio de manera casual.

Shanik Berman, colaboradora de Hoy,dijo que viajó a Argentina por motivos laborales, acompañando a su hija Karla Berman.

Al momento de realizar el check-in, solicitó una habitación con una buena vista, pero el personal del hotel le informó que el establecimiento se encontraba prácticamente lleno.

Según lo narrado en el video, la única suite disponible era precisamente la número 310, la misma donde el exintegrante de One Direction pasó sus últimos momentos de vida.

Berman aceptó la habitación pero no sabía información hasta el día siguiente.

CasaSur Palermo Hotel / Sitio web

¿Qué sintió Shanik Berman en el cuarto de Liam Payne?

Shanik Berman reveló que sintió la presencia de Liam Payne durante su estancia en el hotel donde murió. La periodista aseguró que la experiencia fue tan intensa que no pudo dormir en toda la noche, pues la sensación que percibió en la habitación la dejó profundamente impactada.

Al confirmar que se trataba de la habitación 310, la comunicadora explicó que lo que sintió es difícil de describir. “Se quedó tan impregnada. Era un músico tan increíble, tan lleno de talento y de dolor, que está impregnado su dolor ahí”, expresó.

Shanik insistió en que la sensación fue muy fuerte y aseguró que la energía se percibe en todo el hotel.

“O sea, la energía, la vibra, una noche sintiendo su presencia, te lo juro, su vibración… Quiero decirles que en todo el hotel se siente. Te lo estoy contando y se me pone la piel chinita”. Shanik Berman

Incluso Shanik Berman aclaró que ella no pidió esa habitación sino que ahí la mandaron, de hecho dice que fue hasta la segunda noche que descubrió que ahí se había quedado Liam Payne, e incluso le mandó un mensaje al cantante: “Le dije aquí estamos para ti Liam Payne porque se siente todo tu sufrimiento”.

