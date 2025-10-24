Muere futbolista tras sufrir un terrible accidente en moto; se alistaba para la Copa de Brasil Sub-20

El mundo del fútbol brasileño está de luto tras confirmarse la muerte de Antony Ylano Alencar Alves, un joven jugador de apenas 20 años que perdió la vida en un trágico accidente cuando regresaba de una fiesta de cumpleaños. El suceso ocurrió la madrugada del 20 de octubre, dejando conmocionados a sus compañeros y a los aficionados del Piauí Esporte Clube, equipo en el que militaba desde 2024.

¿De qué murió el futbolista Antony Ylano?

Las autoridades informaron que el impacto ocurrió alrededor de las 3:20 de la mañana. De acuerdo con reportes locales, Antony Ylano viajaba en motocicleta por la carretera BR-343, a la altura del kilómetro 307, en el estado de Piauí, cuando se encontró con un grupo de vacas que cruzaban el camino.

No logró esquivarlas y terminó impactando de lleno contra uno de los animales. La fuerza del golpe lo hizo caer violentamente, provocándole heridas mortales. La vaca también perdió la vida a causa del accidente.

Mira: Detienen a exjugador de Tigres acusado de asesinato, ¿Quién es Edgar N?

Futbolistas pierde la vida tras impactar contra una vaca. / Redes sociales

El joven murió prácticamente en el lugar del accidente debido a un traumatismo severo, antes de que los servicios de emergencia pudieran brindarle auxilio. Las imágenes, que han circulado en medios brasileños, muestran la gravedad del siniestro y la falta de iluminación en la zona, lo que habría contribuido al trágico desenlace.

Vecinos y testigos confirmaron que se trata de una carretera donde frecuentemente se reporta la presencia de animales sueltos, lo que ha causado otros accidentes en la región.

Mira: ¿Quién es Billy Vigar, futbolista que murió tras recibir un grave golpe durante un partido?

Muere futbolista de 20 años en brutal accidente al regresar de una fiesta se estrelló con una vaca. / Redes sociales

¿Qué dijo el club Piauí Esporte Clube de la muerte de Antony Ylano?

El Piauí Esporte Clube emitió un comunicado para confirmar la noticia y expresar su tristeza por la pérdida de quien consideraban una de sus mayores promesas.

“Vivimos un momento de profundo dolor por la pérdida de Antony Ylano, un chico ejemplar dentro y fuera del campo. Formó parte de nuestra familia desde 2024 y fue clave en los títulos del Campeonato Piauiense Sub-20”, escribió el club.

Además, informaron que todas las actividades fueron suspendidas por luto y que el equipo acompañará a la familia del futbolista en los servicios funerarios.

El club también recordó que Antony se preparaba para participar en la Copa de Brasil Sub-20, torneo que representaba una gran oportunidad para mostrarse ante visores de equipos de primera división.

Mira: Muere a los 58 años Eduardo Antonio dos Santos, ‘Edu’, ídolo del Club América y leyenda del fútbol mexicano

Muere Antony Ylano, futbolista brasileño de 20 años de edad, tras embestir a una vaca cuando viajaba en su motocicleta. #Brasil. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/6Kw5Rn04xG — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 24, 2025

¿Quién era Antony Ylano, el futbolista que murió en un accidente en Brasil?

Antony Ylano Alencar Alves era delantero y una de las figuras más destacadas del Piauí EC Sub-20, conocido por su velocidad y talento para definir frente al arco. Nació en el estado de Piauí y desde muy pequeño soñaba con ser futbolista profesional.

Su debut con el equipo juvenil en 2024 llamó la atención de medios locales, que lo describían como un jugador disciplinado, carismático y con gran potencial. En redes sociales, compañeros, entrenadores y fanáticos compartieron emotivos mensajes de despedida, recordándolo como un joven alegre y apasionado por el deporte.

“Era un chico lleno de sueños, siempre con una sonrisa. No lo olvidaremos”, escribió uno de sus compañeros en redes sociales

Checa: Muere influencer y exnovia de Kerolin Nicoli, futbolista del Manchester City, en trágico accidente