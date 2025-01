Shanik Berman recuerda a su fallecido hijo Daniel en el que sería su cumpleaños 39

El pasado 6 de enero, la periodista de espectáculos Shanik Berman recordó con profundo dolor y amor a su hijo Daniel Berman, fallecido en un accidente automovilístico en 2004.

Aprovechando el que sería el día de cumpleaños de su hijo, Shanik compartió un homenaje lleno de nostalgia en sus redes sociales, publicando entrañables imágenes familiares y dedicándole emotivas palabras.

“Hoy, 6 de enero, día de los Reyes Magos sería tu cumpleaños hijito… y en vez de celebrarte con risas lo tengo que hacer con lágrimas… El dolor de no tenerte nunca se va… ya es parte de mi vida. Te amamos Dani: tu papi Jorgito, tu hermanita @karlitaberman y yo tu mami”, escribió Shanik, conmoviendo a sus seguidores.

Hija de Shanik recuerda a su hermano con emotivo mensaje

Karla Berman, empresaria e hija de Shanik, también aprovechó la fecha para recordar a su hermano Daniel, quien perdió la vida a los 19 años. En su mensaje, Karla evocó momentos felices de su infancia junto a él, destacando el significado especial de su nacimiento en el Día de Reyes.

“Los reyes magos nunca me trajeron regalos, excepto el mejor regalo que he tenido en la vida. Un regalo que solo me duró 19 años, pero que está en mi corazón todos los días. Cuenta mi mamá que ese 6 de enero las enfermeras le trajeron a mi hermanito después de la cesárea y le dijeron: ‘Los Reyes le trajeron al bebé más precioso del cunero’”, escribió.

Karla continuó con un mensaje lleno de amor y añoranza:

“¡Te extraño, hermano! Cada día. Extraño lo que fuiste, pero quizás más dolorosamente lo que no llegaste a ser, porque te faltaba todo por vivir. Te lloro y te río, y te extraño y te siento conmigo cada día. Hasta donde estés, te extrañamos mucho papá, mamá, Carlos y yo”.

La noche que Shanik Berman recibió la trágica noticia de la muerte de su hijo

Shanik Berman recordó en ‘La casa de los famosos México’ los desgarradores momentos en que se enteró de la muerte de su hijo mientras se encontraba en Miami, Estados Unidos, por motivos laborales. La noticia llegó de manera inesperada, dejando a la periodista en estado de shock y negación.

“Yo estaba en Estados Unidos y me habla alguien: ‘¿Qué opinas de la muerte de tu hijo?’. Estoy soñando y colgué. Luego, a las cuatro y media de la mañana, me habla Jorge (su esposo) que tenía que regresar. Me dijo que nuestro hijo se había muerto. Colgué y me dormí”, relató Shanik, mostrando el impacto que le causó la noticia.

Al poco tiempo, Shanik comprendió que no era un sueño. Con ayuda de amigos cercanos, logró viajar de regreso a México, aunque el trayecto estuvo cargado de incredulidad y dolor.

Shanik Berman recuerda a su hijo Daniel en que sería su cumpleaños 39 años. / Captura pantalla/ Archivo

“Yo decía: ‘Esto no está pasando’. Le hablo a una amiga para que me lleve al aeropuerto. Consiguió el boleto y yo gritando en el avión. Me senté junto al marido de Olivia Peralta. Él me preguntó: ‘¿Qué pasa?’ (…) Él me fue calmando. Yo lloraba a gritos”, recordó Shanik.

