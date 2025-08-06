Capi Pérez preocupa con su aspecto actual; video viral desata rumores sobre su estado de salud

En medio de sus múltiples proyectos del Capi Pérez, el conductor de Venga la alegría, se convirtió nuevamente en tendencia, pero esta vez no fue por una broma, sketch o participación televisiva. En las últimas horas, un video publicado en su cuenta oficial de Instagram lo mostró con un look muy distinto, lo que rápidamente despertó la preocupación de sus fans sobre su estado de salud.

Las opiniones se dividieron entre quienes aplauden la transformación física del ‘Capi’ Pérez y quienes expresaron su preocupación por su salud. Lo cierto es que el video se viralizó en cuestión de minutos y la conversación no ha parado desde entonces.

Capi Pérez en ‘100 mexicanos dijeron’ / Captura de pantalla de ig: @elcapiperez

¿Qué video de Capi Pérez, conductor de Venga la alegría, generó preocupación en redes?

En reciente video que el Capi Pérez compartió en su cuenta de Instagram, se le puede ver dentro de los foros de la empresa en la que labora, fiel a su estilo humorístico, presumió su nuevo look.

Aunque se sabe que el conductor se ha sometido a tratamientos capilares y su procedimiento ya lo dejaba ver con abundante cabello, esta vez sorprendió al aparecer completamente calvo. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores no fue solo su cabeza rapada, sino su apariencia general: el conductor de La resolana, luce visiblemente más delgado, lo que desató especulaciones entre sus seguidores sobre su estado físico y bienestar emocional.

Los comentarios no tardaron en llegar: desde quienes piensan que está experimentando un cambio saludable por su rutina de ejercicio, hasta quienes aseguran que el desgaste es evidente y podría deberse a algo más serio. Estas fueron algunas reacciones:



“¿Estás bien?”

“Te ves diferente, ¿todo bien en casa?”

“Parece que envejeciste de golpe”

¿Cuál fue la reacción del Capi Pérez a los comentarios sobre su cambio de look?

En otro clip publicado en Instagram, el Capi Pérez no perdió la oportunidad de bromear con sus seguidores y reaccionar a los comentarios que recibió por su nuevo look. Con su característico humor, el conductor escribió: “No se les puede compartir nada”, haciendo referencia a las múltiples opiniones que desató su imagen renovada.

La mayoría de los mensajes de usuarios en su cuenta pedían explicaciones o mostraban preocupación por su estado físico. Algunos fans le preguntaron directamente si se encontraba bien. Aunque muchos intentaron tomárselo con humor, otros esperaban que aclarara si el cambio tenía que ver con algo más serio.

Finalmente, Capi dio a conocer que el radical corte de cabello fue obra de su esposa, lo que tranquilizó a varios seguidores que pensaban que algo más grave estaba ocurriendo. Esto opinaron en redes:



“Venga la tristeza... No es cierto, Capi, te queda chido.”

“Jajajajajaja, Capi, eres tremendo. Me caes a toda madre y no hagas caso, te ves muy bien.”

“Era de los que se quebraban primero en Breaking Bad .”

.” “Mira, lo bueno es que tienes permiso para lo que quieras de @holaenfermera, porque sí se pasó de lanza.”

“@elcapiperez Al menos quedaste con la frente en alto.”

“Yo creo que tu esposa te cortó así para que ninguna mujer te robe”

“Aumentaste 20 años de edad”

“Obviamente, estamos los que nos preocupamos por ti... igual es tu nueva imagen”

¿El Capi Pérez está enfermo o solo se trata de un cambio de look?

Hasta el momento, el Capi no ha aclarado públicamente si su transformación responde a motivos de salud, estilo o simplemente a un cambio de imagen temporal. Lo único que ha mencionado es que fue su esposa quien le cortó el cabello y quiso mostrarlo con humor en redes sociales, lo cual podría ser una pista de que no hay nada grave detrás del cambio.

Sin embargo, la ola de comentarios continúa creciendo y muchos fans insisten en que el conductor hable al respecto a su salud para disipar cualquier duda.