Muere el cantante Ricardo Chiqui Pereyra tras sufrir un accidente doméstico: esto se sabe

La industria musical internacional despidió a uno de sus exponentes luego de que se confirmara la muerte del cantante argentino Ricardo “Chiqui” Pereyra, quien perdió la vida a los 74 años de edad tras permanecer varios días hospitalizado. La muerte ocurrió luego de que el intérprete sufriera un accidente doméstico que derivó en lesiones de extrema gravedad.

Ricardo Pereyra / Captura de panralla

¿Qué le pasó al cantante Ricardo Chiqui Pereyra?

Durante los primeros días de diciembre de 2025, distintos medios internacionales informaron que Ricardo Chiqui Pereyra fue trasladado de emergencia a un hospital tras sufrir un accidente en su hogar. Según la información difundida, el cantante cayó desde una escalera dentro de su domicilio, lo que le provocó lesiones de consideración.

El impacto de la caída fue suficiente para que el intérprete requiriera atención médica inmediata. Una vez ingresado al hospital, los médicos determinaron que presentaba lesiones de extrema gravedad, por lo que fue sometido a una intervención quirúrgica de emergencia. Desde ese momento, permaneció internado bajo observación constante.

A lo largo de los días posteriores al accidente, se reportó que el estado de salud del cantante era delicado. Aunque se mantuvo con vida durante varias jornadas, las complicaciones derivadas de las lesiones sufridas en la caída continuaron afectando su recuperación. Finalmente, el domingo 28 de diciembre se confirmó su muerte.

Ricardo Pereyra / Redes sociales

¿De qué murió Ricardo Chiqui Pereyra?

La madrugada del domingo 28 de diciembre de 2025, la prensa local confirmó la muerte de Ricardo Chiqui Pereyra a los 74 años de edad. La causa de la muerte estuvo relacionada directamente con las lesiones de extrema gravedad que sufrió tras el accidente doméstico ocurrido a inicios del mes.

De acuerdo con los reportes, el cantante permaneció hospitalizado desde el día del accidente hasta el momento de su muerte. Durante ese periodo, su estado de salud se vio comprometido debido a las complicaciones médicas derivadas de la caída, lo que obligó a los especialistas a mantenerlo bajo estricta vigilancia.

Las autoridades médicas detallaron que, a pesar de los esfuerzos realizados, la evolución del intérprete no fue favorable. Las lesiones ocasionadas por la caída desde la escalera provocaron un deterioro progresivo que terminó por complicar su estado general, derivando en su muerte.

Ricardo Pereyra / Captura de pantalla

¿Quién fue Ricardo Chiqui Pereyra y cuál fue su trayectoria?

Ricardo “Chiqui” Pereyra fue un cantante nacido en Argentina, reconocido dentro de la escena musical por su trabajo como intérprete, particularmente en el género del tango. A lo largo de su carrera, se consolidó como una figura conocida en distintos espacios culturales y musicales, tanto en su país natal como en otros escenarios internacionales.

Con décadas de trayectoria, el cantante construyó una carrera ligada a la música tradicional argentina, participando en presentaciones, festivales y proyectos relacionados con el tango. Su voz y estilo lo posicionaron como un referente para el público que seguía este género musical.

La noticia de su muerte generó diversas reacciones dentro de la industria musical, donde se recordó su legado artístico y su aportación a la música. Medios internacionales destacaron su carrera y confirmaron que el intérprete murió tras varios días de hospitalización, consecuencia directa del accidente doméstico que sufrió.

