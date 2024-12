Aseguran que famosa actriz de Televisa estrena romance con compañero de set, tras polémica de infidelidad

La famosa actriz de Televisa, Claudia Martín, se consolidó como una de las protagonistas de telenovelas más cotizadas del medio. Su gran talento la ha llevado a formar parte de grandes melodramas de dicha televisora. Sin embargo, su vida amorosa también ha estado envuelta en el escándalo.

Recordemos que la histrionisa anunció su divorcio luego de diversos rumores de infidelidad. Además, te comentamos en TVNotas que terminó su romance con Hugo Catalán porque “se cansó de mantenerlo”. ¡Él le había pedido matrimonio!

Sin embargo, Claudia ya habría dado vuelta a la página. Se dice que sostendría un nuevo romance con un compañero de set. ¿De quién se trata?

Claudia Martín sostendría nuevo romance con actor de Televisa / IG: @claudia3martin / @carlossaidcs

¿Quién sería la supuesta pareja de Claudia Martín?

De acuerdo con Alejandro Zúñiga, la actriz supuestamente saldría con un compañero de la telenovela ‘Juegos de amor y poder’. Se trataría nada más y nada menos que del actor Carlos Said.

“Tengo muchas confirmaciones de que esto es una realidad. Resulta que Claudia Martín tiene un nuevo amor… Hoy el corazón de Claudia Martín nuevamente está ocupado”, dijo Alejandro.

El periodista comentó que Claudia y Carlos han presumido algunas imágenes, en redes sociales, de los detalles que tienen el uno con el otro en las grabaciones de dicha novela.

Además, el histrión dio señales de que está en una relación luego de que publicara una fotografía tomado de la mano de una mujer, en la que solo puso una palabra: “Enamorado”.

“Carlos Said es el nuevo novio de Claudia Martín. Están trabajando juntos (...) Carlos Said es uno de los villanos de la telenovela que va a protagonizar Claudia. Están trabajando en Televisa”. Alejandro Zúñiga

Claudia Martín preocuparía a sus amigos por su romance con Carlos Said

Eso no es todo, el periodista también compartió que el círculo de amistades está preocupada por la supuesta relación de la actriz. Esto, debido a los antecedentes amorosos del famoso y que es nueve años más chico que ella.

“Están preocupados por los antecedentes de él. Él tiene antecedentes no nada fáciles con sus parejas. En la telenovela ‘Like’ hubo un triángulo amoroso y eso le costó que le dieran el protagónico de otra novela y ella es como muy confiada”, agregó Alejandro.

Al momento, ninguno de los dos ha confirmado que estén en un romance. No obstante, sí han compartido algunos momentos juntos en sus historias de Instagram.

¿Quién es Carlos Said, supuesto novio de Claudia Martín?

Carlos Said es un actor mexicano nacido el 26 de febrero de 1998 en la Ciudad de México. Desde muy pequeño mostró interés en las artes escénicas y el canto, lo que lo llevó a estudiar actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Su carrera comenzó con un papel en la telenovela ‘Me declaro culpable’ en 2017, compartiendo créditos con actores como Mayrín Villanueva y Juan Soler.

En 2018 obtuvo su primer protagónico en ‘Like’, la leyenda, una producción juvenil que intentó replicar el éxito de ‘Rebelde’. Aunque este proyecto no alcanzó la popularidad esperada, Said continuó en la música con el sencillo ‘Si tú te vas’ en 2019. Más adelante, participó en telenovelas como: ‘Como tú no hay dos’ (2020) y ‘Si nos dejan’ (2021), consolidándose en el medio televisivo mexicano .



