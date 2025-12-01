Muere querida influencer en un aparatoso accidente de moto: así fue su desgarrador y último mensaje en redes

Hace apenas poco más de un mes, Antony Ylano, joven futbolista brasileño, moría en un accidente en motocicleta. Ylano, se preparaba para disputar el mundial de fútbol para representar a su país. Ahora, miles de seguidores en redes sociales lamentan la muerte de una reconocida creadora de contenido de apenas 25 años de edad, quien perdió la vida haciendo lo que más disfrutaba: viajar en motocicleta. El trágico hecho provocó conmoción inmediata en toda su comunidad, pero también su último mensaje, horas antes del suceso, ha dado de qué hablar. ¿Presagiaba algo?

¿Qué famosa influencer murió recientemente en un accidente de moto?

Karen Sofía Quiroz Ramírez, conocida como ‘Bikegirl’, una reconocida creadora de contenido, de 25 años, perdió la vida tras un aparatoso accidente de motocicleta.

El trágico hecho que terminó con la vida de Sofía Quiroz sucedió el miércoles 26 de noviembre, pero una frase lanzada por la propia Quiroz horas antes de su incidente. generó asombro por parte de su comunidad, pues podría haber presagiado su muerte.

Espero no estrellarme por manejar sin mis gafas. Sofía Quiroz ‘Bikegirl’, último mensaje

El mensaje, que en un primer momento parecía una frase ligera, se volvió viral tras confirmarse su fallecimiento. Algunos otros internautas escribieron que la decisión de manejar sin el equipo necesario, es la razón por la que le costó la vida. Esto ha generado un debate mayor en redes sociales.

¿Cómo fue el accidente en el que murió Sofía Quiroz ‘Bikegirl’?

Según los primeros reportes de las autoridades de tránsito, Sofía Quiroz se desplazaba en su Suzuki Gixxer, por la transitada vía que conecta Floridablanca con Girón, en Colombia, cuando habría intentado adelantar entre un automóvil y un camión de carga pesada.

La maniobra, descrita como riesgosa por peritos, terminó en un impacto que la hizo perder el control de su vehículo y caer directamente sobre la carretera.

Testigos afirmaron que, tras la caída, la joven fue arrollada por el tractocamión que circulaba en el mismo tramo, pero no ha sido confirmada esta declaración. Los cuerpos de emergencia llegaron rápidamente al lugar, pero ya no presentaba signos vitales.

Las investigaciones continúan para determinar posibles responsabilidades de otros conductores y esclarecer si factores externos, como la visibilidad o el estado de la vía, influyeron en la tragedia.

El caso fue remitido a la Fiscalía, hay que mirar y determinar si hubo algún tipo de responsabilidad de los conductores en el siniestro. Se realizó el croquis para verificar algún tipo de responsabilidad. Director de Tránsito de Floridablanca, retomado de Infobae

¿Quién fue Sofía Quiroz, conocida como ‘Bikebirgl’?

Karen Sofía Quiroz Ramírez (2000–2025), reconocida en internet como ‘Bikegirl’, fue una creadora de contenido colombiana. Durante su breve pero destacada presencia en redes, se transformó en una influencer seguida por miles de usuarios en TikTok, Instagram y YouTube, quienes valoraban su energía, su sinceridad y su habilidad para transmitir la adrenalina del motociclismo.

Hace algunos años adquirió una Suzuki Gixxer, motocicleta que se convirtió no solo en su forma habitual de desplazarse, sino también en un elemento clave de su identidad como creadora.

El contenido que la impulsó a la popularidad surgió de manera natural: clips breves en los que mostraba sus trayectos diarios, ofrecía consejos básicos y compartía pensamientos sobre la vida en carretera. Su estilo genuino y la conexión que mantenía con el público hicieron que el nombre de ‘Bikegirl’ se volviera rápidamente reconocido entre los aficionados al motociclismo.

