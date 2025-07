Mariana Lodoza conquista con su papel de Maribel en la telenovela Regalo de amor en Las estrellas

Uno de los personajes más entrañables de la telenovela Regalo de amor, que se transmite de lunes a viernes a las 18:30 horas por Las estrellas, es Maribel, una madre soltera y policía con un sentido del humor único. El papel es interpretado por la actriz Mariana Lodoza, quien ha conquistado al público con su autenticidad y carisma.

¿Quién es Mariana Lodoza? Trayectoria y formación internacional

Mariana Lodoza debutó en televisión con la telenovela Las tontas no van al cielo y más tarde participó en la obra La novicia rebelde junto a Bianca Marroquín. También ha incursionado en el doblaje, prestando su voz a “Boo” en Monsters, Inc. de Disney Pixar. En Estados Unidos, actuó en obras como Rumors y Almost, y recientemente apareció en la bioserie Se llamaba Pedro Infante para Vix.

Con formación en CasAzul, The American Academy of Dramatic Arts (Los Ángeles) y Estudio Corazza (España), Lodoza afirma:

“Cada lugar donde he estudiado ha aportado algo esencial a mi desarrollo. Mi meta es ser una actriz internacional y llevar el nombre de México en alto”.

Mariana Lodoza brilla como Maribel en la telenovela Regalo de amor: una policía con corazón y humor

En la telenovela Regalo de amor que produce Silvia Cano, Maribel es una mujer trabajadora, resiliente y directa. En su intento por conquistar a Samuel, su interés amoroso, recurre a una mentira que desencadena consecuencias.

Para Mariana, interpretar a Maribel ha sido un desafío y una oportunidad.

“Es completamente opuesta a mi forma de ser, así que trabajé mucho en construir su personalidad y su manera de hablar junto a mi acting coach”. Además, tuvo que superar un reto personal: volver a montar bicicleta después de 10 años, ya que su personaje lo hace constantemente en la historia.

“Como actriz, siempre defiendo a mis personajes. Me encanta que Maribel sea tan retadora”.

Lodoza compartió que uno de sus mayores deseos era trabajar con la productora Silvia Cano.

“Cuando escuché que ella estaba detrás de Regalo de amor, busqué la audición como loca y no quité el dedo del renglón hasta lograrlo”.

Sobre Cano, expresó:

“Trabajar con Silvia ha sido increíblemente enriquecedor; siempre está en el set, pendiente de cada detalle. Es una de las productoras más humanas que he conocido. Hay un fuerte poder femenino bajo su liderazgo”.

