El Capi Pérez reaparece en redes y comparte FOTOS tras la muerte de familiar de Itzel Barro, su esposa

Luego de varios días de silencio en redes sociales, el Capi Pérez volvió a aparecer públicamente tras la muerte de Nataly Montserrat González, familiar de su esposa Itzel Barro, conocida en plataformas digitales como “Hola enfermera”. La reaparición del conductor de Venga la alegría ocurrió a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió diversas publicaciones relacionadas con su trabajo y momentos personales.

Critican al Capi Pérez por no pronunciarse tras la muerte de Nataly Montserrat familiar de su esposa Itzel Barro. / Redes sociales

¿Qué publicó el Capi Pérez tras la muerte de la familiar de Itzel Barro, su esposa?

Tras mantenerse inactivo durante varios días, el Capi Pérez regresó a sus redes sociales la noche del martes 30 de diciembre. Su primera publicación fue el anuncio de un nuevo episodio de su pódcast titulado ¿Qué le importa?, proyecto que conduce desde hace tiempo y que se difunde en plataformas digitales.

En esta ocasión, el conductor informó que la invitada del nuevo capítulo fue Karla Díaz, exintegrante del grupo JNS. La publicación consistió en una imagen promocional acompañada de texto anunciando el estreno del episodio, sin hacer mención directa a la situación familiar que atraviesa su esposa.

Además de esta publicación fija, el Capi Pérez compartió varias historias en Instagram. La primera de ellas retomó la promoción del nuevo episodio del pódcast. Posteriormente, publicó un breve video en el que se le observa con su característico bigote, tomando un trago, sin agregar texto explicativo adicional.

La tercera historia fue una fotografía de una pizza, la cual presuntamente estaría disfrutando junto a su esposa Itzel Barro en un hotel de Cancún. De acuerdo con lo compartido, ambos se encontrarían en dicha ciudad desde hace algunos días debido a la situación que enfrenta la familia materna de su hijo.

Capi Pérez / Capturas de pantalla

¿Cómo se dio a conocer la muerte de Nataly Montserrat González?

El sábado 27 de diciembre, Itzel Barros publicó un mensaje urgente en sus redes sociales solicitando ayuda para localizar a su familiar Nataly Montserrat González, quien había sido reportada como desaparecida en el estado de Quintana Roo. La publicación generó una rápida reacción entre usuarios y seguidores, quienes compartieron la información para apoyar en la búsqueda.

Horas después, autoridades del estado informaron sobre el hallazgo de una mujer sin vida en Cancún. Posteriormente, se confirmó que se trataba de Nataly Montserrat González. La joven fue localizada dentro de un área verde del fraccionamiento Jardines del Sur 6, en el municipio de Benito Juárez, lugar donde residía.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el cuerpo fue encontrado “sin signos visibles de violencia”. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer las causas oficiales del fallecimiento, ni se han emitido comunicados adicionales sobre el avance de las investigaciones.

¿Qué ha dicho Itzel Barro sobre la muerte de Nataly Montserrat?

Tras confirmarse el hallazgo sin vida de Nataly Montserrat González, Itzel Barro compartió un mensaje en sus redes sociales informando sobre lo ocurrido. En dicha publicación, la esposa de el Capi Pérez señaló que no se darían más detalles relacionados con el fallecimiento, esto por petición expresa de su familia.

La también exparticipante de MasterChef Celebrity pidió respeto ante la situación y dejó en claro que no se compartiría información adicional sobre las circunstancias del deceso. Desde entonces, ni ella ni otros familiares han emitido nuevas declaraciones públicas al respecto.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han confirmado las causas oficiales de la muerte de la joven, y el caso permanece sin mayores detalles públicos. Por su parte, el Capi Pérez no ha emitido un posicionamiento directo sobre la tragedia, limitándose a compartir contenido relacionado con su trabajo y algunas actividades personales en redes sociales.

