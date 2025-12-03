¿Juan Ferrara está enfermo? revela que ya tiene listo su testamento, tras muerte de su exesposa, Alicia Bonet

El primer actor Juan Ferrara, una de las figuras más reconocidas del teatro y la televisión en México, volvió a acaparar titulares tras hablar abiertamente sobre un tema poco común entre celebridades: su testamento. Las declaraciones surgieron días después del fallecimiento de Alicia Bonet, actriz y expareja sentimental de Ferrara, quien murió el pasado 26 de octubre, según confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI). ¿Cuál es el estado de salud del actor?

¿Cómo reaccionó el actor Juan Ferrara, a la muerte de su exesposa, Alicia Bonet?

Aunque en un inicio no se dieron a conocer las causas del fallecimiento, fue durante un encuentro con medios de comunicación, el actor Mauricio Bonet (hijo de Alicia Bonet y Juan Ferrara) informó en entrevista para Televisa Espectáculos que su madre murió a causa de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), padecimiento que le había sido diagnosticado tiempo atrás.

Ante esto, el actor Juan Ferrara, su expareja, apareció frente a los medios a finales de octubre tras la muerte de Bonet, pero no habló sobre el hecho:

Muy bien, muy bien, lo que se ve no se juzga. Fueron 60 años, ya estoy cansado. Juan Ferrara (en referencia a su trayectoria)

En un encuentro reciente con la prensa, Juan Ferrara rompió el silencio sobre la muerte de Bonet, y aseguró que era algo que se esperaba, pues la actriz estaba muy enferma:

Ya se esperaba, ya estaba muy enferma de mucho tiempo, y desgraciadamente pasó. Juan Ferrrara, sobre la muerte de Alicia Bonet

Juan Ferrara habla con los medios de comunicación / X: deprimeramano y canva

¿Por qué Juan Ferrara ya tiene listo su testamento?

En una entrevista difundida en el matutino Venga la alegría, Juan Ferrara sorprendió al hablar sin reservas sobre su situación patrimonial y su previsión ante el paso del tiempo. Aunque aseguró encontrarse bien de salud, el actor fue cuestionado sobre su testamento y mencionó “tener todo en orden”.

Estoy bien. Está todo en orden, es complicado el asunto, pero está todo en orden. Juan Ferrara

Durante décadas, el actor ha construido un patrimonio derivado de su trabajo en teatro, cine y televisión, participando en proyectos que marcaron época como:



Rebelde ,

, ¡ Vivan los niños !,

!, Qué pobres tan ricos,

y la versión televisiva de Pedro Páramo.

Esa historia laboral, dijo, también lo ha llevado a querer dejar un legado bien definido.

¿Cómo fue el matrimonio de Alicia Bonet y Juan Ferrara?

La vida privada de Alicia Bonet estuvo estrechamente vinculada al medio artístico, pero también atravesada por episodios dolorosos. Durante la filmación de Los ángeles de Puebla en la década de 1960, conoció a Juan Ferrara. En la cinta, él interpretaba a un joven decidido a alcanzar la fama, mientras que ella encarnaba a una mujer poblana sujeta a las estrictas reglas de una familia tradicional.

Lo que empezó como una relación estrictamente laboral se convirtió rápidamente en un romance fuera del set. Antes del estreno de la película, ambos contrajeron matrimonio. De su unión nacieron Juan Carlos y Mauricio Bonet, quienes años más tarde seguirían la carrera actoral. No obstante, la convivencia no estuvo libre de dificultades.

De acuerdo con información difundida, con el paso del tiempo Bonet admitió que su matrimonio con Ferrara enfrentó constantes problemas y que nunca consiguieron la estabilidad que buscaban. También circularon versiones que señalaban un posible rechazo de la familia del actor hacia ella, situación que habría contribuido a que se sintiera apartada en distintos espacios familiares.

Así, aquel romance surgido durante un rodaje terminó transformándose en una historia compleja, marcada por tensiones y diferencias que no pudieron resolverse. Tras el nacimiento de sus hijos, Alicia Bonet optó por retirarse del medio artístico para dedicarse a su hogar, aunque finalmente la relación llegó a su término.

