Shanik Berman revela su desilusión al conocer a Ángela Aguilar ¡Le rompió el corazón!

Shanik Berman reconoció que tuvo una gran desilusión al conocer a Ángela Aguilar, pues la periodista asegura que siempre la defiende de las críticas que recibe por su relación con Christian Nodal y, en esta ocasión, ¡la hija de Pepe Aguilar le rompió el corazón! ¿Qué le hizo?

Shanik Berman revela incómodo momento al conocer a Ángela Aguilar

Fue en el programa de “Monste & joe”, donde Shanik Berman relató su experiencia al coincidir con Ángela Aguilar en un evento de “Líderes más influyentes de México 2025", en la comida la periodista fue a saludarla llena de emoción, pero la cara de Ángela de total desconocimiento la dejo con el corazón.

“No me ninguneó ni me peluseó. No me conoce. Llegué y le dije: ‘¡Ángela, soy Shanik Berman!’ y me hizo como ¿Y?”, dijo Berman.

Shanik Berman

La periodista Shanik Berman también se refirió al esfuerzo que ha hecho para defender a Ángela Aguilar, el cual, según ella, ha sido en vano. Recordó que, a pesar de haber apoyado públicamente la relación entre Ángela y Christian Nodal —incluso enfrentándose a fans de Cazzu—, la cantante no la reconoce ni siquiera la ubica.

“En este momento lo que le hacen a Ángela Aguilar me parece terrible. Como sea es una persona, es una mujer que tiene 22 años. Lo único que hizo ella, estando soltera, fue decirle que sí a un hombre que le dijo que estaba soltero”, comentó Shanik Berman.

Shanik Berman

¿Qué ha dicho Shanik Berman de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Anteriormente, Shanik Berman se ganó varias críticas al salir en defensa de Ángela Aguilar y Christian Nodal, luego de las duras críticas que ambos recibieron desde que confirmaron su romance.

La conductora no solo respaldó a los intérpretes del regional mexicano, sino que además reclamó al público por atacarlos. “No soporto que los critiquen. Fueron la mejor pareja, la más bonita”, expresó Berman.

La periodista pidió respeto hacia ambos artistas: “Deberíamos hincarnos y darles las gracias cuando Nodal subía a Ángela al escenario”, dijo.

En otro momento, Shanik Berman aseguró también que “la próxima persona que los ataque, se las verá conmigo”, sentenció, dejando claro que no tolerará más comentarios negativos hacia los cantantes.

