Claudia Martín y Carlos Said confirman su romance en redes sociales

Tras su separación del actor Hugo Catalán, el amor vuelve a sonreírle a Claudia Martín. La actriz no ha tardado en compartir la feliz noticia de su nuevo noviazgo con el también actor Carlos Said, revelándola a través de sus redes sociales.

Las especulaciones sobre un posible romance entre ambos comenzaron hace un mes, cuando compartieron imágenes juntos durante las grabaciones de la telenovela ‘Juego de amor y poder’. Sin embargo, ninguno había confirmado la relación hasta ahora.

Después de disfrutar las fiestas de Año Nuevo en Guadalajara junto a su familia, Claudia decidió tomarse unas vacaciones. Fue durante este descanso que los seguidores notaron la presencia de un misterioso acompañante en sus fotos. Poco después, Claudia subió en sus historias de Instagram, su fotos con Carlos, acompañada de un corazón flechado, sellando oficialmente su relación.

Claudia, de 35 años, conocida por su trabajo en ‘Sin tu mirada’, y Carlos, de 26 años, se conocieron durante el rodaje de la telenovela producida por Carlos Bardasano, programada para estrenarse en 2025. La actriz, de origen oaxaqueño, lidera este proyecto junto a Arap Bethke.

Aunque la diferencia de edad entre la pareja ha generado cierta controversia en redes sociales, numerosos fans han salido en defensa de Claudia, celebrando que haya encontrado de nuevo el amor.

Por su parte, Carlos Said había insinuado hace semanas en una entrevista con Televisa que estaba enamorado, aunque prefirió no revelar detalles en ese momento. “Cuando encuentras algo bonito con alguien, lo quieres proteger”, declaró el actor, quien ahora no duda en compartir su felicidad con el público.

Claudia Martín preocuparía a sus amigos por su romance con Carlos Said

ERecientemente, el periodista Alejandro Zúñiga afirmó que los amigos de Claudia Martín estarían preocupados por su presunto romance con Carlos Said. Según Zúñiga, esta inquietud provendría tanto del historial amoroso del actor como de la diferencia de edad entre ambos, ya que él es nueve años menor que la actriz.

“Están preocupados por los antecedentes de él. Él tiene antecedentes no nada fáciles con sus parejas. En la telenovela ‘Like’ hubo un triángulo amoroso y eso le costó que le dieran el protagónico de otra novela y ella es como muy confiada”, agregó Alejandro.

¿Quién es Carlos Said, nuevo interés romántico de Claudia Martín?

Carlos Said es un actor mexicano nacido el 26 de febrero de 1998 en la Ciudad de México. Desde muy pequeño mostró interés en las artes escénicas y el canto, lo que lo llevó a estudiar actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Su carrera comenzó con un papel en la telenovela ‘Me declaro culpable’ en 2017, compartiendo créditos con actores como Mayrín Villanueva y Juan Soler.

