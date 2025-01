Shanik Berman tuvo depresión por esta incréible razón: “Ni cuando falleció mi hijo"; en redes la critican

Shanik Berman, periodista y exparticipante de ‘La casa de los famosos’, causó comentarios divididos en las redes por su más reciente revelación en torno a la depresión que padeció en el pasado.

En medio del marco del Día Internacional de la lucha contra depresión, el cual se celebra cada 13 de enero, la también colaboradora contó cuál fue la contundente razón que la llevó a este lamentable trastorno mental.

Sin embargo, algunos usuarios consideraron que no habría experimentado verdaderamente lo que implica vivir esta situación mental. ¿Por qué?

¿Cuál fue la razón por la que le dio depresión a Shanik Berman?

Recientemente, Berman fue invitada al pódcast ‘Un elefante en la habitación’, programa de YouTube de la psicóloga mexicana, Ana Carbajal.

En dicho audiovisual, Shanik habló acerca de algunas experiencias e historias de vida. No obstante, lo que llamó la atención de internautas fueron sus declaraciones del momento en el que vivió su único episodio de depresión.

La periodista de espectáculos aseguró que solo una vez en su vida padeció de su salud mental. Mencionó que fue en un viaje de 16 horas a Jerusalén. Sin embargo, desató un debate porque Shanik confesó no tuvo depresión por la lamentable muerte de su hijo.

“La única vez que a mí me dio depresión gravísima, fue porque hace como ocho años nos fuimos a Israel... mi hija dijo ‘Quiero que mi papá juegue en la Macabiada’” Shanik Berman

Agregó: “El viejo es de aquí a Francia que es de como 8 horas, tienes que esperar como cuatro horas en Francia para que salga el vuelo a Israel, de ahí son quién sabe cuántas horas a Jerusalén y de Tel Aviv tienes que viajar en coche y ese viaje como de 16 horas me dio depresión, lo que no me dio ni siquiera cuando falleció mi hijo”.

Critican a Shanik Berman por la razón por la que le dio depresión

Como era natural, las reacciones a las declaraciones de Shanik no tardaron en hacerse presentes. La mayoría señaló como “ridículas” sus razones por las que tuvo depresión.

Estos fueron algunos comentarios:

“PROBLEMAS DE GENTE RICA: Según SHANIK BERMAN la única vez que le dio ‘depresión’ fue cuando hizo un viaje de 16 horas a JERUSALÉN”,

“Si, primero a París, que depresión”,

“Que horror que ella misma declare que ni siquiera cuándo murió su hijo, le dio depresión”,

“¿Por que horror? no creo que no haya sido devastador para ella pero le aplaudo que no se sobrevictimice.”,

“Ella vive en otra realidad se nota que problemas reales no tiene.”,

Al momento, Shanik Berman no se ha pronunciado a las críticas de usuarios en redes sociales.