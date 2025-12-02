Muere Fernando Meza, la voz y fundador de HuevoCartoon: ¿Quién fue y de qué murió?

La comunidad de la animación mexicana quedó impactada tras confirmarse la muerte de Fernando Meza, uno de los miembros fundadores de HuevoCartoon y responsable de varias de las voces más recordadas del estudio. La noticia fue difundida por la propia casa creativa mediante un comunicado en el que expresaron su pesar y destacaron la importancia del trabajo que Meza aportó desde el nacimiento del proyecto a inicios de los años 2000.

Te puede interesar: El regional mexicano de luto: muere el pilar de una de las dinastías más importantes de la música

Fernando Meza / Captura de pantalla Youtube

¿Quién fue Fernando Meza, fundador de HuevoCartoon?

Fernando Meza, licenciado en mercadotecnia, se unió al proyecto de HuevoCartoon en 2001, cuando la serie animada apenas comenzaba como un contenido digital sencillo que rápidamente se viralizó por su humor irreverente. Desde los primeros guiones y grabaciones, Meza trabajó de la mano de los creadores para dar vida a personajes que, con el tiempo, se convirtieron en referentes del entretenimiento digital en español.

Entre sus trabajos más conocidos están Tlacua y Lagartijo, dos de los personajes más populares dentro del universo de la franquicia. Además interpretó a Ferdinand en ‘Una película de huevos’, al Huevo de escorpión líder en ‘Otra película de huevos’ y un Pollo y al Pato anfitrión en ‘Un gallo con muchos huevos’. Su versatilidad para modular voces y su espontaneidad en la interpretación ayudaron a definir el estilo humorístico que caracterizó a todas las producciones del estudio.

En el comunicado difundido por HuevoCartoon, la empresa resaltó que la historia del estudio no podría contarse sin la participación de Meza. Indicaron que su sello creativo estuvo presente desde el primer día y permaneció hasta su última interpretación, realizada hace pocas semanas. También agradecieron el apoyo del público y pidieron respeto a la privacidad de la familia durante este momento.

Te puede interesar: Raquel Escalante, tras confimarse la muerte de la conductora, viralizan video de sus últimos momentos de vida

¿De qué murió Fernando Meza y qué se sabe sobre sus últimas actividades?

HuevoCartoon no ha dado a conocer detalles sobre la causa de muerte de Fernando Meza, ni información relacionada con servicios funerarios. Hasta ahora, la casa creativa se solidarizó con la familia, mientras que seguidores se han sorprendido con la noticia en redes sociales.

Lo que sí se confirmó es que Meza había continuado colaborando con el estudio hasta fechas recientes, participando en grabaciones y aportando ideas creativas para nuevos proyectos. Su presencia seguía siendo constante en la evolución del universo animado que comenzó en internet y que logró trascender hacia producciones cinematográficas y otros productos comerciales.

La falta de detalles oficiales ha generado que varias comunidades de fans se reúnan para compartir recuerdos, anécdotas y fragmentos de videos donde se escucha su trabajo. Grupos dedicados al doblaje latino también han destacado la importancia de su labor, especialmente por la influencia que sus personajes tuvieron en creadores de contenido y actores de voz de nuevas generaciones.

Te puede interesar: Victoria Ruffo habla sobre la muerte de la madre de Aislinn Derbez, Gabriela Michel, y hace fuerte confesión

Fernando Meza interpretó a Tlacua / Facebook: Cerebros / Canva

¿Qué personajes interpretó Fernando Meza y cómo marcó la animación mexicana?

Fernando Meza dejó una lista amplia de participaciones dentro de HuevoCartoon. Además de los personajes de la saga principal, también dio voz a figuras que aparecían en los cortos animados que circulaban en internet, como los Huevos rancheros y los Huevo poetas, que destacaron por su humor satírico y por convertirse en íconos de la cultura digital de principios de los 2000.

Su participación en ‘Una película de huevos’ en 2006 fue un punto clave en su trayectoria, pues marcó el salto de HuevoCartoon del internet a la pantalla grande. La película se convirtió en una de las producciones animadas mexicanas más exitosas de su tiempo, lo que contribuyó a que Meza fuera identificado por el público como una voz fundamental del estudio.

A lo largo de más de dos décadas, Meza colaboró en guiones, desarrollo de personajes y grabaciones, ayudando a consolidar el estilo distintivo de la marca. Su influencia se mantuvo incluso cuando el estudio creció y diversificó su contenido, logrando que varias generaciones reconocieran su trabajo.

Te puede interesar: Muere la actriz Sandra Caron tras hospitalización por pérdida de peso extrema; esto reveló su familia