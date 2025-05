Carlos Said revela que se casará con Claudia Martín y quiere formar una familia

Carlos Said, actor de la telenovela Juego de amor y poder, sorprendó a la audiencia del programa de Shanik Berman al revelar que tiene firmes planes de casarse con su novia, la actriz Claudia Martín.

El joven actor, quien da vida al villano Memo Solís en la historia producida por Carlos Bardasano, se mostró entusiasmado al hablar de su relación y el futuro que desea construir con su pareja.

En entrevista con Shanik, la periodista le preguntó si tiene planes de boda con Claudia Martín. El actor confesó sus planes a futuro con su actual novia.

Carlos Said y Claudia Martín son pareja y tienen planes de boda. / Instagram: @carlossaid

Carlos Said revela que tiene planes de boda e hijos con Claudia Martín

“Es algo que quiero hacer, me voy a casar, ya sé que es con ella. Es la mujer indicada que Dios me puso en el camino y estoy más feliz que nunca”, confesó Carlos Said durante su participación en el programa de radio de ‘Shanik en Fórmula’.

El actor también compartió su deseo de formar una familia al lado de Claudia: “Si Dios nos permite, esperemos tener hijos”.

Incluso detalló las expectativas que ambos tienen al respecto: “Yo quiero tener cinco hijos, mi mujer Claudia quiere tres. Ahí estamos en la discusión, pero como tú me dijiste, primero que venga el primero. A mí me gustaría mucho una niña, pero lo principal es que venga con mucha salud y que Dios decida”.

Carlos no escatimó en halagos hacia su pareja, dejando claro lo enamorado que está:

“Yo la encontré y no la dejo ir por nada. Es una reina, que ya tiene la corona; ella por sí sola ya brilla”. Carlos Said

Claudia Martín y Carlos Said / Tiktok Carlos Said

¿Cómo comenzó el romance entre Claudia Martín y Carlos Said?

Carlos Said relató que su historia de amor con Claudia comenzó gracias a una conexión inesperada. Un conocido de su abuela, quien también conocía a Claudia, le sugirió salir con ella. Sin embargo, en ese momento, Carlos prefirió no acercarse.

El destino los reunió nuevamente años después durante las grabaciones de la telenovela ‘Juego de amor y poder’. Fue allí donde comenzaron a hablar y, después de salir juntos fuera del set, se dio el flechazo, pero fue hasta enero que confirmaron su relación.

“Cuando la conocí supe que era la mujer perfecta para mí. Nadie es perfecto. En algún momento habrá altas y bajas. Procuraremos que siempre sean altas, pero somos una pareja que nos conocimos, Dios quiera, para toda la vida”. Carlos Said

Esta no es la primera vez que coinciden en una producción, ya que anteriormente participaron en la novela ‘Como tú no hay dos,’ lo que sella un vínculo profesional y personal que ha crecido con los años.

¿Cuándo se casarán Claudia Martín y Carlos Said?

Aunque Carlos Said no dio una fecha exacta, dejó claro que ya piensa en dar el siguiente paso con Claudia Martín. “Es algo que quiero hacer. Me voy a casar”, afirmó emocionado. Por ahora, la pareja está enfocada en sus carreras, pero no descartan que el compromiso pueda concretarse muy pronto.

