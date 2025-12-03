Mueren músicos de famoso cantante grupero; sufrieron un lamentable accidente de transito ¡Iban a un show! FOTO

La música popular colombiana está de luto tras el trágico accidente que sufrió parte de la banda del cantante Dany Cardona durante la madrugada del sábado 29 de noviembre. La situación no pasó desapercibida y en redes sociales lamentaron la terrible situación. Esta dura pérdida llega después de la muerte de Karen Sofía Quiroz Ramírez, mayormente conocida como ‘Bikegirl’, una reconocida creadora de contenido, de 25 años, perdió la vida tras un aparatoso accidente de motocicleta.

¿Qué le pasó a los músicos de Dany Cardona?

El siniestro, ocurrido en el sector del Parque Industrial de la vía Panamericana, al norte de Popayán, dejó un saldo devastador: dos músicos fallecidos y al menos 15 personas heridas.

El grupo se trasladaba en un autobús de la empresa Magdalena rumbo a Manizales, donde tenían programada una presentación, pero tristemente sufriendo un accidente.

La banda de Dany Cardona de luto tras la muerte de sus músicos. / Redes sociales

¿Quiénes murieron en el accidente de la banda de Dany Cardona?

Las víctimas mortales fueron identificadas como Anderson Pérez Toro y Nicolás Mateo Urbano Rodríguez. Anderson se desempeñaba como bajista del proyecto musical, mientras que Nicolás era uno de los requintistas.

Ambos formaban parte fundamental del equipo que acompañaba a Cardona en sus shows y giras. La banda viajaba durante la madrugada con dirección a Manizales para cumplir una fecha más de su agenda artística cuando el autobús en el que se desplazaban se vio involucrado en un fuerte accidente de tránsito.

Las autoridades confirmaron que, además de los dos fallecidos, al menos 15 personas resultaron heridas, entre ellas más integrantes del equipo técnico y musical.

La pérdida de Anderson y Nicolás generó un profundo impacto entre amigos, colegas y fanáticos, quienes rápidamente llenaron las redes sociales de mensajes de apoyo y condolencias para la familia de los artistas.

¿Qué dijo Dany Cardona por la muerte de sus dos músicos?

Tras confirmarse la tragedia, Dany Cardona publicó un comunicado oficial para informar lo sucedido y pedir respeto hacia los familiares de las víctimas. “Con profundo dolor informamos el fallecimiento de dos de nuestros músicos. Los acompañamos en este inmenso dolor y pedimos respeto por su privacidad”, señaló el equipo del cantante.

Horas después, Cardona compartió un mensaje más personal en Instagram, donde dejó ver lo difícil que ha sido este año para él y su grupo de trabajo.

“Hoy lamentamos mucho este momento. Este ha sido un año duro, lleno de desafíos y pruebas muy duras. Pero Dios está por delante de nosotros. ¡Los quiero mucho, mis muchachos! Vuelen alto muchachos, gracias por todo y que Diosito los reciba”, se lee.

En una segunda publicación, recordó la unión del grupo con un video en el que aparecía junto a todos sus músicos, refiriéndose a ellos como una verdadera familia. “Más que mi equipo ustedes son mi FAMILIA, parece mentira que 2 de mis muchachos partieron al más allá! Los voy a extrañar mucho mucho mucho mucho, Nico y Anderson”.

¿Quién es Dany Cardona, cantante que perdió a dos de sus musicos en accidente?

Dany Cardona es un cantante emergente del género popular latino, originario de España y radicado en Colombia desde hace algunos años. Llegó a Medellín con apenas 200 euros y un sueño: consolidarse como artista en la música de despecho y regional.

Su talento llamó la atención de figuras reconocidas como Jessi Uribe y Paola Jara, quienes lo apadrinaron y le abrieron puertas en la industria. Desde entonces, Dany ha construido una carrera sólida basada en letras honestas y una voz potente que conecta con el público.

Su estilo se caracteriza por fusionar la esencia del despecho con sonidos modernos, logrando que sus canciones se viralicen en plataformas digitales y redes sociales. Esta lamentable situación se le suma a la dura muerte de Fernando Vega Verdugo, papá de “el Shaka” cantantes del regional mexicano.

