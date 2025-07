María Elisa Camargo vuelve a México con serie en Netflix y dice: “Congelé mis óvulos, pero madre soltera, no”

Después de 10 años de trabajar fuera de nuestro país, María Elisa Camargo regresó a México para protagonizar un proyecto en streaming. En entrevista dijo a TVNotas:

“Diez años que se pasaron muy rápido. Fue un abrir y cerrar de ojos. Regreso a México con una serie de Netflix muy cool, pero no puedo decir mucho. Justo estoy en la búsqueda de proyectos así: Series de 10 capítulos, que las haces en 2 o 3 semanas y puedes avanzar y, sobre todo, explotar el potencial que uno trae con cada escena que hacemos”.

“Estoy feliz con mi proyecto de crossover. Llevo 8 años viviendo en Los Ángeles, pero no soy de las que olvida el pasado. Quiero estar en el contenido hispano a nivel mundial. México me dio mucho. Aquí mi vida creció demasiado en todos los sentidos. Después emigré a Miami para trabajar en Telemundo y Univisión, donde hice cosas diferentes. Desde siempre mi mente y mi estrategia estaban muy claras: Quería llegar a Hollywood”.

¿Cómo ha consolidado María Elisa Camargo su carrera a lo largo de los años?

Desde niña sus sueños fueron grandes y trabajó para alcanzarlos:

“Soy una ecuatoriana-colombiana que llegó a México con muchos sueños. Todo mundo hablaba de que llegar a Televisa era inalcanzable, pero yo lo logré. Supe que mis sueños, aunque sean grandes, los iba a lograr. Por eso me puse de meta Hollywood. Además, aquí ya no me iban a dar protagónicos, porque se casaron conmigo como en el rollo de las villanas. Dije: ‘Ya llegué al tope de este lado’”.

“En Estados Unidos sí me dieron la oportunidad de hacer protagónicos y lo agradezco, pero yo tenía la vista en Los Ángeles, no en Miami. Fue complicado, porque iba y venía. Todos los pasos que he dado han sido estratégicos. Apenas ahorita estoy logrando trabajar allá y la gente me voltea a ver como actriz, y no solo como latina”.

“De las crisis he sacado lo mejor de mí. La vida me ha ayudado. De hecho, mi oportunidad de oro llegó en el momento más duro de Hollywood, cuando los sindicatos de actores realizaron un paro. Me llegó el proyecto de la película Off the Grid, con Josh Duhamel y Greg Kinnear. Fue algo maravilloso”.

ENTRÓ A HOLLYWOOD CON LA PELÍCULA OFF THE GRID, CON JOSH DUHAMEL

¿María Elisa Camargo quiere ser mamá?

A sus 39 años, ser madre no le quita el sueño, aunque sí lo tiene en el radar:

“Ese ha sido mi gran conflicto. Suena muy de que se me va el tren. De hecho, acabo de salir de mi segunda intervención de congelamiento de óvulos. Utilizo la tecnología a mi favor. O sea, si yo me embarazó hoy, se le llama embarazo senil. ¡Imagínate! Yo no tengo esta urgencia biológica o de tener un legado de ese tamaño. Es verdad que el planeta está saturado de seres humanos y ya traer gente es un poco un acto egoísta, pero también tengo esta parte espiritual, no religiosa, de querer ser madre. Entonces, estoy en ese conflicto”.

“Ahorita tengo una pareja. Llevamos 6 meses. Es reciente. El tema de parejas también es complicado, porque mi ritmo de vida es muy especial y no cualquiera lo aguanta. O sea, con quien esté siempre existirá distancia, porque mi trabajo es así. El tema de la maternidad también es eso. Quiero sentir ese tipo de amor. Tu paso por este planeta sin ese amor es limitado. Solo si tengo esa figura de hogar o un núcleo familiar, y elegir a un buen hombre, podría dar ese paso de volverme madre y crear a ese ser. Eso sí, ser mamá soltera no está en mi opción. Si llegara a ese punto de ser madre soltera o nada, prefiero nada, pero ya veré”, concluyó.

¿Quién es María Elisa Camargo?

Nacida en Ecuador, María Elisa Camargo, inició su paso en la actuación en su tierra natal a principios de los 2000, con proyectos como La hechicera y Floricienta. Logró fama internacional como una de las protagonistas de La marca del deseo, en Colombia.

En 2009 llegó a nuestro país para participar en novelas como: Verano de amor, Hasta que el dinero nos separe, Llena de amor y Porque el amor manda. En 2014 se fue a Estados Unidos, donde protagonizó: En otra piel, Bajo el mismo cielo y El barón.

