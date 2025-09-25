¿Quién es Billy Vigar, futbolista que murió tras recibir un grave golpe durante un partido?

A tan solo unos días de la muerte del futbolista Jonathan González en un ataque, el mundo deportivo vuelve a vestirse de luto ante el deceso de Billy Vigar, exintegrante del club Arsenal y delantero de Chichester City, a los 21 años. La noticia fue confirmada por su actual equipo.

A través de un comunicado, se dio a conocer el fallecimiento del futbolista y se solicitó privacidad para la familia en estos momentos tan complicados.

“Con gran pesar, el Chichester City Football Club confirma el fallecimiento de Billy Vigar. Solicitamos que se respete la privacidad de su familia en este momento tan difícil”, escribieron.

Billy Vigar / Redes sociales

¿Qué le pasó al exfutbolista del club Arsenal, Billy Vigar?

Hace algunos días, Billy Vigar, futbolista de origen inglés, tuvo un grave accidente en el partido de Chichester City vs. Wingate and Finchley. Durante los primeros 15 minutos, se golpeó la cabeza contra un muro de hormigón mientras trataba de evitar que el balón saliera del campo.

Este suceso obligó a que el partido se detuviera para que el atleta pudiera recibir atención médica y se solicitaba una ambulancia, que llegó al lugar de forma inmediata. Tras esto, se emitió un comunicado mencionando que Billy había sufrido una grave lesión en la cabeza, por lo que tuvieron que inducirlo a un coma.

“Billy recibió una lesión cerebral significativa y actualmente se encuentra en coma inducido en cuidados intensivos, recibiendo el mejor tratamiento posible. Es demasiado pronto para saber cuál será el desenlace y, incluso si todo evoluciona favorablemente, el proceso de recuperación será largo”, reportó el Chichester City en ese momento.

Si bien fue operado el pasado martes 23 de septiembre y se había visto una mejoría significativa, desafortunadamente, murió durante la mañana de hoy 25 de septiembre, ya que la lesión “resultó ser bastante grave”.

“El martes necesitó una operación para aumentar sus posibilidades de recuperación. Aunque esto le ayudó, la lesión resultó ser demasiado grave y falleció el jueves (25/9) por la mañana… Su familia está devastada por lo ocurrido mientras practicaba el deporte que tanto le gustaba”, dijo el club deportivo.

It is with great sadness that Chichester City Football Club has to confirm the passing of Billy Vigar. Below is a statement from his family.



We request that his family's privacy is respected at this most difficult time. 🤍🖤 pic.twitter.com/Pl49bHcnBg — Chichester City FC (@ChiCityFC) September 25, 2025

¿Cuáles fueron las últimas palabras del futbolista Billy Vigar?

El futbolista Billy Vigar era muy hermético en cuanto al uso de redes sociales y a dar entrevistas a la prensa. Sin embargo, en sus pocas publicaciones en internet dejaba ver lo feliz que se sentía en su carrera deportiva.

Uno de sus últimos posts data del 2022, cuando apenas se integraba al club Arsenal. En dicha publicación, Vigar expresó su emoción por “firmar su primer contrato profesional”.

Desde que se dio a conocer la noticia de su fallecimiento, cada una de sus publicaciones se ha llenado de mensajes de fans lamentando el hecho y deseándole todo lo mejor a la familia para que sobrelleven su duelo.

Hasta ahora, los familiares no han querido dar declaraciones sobre esto, por lo que se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios. No obstante, el Chichester City destacó que “la familia está devastada”.

¿De qué murió Billy Vigar? / Redes sociales

¿Quién era Billy Vigar, delantero del Chichester City?

Billy Vigar es un futbolista que nació el 22 de octubre de 2003, en Inglaterra. Desde muy joven, mostró interés por el fútbol. Empezó a jugar en categorías juveniles del Arsenal a los 14 años.

En 2020, sufrió una fuerte lesión, por lo que tuvo que retirarse temporalmente. Al año siguiente, regresó a las canchas en el Arsenal Sub-18.

En julio de 2022, firmó un contrato profesional con Arsenal. Aunque no debutó en el primer equipo, sí estuvo en las categorías inferiores. En 2024, abandonó el club y se unió al Hastings United en el Non-League Premier.

Hace algunos meses, se integró al Chichester City y estaba participando en la Isthmian League Premier Division. Se desconoce si tenía pareja o hijos.

