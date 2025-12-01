Muere la actriz Sandra Caron tras hospitalización por pérdida de peso extrema; esto reveló su familia

La industria del entretenimiento en Reino Unido y Estados Unidos volvió a conmocionarse tras confirmarse el fallecimiento de la actriz británica Sandra Caron, figura reconocida por su participación en la franquicia Carry On y por su entrañable personaje de Mumsie en The Crystal Maze. La artista, de 89 años, pasó seis semanas hospitalizada, de acuerdo con la información proporcionada por su familia.

Te puede interesar: Muere querida influencer en un aparatoso accidente de moto: así fue su desgarrador y último mensaje en redes

Sandra Caron / Captura de pantalla

¿De qué murió la actriz, Sandra Caron?

De acuerdo con el comunicado familiar difundido por medios británicos, Sandra Caron murió de causas naturales tras permanecer internada por un periodo de seis semanas. Según dicen, la actriz ingresó al hospital debido a una pérdida de peso extrema, situación que exigió supervisión médica constante. Además, enfrentó complicaciones derivadas de algunas caídas recientes, las cuales impactaron su estado general de salud.

La familia explicó que Caron estuvo acompañada en todo momento por su esposo, Brian Greene. Finalmente, tras su fallecimiento, fue cremada, y sus cenizas permanecen temporalmente con él, mientras se concretan los planes para que ambos sean enterrados juntos.

Te puede interesar: Murió Silvia Pinal: Así fue la última foto que Sylvia Pasquel y la Gran diva se tomaron juntas

Sandra Caron / Captura de pantalla

¿Quién fue Sandra Caron y por qué era tan querida en la televisión británica?

Sandra Caron nació en 1936 y creció en un entorno marcado por el arte y la música. Era hermana menor de Alma Cogan, una de las figuras más destacadas de la escena británica en los años 50 y 60. Su hogar familiar, ubicado en Kensington, fue un punto de encuentro para celebridades de la época, incluyendo a The Beatles, Cary Grant y Noel Coward.

Inspirada por la actriz francesa Leslie Caron, adoptó el apellido artístico que la acompañaría toda su vida profesional. Se formó en la Aida Foster Theatre School, consolidando una preparación que la llevó a destacar en cine, televisión y teatro.

Su papel más recordado es el de Mumsie, la misteriosa adivina del popular programa The Crystal Maze, transmitido por Channel 4 entre 1990 y 1993. Caron regresó al show como Auntie Sabrina cuando los productores retomaron de forma humorística la ausencia de su personaje original. Ese rol la convirtió en un ícono televisivo para una generación completa de espectadores.

Te puede interesar: Muerte de Víctor Yturbe “el Pirulí": Se cumplen 38 años del crimen y... ¿hay nuevas pistas?

Sandra Caron / Captura de pantalla

¿En qué producciones participó y cuál fue el legado artístico de Sandra Caron?

Además de su presencia en televisión, Sandra Caron formó parte de varias películas británicas a partir de la década de 1950. Entre los títulos más destacados se encuentran:



The Belles of St Trinian’s

Dracula

The Bliss of Mrs Blossom

Digby: The Biggest Dog in the World

Su última actuación en pantalla fue en Agony Again en 1995, donde compartió créditos con su amiga de años, la actriz Maureen Lipman. Desde entonces, Caron mantuvo una vida más reservada hasta su mudanza definitiva a Estados Unidos.

Te puede interesar: La canción oculta en la que del Gallo de oro, Valentín Elizalde, habría revelado cómo quería su funeral